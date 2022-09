Pálavské vinobraní v Mikulově je letos jubilejní. Od pátku do neděle se koná už pětasedmdesátý ročník tohoto třídenního festivalu. „Na hlavním pódiu v amfiteátru se během pátku a soboty vystřídají Mirai, Lucie Bílá s kapelou Arakain, David Koller, Aneta Langerová, Iné Kafe, Tata Bojs, Hodiny, B-Side Band, místní kapela DenWer, For People či Lake Malawi,“ uvedla produkční pořádající Mikulovské rozvojové Irma Konešová.

Přímo na mikulovském náměstí pak na návštěvníky čekají vystoupení folklorních souborů i příjezd královské družiny v čele s Václavem IV. a Chantal Poullain v roli královny. Večerní průvod na náměstí přijede v pátek v půl desáté, v sobotu družina dorazí v poledne a následuje krojovaný průvod městem. Součástí programu bude i Národní soutěž vín mikulovské vinařské podoblasti. Více informací na www.palavske-vinobrani.cz.

Psouní sváča nebo pohled krokodýla. Podívejte se na fascinující snímky ze ZOO

Znojemské historické vinobraní je největším festivalem vína, historie a hudby v České republice. Letos se koná už po osmatřicáté. „Vinobraní se do našeho královského města vrací po nucené covidové pauze po dvou letech. Návštěvníky čeká velkolepá podívaná: tradiční průvod krále Jana Lucemburského, historická představení, rytířské turnaje, vinařské mázhauzy a našláplý hudební program s hvězdami současné umělecké scény v čele s Markem Ztraceným, Richardem Müllerem, Lucií Bílou nebo kapelou Chinaski,“ vyjmenoval starosta Znojma Jakub Malačka.

Do vyhlášeného průvodu krále Jana Lucemburského, který svou velikostí, pojetím a rozmanitostí nemá v České republice obdoby, se letos zapojí bezmála pět set historických postav a desítky zvířat. Královskou dvojici stejně jako v minulém ročníku ztvární Miroslav Hrabě a Šárka Charvátová. Historický průvod projde centrem města v pátek v osm hodin večer a v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Královská družina bude rozdávat tisíce stříbrných a pouze sto zlatých mincí, které odkazují na výročí 200 let od narození Johanna Gregora Mendela. Kdo během průvodu chytí zlatou minci, může se těšit na volný vstup na další ročník vinobraní.

Zlaté rakve a další poklady z Tutanchamonovy hrobky lidé uvidí až do konce roku

V mázhausech, tedy uzavřených dvorech historických paláců a měšťanských domů, které většinou nejsou běžně přístupné, potečou víno a burčák proudem. Pochůzkovou degustaci s nejkrásnějším výhledem na údolí řeky Dyje nabídne scéna vinařů VOC Znojmo u rotundy svaté Kateřiny. Na vinném trhu u vstupu do Znojemského podzemí budou k ochutnávkám vína vyhrávat cimbálové muziky.

Kulturní program Znojemského historického vinobraní se odehraje na čtrnácti multižánrových scénách. „Vsadili jsme na popové hvězdy i na alternativní umělce. V sobotu od půl dvanácté se na Masarykově náměstí představí také jeden z největších folklórních souborů ve střední Evropě, Slovenský ľudový umelecký kolektív známý pod zkratkou SĽUK. Jeho koncert a taneční vystoupení považujeme za opravdu výjimečný,“ doplnil ředitel Znojemské besedy František Koudela. Sobotní program tradičně zakončí komponovaný ohňostroj, letos s tématem Hvězdy naděje.

Napříč festivalem se představí několik uměleckých historických souborů. Připravena bude také scéna pro děti a dvě odpočinkové zóny. Více informací na www.znojemskevinobrani.cz.

Další tipy

Brno a Brněnsko



Festival vědy

KDY: pátek – neděle

KDE: Brno, výstaviště, pavilon A1

Od pátku do neděle se v pavilonu A1 na brněnském výstavišti koná Festival vědy. Návštěvníci se kdykoliv v době od devíti hodin do šesti odpoledne mohou přijít nechat vtáhnout do atraktivního světa vědy, techniky i historie. Na pět desítek vědecko-technických institucí si pro malé i velké návštěvníky připravilo interaktivní ukázky toho, čemu se právě teď věnují, nebo co už dokázaly. Vstup je zdarma.

