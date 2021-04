Přímo v sadech je sice až do neděle mohou obdivovat jen lidé z Břeclavska, ale své kousky jara při vycházkách nacházejí i lidé v dalších regionech jižní Moravy. Procházku sady si oblíbila například Amálka Mrkosová. „Celý den trávím v práci, když mám konečně volno, ráda vezmu psa a vyrazím na vycházku. Do sadů se v nejbližší době chystám, když rozkvetou mandloně, je to pro mě ujištění, že je konečně jaro,“ řekla Mrkosová. Další návštěvník sadů Petr Míšek bere vycházku mezi mandloněmi jako tradici a první příležitost vyfotit kvetoucí stromy. „Konečně přichází jaro. Mám asi i oblíbenější místa, ale vycházka do sadů je tradice, vůbec teď, když je tak málo příležitostí někam vyrazit,“ zamyslel se Míšek.

Šéfka hustopečské Mandlárny Kateřina Kopová si všimla, že sady prochází nesrovnatelně méně lidí než v minulých letech. „Je vidět, že lidé respektují současná omezení. Přichází hlavně návštěvníci z blízkého okolí. Přesto je poznat, že mandloně táhnou. Aby ne, skutečně to jsou první poslové jara a pohled na rozkvetlé stromy člověku přímo dobíjí baterky,“ vyzdvihla Kopová. Jak dodala, mandloně letos vykvetly asi o dva týdny později než běžně. „Ještě do konce týdne, pokud nepřijdou mrazíky, by lidé měli alespoň část mandloní zastihnout v květu. Ale pěkná procházka mandloňovou stezkou je čeká i dalších týdnech. Rozkvétají meruňky, které stezku také lemují,“ podotkla Kopová. Za jarními květy vyráží lidí i do dalších oblíbených míst. Například na pomezí Blanenska a Vyškovska výletníci rádi procházejí Rakoveckým údolím. „Výletníci a turisté chodí i letos, v současné době, kdy se nikam nesmí a poznávají své okolí. Rakovecké údolí je na jaře vyhlášené bledulemi,“ připomněla místostarostka Račic-Pístovic Hana Sotonářáová. První jarní květy, od sněženek po koniklece lákají výletníky do mnoha dalších lokalit na jižní Moravě.

Další víkendové tipy

Divadlo

Příští zastávka:Divadlo Bolka Polívky

KDY: neomezeno

KDE: onlinem Youtube kanále divadla

ZA KOLIK: zdarma



Komu chybí oblíbení herci, může se s nimi setkat třeba prostřednictvím YouTube kanálu brněnského Divadla Bolka Polívky. V novém dílu je hostem Zlata Adamovská. V divadle Studio DVA zkouší novou roli ve hře Tři grácie z umakartu. Jaké je zkoušení hry „do šuplíku“? Čím je jí blízké Divadlo Bolka Polívky? Odpovědi na otázky najdou diváci v rozhovoru, který moderuje Jakub Adámek.

MdB CLUB

KDY: sobota od 19.00

KDE: web Městského divadla Brno nebo záznam na YouTube

ZA KOLIK: zdarma

Pro příznivce oblíbené talk show Městského divadla Brno je na sobotu připravený další díl. Jonáš Florián vyzpovídá herečku Lucii Bergerovou a dramaturga Jana Šotkovského. Minulé díly mohou diváci sledovat na platformě YouTube.

Pro děti

Hledání Velikonoc

KDY: do 18. dubna, denně od 6.00 do 18.00

KDE: Zámek Slavkov Austerkitz

ZA KOLIK: zdarma



Zpříjemnit si vycházku slavkovským parkem mohou i v dubnu rodiny s dětmi. Správci zámku totiž připravili další venkovní hru. Zájemci se do ní mohou zapojit ve spodní části parku. Společně s králíčkem Filípkem se vypraví hledat Velikonoce. Úspěšní luštitelé si vyzvednou odměnu v zámeckém food trucku, který je otevřený od jedenácti do šesti hodin.

Aprílová putovačka

KDY: do 28. dubna

KDE: Zbýšov

ZA KOLIK: zdarma



Zábavnou vycházku po Zbýšově nachystalo tamní městské kulturní středisko. Uhodnout je třeba alespoň pět z celkového počtu osmi otázek. Vyluštěnou tajenku společně s fotkou z libovolného stanoviště přivítají organizátoři, výherce vyhlásí 28. dubna.

Velikonoční stezka

KDY: sobota od 9.30

KDE: Svitávka

ZA KOLIK: zdarma



Vydat se na zábavné putování mohou zájemci ve Svitávce. Start je u Rodinného centra Ferda v sobotu od půl desáté nebo půl druhé. Soutěžící na místě obdrží všechny potřebné informace. Organizátoři připravili pětikilometrovou trasu a účastníci nemají zapomenou tužku a šátek. Trasa je vhodná pro kočárky i odrážedla.

Koncerty

Podroušený stream

KDY: sobota od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: od 250 korun



Živý koncert skupiny Fleret z nahrávacího sálu Tonstudia v Dolních Bojanovicích si užijí všichni příznivci kapely, kteří si koupí vstupenku prostřednictvím Ticketstream. Koncert začne v sobotu v sedm hodin večer.

Brněnská filharmonie

Kdy: 15. dubna od 20.00

Kde: online, Facebook nebo YouTube

Na čtvrtek 15. dubna připravila Filharmonie Brno další živý stream. Divákům nabídnou hudebníci kombinaci dvou symfonií velkých hudebních tvůrců 19. a 20. respektive 21. století: Johannese Brahmse a Philipa Glasse. Od obou zazní jejich druhé symfonie. Orchestr se v takto velkém obsazení sejde téměř po šesti týdnech, diváci se mohou těšit na přenos z Besedního domu. Zástupci filharmonie vybírají ke streamování stěžejní projekty, o které nechtějí své příznivce ochudit.