Skolíme Koliště

KDY: sobota od 13.30

KDE: Brno, park Koliště

Atraktivní trať, skutečná pomoc lidem v krizových životních situacích, aktivity pro děti, koncerty pro celou rodinu a skvělá atmosféra. I tak bude vypadat druhý ročník běžeckého festivalu Skolíme Koliště, který se uskuteční v sobotu v parku Koliště u Janáčkova divadla Brně. První závod začíná pět minut po půl druhé. Výtěžek z dobročinného běžeckého festivalu poputuje na podporu Sociálního nadačního fondu.

Ohlédnutí za hody v Branišovicích: Večer se dívky v krojích proměnily v indiánky

Pochod vděčnosti Brno

KDY: neděle od 12.00

KDE: Brno, Dominikánské náměstí

V neděli v pravé poledne začne na Dominikánském náměstí v Brně akce nazvaná Pochod vděčnosti. Cílem akce je vyjádřit poděkování obyvatelům Brna a celé jižní Moravy za ochranu, péči a lásku, kterou zde dostali Ukrajinci prchající před válkou. Po přivítání účastníků pochodu vystoupí v půl jedné děti s ukrajinskými i českými písněmi. V jednu hodinu vyjde z náměstí pochod po trase Zámečnická - náměstí Svobody – Rašínova – Joštova – Česká – náměstí Svobody - Zámečnická – Dominikánské náměstí.

Výstava dobových a sportovních vozů

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, Mariánské údolí

Mariánské údolí v Brně ožije v sobotu od deseti hodin výstavou dobových a sportovních aut všech kategorií. A to v bezprostřední blízkosti tradiční výletní restaurace Eldorádo. Kromě výstavy vozidel a různých soutěží bude připravený celodenní program pro děti i dospělé. Návštěvníky čekají například jízdy na koních, vyhlídkové lety vrtulníkem, expozice vojenské techniky, airsoftová střelnice, tábor vojáků druhé světové války, projekce historických fotografií, skákací hrad, trampolíny či malování na obličej.

Opět vyhrál. Sníst kilo klobás za pět minut byla pro Jaroslava Němce hračka

Vlasatické posezení u burčáku

KDY: sobota od 14.00

KDE: Vlasatice

Posezení na zahradě obecního úřadu chystají na sobotu vinaři ve Vlasaticích na Brněnsku. „Zveme milovníky dobrých vína na oslavu sklizně vína. Přijďte si v této uspěchané době popovídat s přáteli i zazpívat krásné moravské písničky s cimbálovou muzikou. Bude pro vás připraveno několik druhů odrůdových burčáků místních vinařů a i něco k zakousnutí,“ lákají vlasatičtí pořadatelé.

Česnekovky

KDY: sobota od 8.00

KDE: Rosice, zámek

Kulturní menu s nezaměnitelným česnekovým aroma nabídne v sobotu v Rosicích akce s prostým názvem Česnekovky. Ta začne už v osm hodin ráno farmářským trhem na zámeckém nádvoří. Následovat budou swingové a jazzové hity 20. a 30. let s jihlavskou kapelou Bee Band. Vystoupí také Bratři v tricku a kapely Ateliér a Rapela. Chybět nebudou ani různé česnekové soutěže.

Tip na výlet: Zkuste dobýt Trenckovu rokli s vodopády i krásnými motýly

Špilberk žije pohádkovým pokladem

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Brno, hrad Špilberk

Nadcházející víkend bude v centru Brna patřit už desátému ročníku zábavy pro celou rodinu při akci Špilberk žije. „Letos celý hrad ožije pohádkovým pokladem. V sobotu i v neděli od deseti dopoledne do šesti večer pro návštěvníky nabízíme celohradní hru. Pohádková cesta povede osmi stanovišti rozmístěnými po celém hradu. Na stanovištích budou čekat oblíbení hrdinové z osmi různých pohádek a hlavně na konci cesty bude přichystaný poklad pro každého, kdo úkoly zdárně splní,“ lákají pořadatelé.

Vypěstováno v Brně

KDY: pátek a sobota od 9.00

KDE: Brno, kulturní centrum Semilasso

Na tradiční podzimní výstavu výpěstků ze zahrad a vinohradů zve v pátek a v sobotu územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město. Návštěvníky čekají prohlídky expozic, které připraví sami pěstitelé, prezentace na různá témata, v pátek v pět hodin odpoledne klobouková módní přehlídka následovaná společenským večerem s cimbálkou. Sobotní program zpestří například taneční vystoupení a také budou slavnostně vyhlášeny nejlepší expozice.

Ohlédnutí: Na Střelických dožínkách vystoupil i soubor se stoletou historií

Královopolské vinobraní

KDY: pátek – neděle

KDE: Brno, Slovanské náměstí

Pátý ročník Královopolského vinobraní nabídne víno a burčáky nejen od vinařů z Moravy, ale nově také z produkce burgundských, rakouských a mělnických vinařů. Na programu bude také například výstava replik korunovačních klenotů, rytířské souboje na počest Jana Jindřicha Lucemburského při příležitosti 700. výročí jeho narození nebo slavnostní historický průvod.

Charitní běh pro útulky

KDY: neděle od 13.00

KDE: Brno, park Lužánky

Kdo si chce zaběhat nebo se jen projít a zároveň pomoct opuštěným psům a kočkám v útulcích, může v neděli dorazit do brněnského parku Lužánky. Koná se tam šestý ročník Běhu pro útulky s AKINU. Pro příchozí budou připravené dva okruhy – běžecký o délce 3,5 kilometrů a pěší dlouhý 1 kilometr pro ty, kteří se chtějí projít parkem. Smyslem akce je přijít se proběhnout nebo projít a společně pomoct útulkům v Brně a jeho okolí. V doprovodném programu vystoupí například kapela Zuzana Santin Band nebo tanečníci Magic Free Group. Akce začíná v jednu hodinu, běh startuje ve tři odpoledne.

Mola ožila svátkem módy. Na Výstaviště se vrátilo Kabo a Styl i s přehlídkami

Slavnosti piva Františka Ondřeje Poupěte

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, okolí Šilingrova náměstí

Slavnosti piva vzdají v centru Brna už počtvrté hold zakladateli českého pivovarnictví Františku Ondřejovi Poupětovi, který na přelomu 18. a 19. století vařil pivo v Brněnském městském pivovaru přímo na Šilingrově náměstí. „Slavnosti piva otevřou pivní kohouty v pátek a v sobotu vždy v „pravé brněnské poledne“. Během dvou dnů mohou vyznavači zlatého moku ochutnávat více než třicítku piv z dvaceti minipivovarů ze všech koutů Česka,“ lákají pořadatelé. Po oba dny nebude chybět pouliční zábava a hudební programy, regionální potraviny a občerstvení.

Plavba za zdravím

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Brněnská přehrada

Liga proti rakovině Brno pořádá ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem osvětovou akci Plavba za zdravím. V pořadí již sedmnáctý ročník se uskuteční v neděli 11. září. Loď vypluje z hlavního přístaviště na Brněnské přehradě ve dvě hodiny odpoledne. Letošní Plavba za zdravím je určena pro širokou veřejnost. Návštěvníci budou mít možnost při poslechu hudby v podání zpěváka a klavíristy Davida Janíka strávit dvě hodiny klidnou plavbou po Brněnské přehradě. A navíc se dozvědí spoustu zajímavých informací o prevenci nemocí, získají odpovědi na otázky o onkologických onemocněních, zjistí, jaké jsou doporučení a trendy v prevenci, ale i při léčbě nebo po ukončení léčby. Odborníci také poradí, jak začít cvičit, jak si udržovat duševní zdraví, jak se správně stravovat a co dělat pro sebe v rámci prevence onkologických onemocnění. Plavba potrvá asi dvě hodiny a je zdarma. Akce je kapacitně omezena, rezervace místa je možná na e-mailové adrese educentrum@mou.cz.

Blanensko

Noc pro netopýry

KDY: sobota od 17.00

KDE: Dům přírody Moravského krasu, Kateřinská jeskyně

Už šestadvacátá mezinárodní noc pro netopýry se v sobotu odehraje v Domě přírody Moravského krasu a v Kateřinské jeskyni. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku jeskyně, vyprávění o vývoji, biologii a ekologii netopýrů, seznámení s metodami jejich sledování a ochrany i ukázky živých netopýrů. Prohlídky začínají v 17, 17.45, 18.30 a 19.15 hodin.