Pomoc přírodě

Ukliďme Česko

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Kuřim

Za kolik: zdarma

Pomoci přírodě a zároveň udělat něco pro zdraví mohou v sobotu lidé v Kuřimi. Do akce se zapojí formou ploggingu, což je kombinace běhu a sběru odpadků. Sraz účastníků je na Stadionu. Akce je výzvou nejen pro sportovce pořadatelů SK Kuřim Handball nebo FC Kuřim. Přidat se může každý, kdo má chuť se zapojit.

Výsadba Aleje života

Kdy: sobota od 13.00 a neděle od 10.00

Kde: Morkůvky, na Hamrovce

Za kolik: zdarma

V Morkůvkách vysadí v sobotu Alej života. Zasazením stromů uctí památku všech obětí koronaviru, alej zasadí na počest zdravotníků a dalších lidí, kteří s virem neúnavně bojovali. Lidé se mohou zapojit individuálně či v malých skupinkách, celkem vysadí stovku stromů.

Dobročinnost

Podpora Zoo

Kdy: bez omezení

Kde: on-line

Podpořit uzavřené Zoo na jihu Moravy mohou lidé libovolnou částkou. Platbu pomocí QR kódu umožňuje například brněnská Zoo prostřednictvím svého webu. Hodonínská zahrada má transparentní účet číslo 1122122/0100, vyškovský ZooPark přijímá dary na účtu 257772890/0300. Zájemci mohou také adoptovat zvíře, přispět na krmení nebo koupit vstupenku, kterou využijí již od příštího týdne Všechny potřebné informace naleznou na stránkách jednotlivých Zoo nebo sociálních sítích. Do pátku 9. dubna mohou navíc na YouTube kanálu zjistit, jak se daří šimpanzům ze Safari Parku Dvůr Králové. Ti se mohli navzájem sledovat se svými kolegy z hodonínské Zoo prostřednictvím on-line streamu, který organizátoři spustili 30. března.

Kino a vystoupení

Listování: Stopařův průvodce po galaxii

Kdy: pátek od 19.00

Kde: online

Scénické čtení z legendární knihy Douglase Adamse v podání Lukáše Hejlíka a jeho kolegů z oblíbeného projektu Listování dorazí za diváky tentokrát online a z obýváku do obýváku. Jedinečný živý přenos je součástí letošních jihomoravských dnů kosmonautiky. Přenos najdou zájemci na YouTube kanálu brněnského planetária.

Palm Springs

Kdy: pátek od 20.30

Kde: online

Za kolik: 100 korun

Projekt Moje kino live umožňuje divákům podpořit koupí vstupenky na online promítání zapojená kina jižní Moravě. V pátek kino online nabídne americkou komedii o dvou lidech, kteří se náhodně potkají na svatbě a pak spolu uváznou v časové smyčce. „Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene, že i když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky,“ lákali kinaři.

Šarlatán

Kdy: sobota od 20.30

Kde: online

Za kolik: 100 korun

Připomenout si úspěšný český film mohou v sobotu diváci projektu Moje kino live. „Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška,“ pozvali kinaři.

Mistr

Kdy: neděle od 20.30

Kde: online

Za kolik: 100 korun

Nedělní promítání kina online nabídne drama amerického válečného veterána, který v padesátých letech nezvládá návrat do civilního života. „Shodou náhod se setkává s charismatickým Lancasterem Doddem, který je právě se svou oddanou ženou a skupinou svých věrných příznivců na cestě do New Yorku, kde hodlá světu představit své nové učení. Lancaster Dodd, svým okolím nazývaný Mistr, je Freddieho živelností fascinovaný a ujímá se jeho léčby podle vlastní teorie, která se má již brzy stát impozantní vírou. Mezi oběma muži vzniká velmi silné a neobyčejné pouto,“ lákali kinaři.

Výstavy

Člověk ve vesmíru

Kdy: do pondělí

Kde: Náměstí Svobody, Bno

Za kolik: zdarma

Proč se podívat: Brněnské planetárium v centru Brna připravilo výstavu k výročí letu Jurije Gagarina do vesmíru před šedesáti lety. V pondělí mezi osmou ráno a polednem nabídne online přenos pořadu Dobrý den, majore Gagarine z Technického muzea.

Robot2020

Kdy: do konce května

Kde: online, Technické muzeum v Brně

Za kolik: online zdarma

Než připravovaná uvolnění dovolí opět otevřít i muzea, mohou zájemci nahlédnou mezi exponáty výstavy Robot2020 alespoň online na stejnojmenném webu. Výstavu muzejníci připravil k loňském výročí sta let od prvního vydání Čapkova dramatu R.U.R. Ve stovce exponátů přibližuje století robotiky.

Toulky přírodou Moravy

Kdy: kdykoliv

Kde: aplikace pro chytré telefony a tablety

Za kolik: zdarma

Aplikace představuje a interaktivním způsobem rozšiřuje expozice Moravského zemského muzea v Brně. Nabízí pohled do botanické, zoologické, mykologické i mineralogické části expozic muzea a rozšiřuje je jak o zajímavé texty, tak o multimediální obsah. Přibližuje například, které druhy rostlin a živočichů jsou na jižní Moravě ohrožené a které naopak patří mezi invazní druhy.