Naše princezna ze mlejna

KDY: pátek od 19.30

KDE: Blansko, zámecký park

Hudební pohádku v zámeckém parku na motivy té filmové režiséra Zdeňka Trošky uvede v pátek v dlouho očekávané repríze blanenská základní umělecká škola. „Do projektu je zapojeno 135 účinkujících dětí, které hrají, zpívají a tancují pod vedením profesionálních umělců a pedagogů,“ zvou pořadatelé. Vstupné je dobrovolné.

Sraz modelářů na boskovické Července. Davy lidé vystřídaly modely lodí

Zažít Blansko jinak

KDY: neděle

KDE: Blansko

Sousedskou slavnost nazvanou Zažít Blansko jinak chystají na neděli pořadatelé v centru města. Od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne se na náměstí Svobody, Wanklově náměstí, náměstí Republiky, v Rožmitálově ulici a na zámku představí na sedmdesát organizací, skupin, živnostníků. Na náměstí Svobody najdou zájemci například stánky s lidovými řemesly Blanenšťáků a hodinu po poledni mohou přijít na křest publikace o století blanenského skautingu. Na náměstí Republiky bude například farní kavárna s občerstvením a výměnou receptů a na zámku mimo jiné koncert spolku Rastislav.

Soutěž ve vaření gulášů

KDY: sobota od 13.00

KDE: Doubravice nad Svitavou, sokolské hřiště

Hovězí, vepřový nebo hlívový. Nejen do těchto klasik se určitě pustí aktéři Soutěže ve vaření kotlíkových gulášů v sobotu na sokolském hřišti v Doubravici nad Svitavou. Začátek akce je v jednu hodinu a výdej gulášů ve čtyři hodiny. Vstupné činí sto korun.

Břeclavsko



Kašnická traktoriáda

KDY: sobota od 8.30

KDE: Kašnice

Spolek Kašnické děvčice spolu s obcí pořádají v sobotu v Kašnici na Břeclavsku třetí ročník Traktoriády. Sraz traktorů je v půl deváté ráno, v deset vyjede spanilá jízda ze společnosti Roživa na hřiště pod Kopce, kde bude následovat kolem poledne další program a soutěže. Vstupné je sto korun, registrační poplatek pro účastníky 200 korun. Výtěžek z akce pomůže devítiletému těžce postiženému chlapci.

Den otevřených sklepů

KDY: sobota od 11.00

KDE: Brumovice

Už po dvanácté zvou vinaři v Brumovicích na Břeclavsku na den otevřených sklepů. „Své sklepy otevře celkem dvanáct vinařů, mezi kterými naleznete menší rodinná vinařství, ale i větší vinaře s krásnými dlouhými kvelbenými sklepy,“ zvou pořadatelé. Milovníci dobrých vín jsou ve sklepech vítáni od jedenácti dopoledne do sedmi večer. Vstupné je 600 korun a zahrnuje neomezenou ochutnávka vín u vinařů, občerstvení a dva kupony na nákup vín po stokoruně.

Stovka veteránů zvládla i déšť. K břeclavskému zámku přijely Mustangy i hasiči

Lednické vinobraní

KDY: sobota od 11.00

KDE: Lednice, vinařství Annovíno

Pro dospělé vinobraní, pro děti dýňobraní a pro všechny gulášfest. Taková je sobotní nabídka pro milovníky vín a dobré zábavy i kuchyně v Lednici. „Těšit se mohou na předávání hroznu úrody, ochutnávku vín a komentované prohlídky vinařství. Nebudou chybět odrůdové burčáky, gurmánské speciality a regionální produkty,“ lákají pořadatelé. Pro děti bude připravené Dýňobraní se soutěžemi a s vyřezáváním dýní přímo na místě. Program doplní soutěž ve vaření gulášů s ochutnávkou. Hrát bude kapela La Bande a večer revival populární kapely Kabát. Program začne hodinu před polednem a potrvá do pozdního večera.

Národní soutěž vín Mikulovské podoblasti

KDY: pátek – neděle

KDE: Mikulov, kongresový sál zámku

Vína z Mikulovska ucházející se o medaile ze Salonu vín mohou od pátku do neděle ochutnat hosté na výstavě v největším sále mikulovského zámku. K ochutnání bude na sedm set vzorků. Výstava je v pátek otevřená od čtyř odpoledne do osmi večer, v soboto od deseti do osmi, v neděli od jedenácti do čtyř.

Valtice znají Miss a Missáka Burčák. Vyhrála Katka z Brna a Palo ze Slovenska

Soutěž gulášů a burčáků

KDY: sobota od 12.00

KDE: Týnec

Od sobotního poledne budou z Velkého Hradíštku v Týnci na Břeclavsku vonět guláše. V poledne začnou soutěžní družstva vařit, ve tři vypukne ochutnávka soutěžních gulášů a také burčáků místních vinařů. V pět hodin odpoledne pořadatelé vyhlásí vítěze a od šesti začne volná zábava s kapelou Stejx. Vstupné je 150 korun.

Vinobraní v Moravské Nové Vsi

KDY: sobota

KDE: Moravská Nová Ves

Průvodem od radnice do sklepních uliček Zátiší a Výmol začne v sobotu v půl třetí odpoledne tradiční vinobraní v Moravské Nové Vsi. V uličkách budou do večera otevřené sklepy s nabídkou vína, burčáku a chutného občerstvení. Od tří hodin budou hrát na obou místech cimbálové muziky. V Zátiší začne v půl čtvrté otevírání hory se Slováckým krúžkem. Od pěti hodin vystoupí folklorní soubor Pohárek a od sedmi kapela The Teachers.

Sto dvacet piv a legendární Flamengo. Takhle vypadal festival minipivovarů

Chilli for people

KDY: sobota od 14.00

KDE: Morkůvky

Odpoledne pro milovníky nejostřejších pochoutek chystají v sobotu pořadatelé v Morkůvkách od dvou odpoledne. Na programu budou i ochutnávací soutěže Morkůvská chilli bašta a Morkůvský plameňák.

Hodonínsko



Strážnické vinobraní

KDY: sobota od 10.00

KDE: Strážnice, náměstí Svobody

Po zaražení hory se o víkendu konečně dočkají příznivci burčáku. Ochutnat ho mohou na dvaadvacátém Strážnickém vinobraní, které se uskuteční v sobotu na náměstí Svobody ve Strážnici. Bohatý program odstartuje v deset hodin tradičním jarmarkem a vystoupením dechové hudby Svárovanka. Následovat budou Fčeličky a cimbálová muzika Pavla Múčky. Víchy se otevřou o půl druhé a tradiční průvod s Bakchusem vyjde od Skalické brány ve dvě hodiny.

Strážnické rockové slavnosti

KDY: neděle od 16.30

KDE: Strážnice

Druhá zářijová neděle bude ve Strážnici patřit rockovým slavnostem. „Jako první vystoupí na strážnickém náměstí slovenský reprezentant na letošní European Blues Challenge v Malmö, kapela Her Memories. Další hudební lahůdkou bude zcela nepochybně uskupení Steve Big Man Clayton Band, které představuje mezinárodní projekt sestavený kolem vynikajícího britského klavíristy a zpěváka Stevea Claytona. Celý pořad uzavře britská kapela Gerry Jablonski and The Electric Band,“ zvou pořadatelé.

Petrov provoněly guláše. Po kulinářském souboji nezůstala v kotlíku jediná porce

Otevřené sklepy Dubňany

KDY: sobota od 10.00

KDE: Dubňany

Dubňanští vinaři otevřou v sobotu své sklepy v lokalitě Pod Dubňanskú horů. Akce nazvaná Otevřené sklepy a burčák odstartuje v 10 hodin a kromě burčáku se mohou návštěvníci těšit také na víno. O hudební doprovod akce se postará cimbálová muzika z Mikulčic, Mužský pěvecký sbor z Dubňan a chybět nebudou ani speciality z grilu.

Festival tradičních řemesel s workshopem

KDY: pátek a sobota

KDE: Hrubá Vrbka

Malá oslava hlíny a historických řemesel spojená se setkáním lidí všech generací, kteří se zajímají o odkaz předků – to bude sedmý ročník festivalu tradičních řemesel s hlínařským workshopem v Hrubé Vrbce na Hodonínsku. Návštěvníci budou moci navštívit dvě řemeslná stanoviště. Jedno bude zaměřené na zpracování hliněné směsi a výrobu cihel pro opravu jedné ze stodol, druhé na přírodní nátěry na dřevo. Dále bude připravené různé tvoření, prohlídky historických staveb, hry či přednášky.

Bzenecký zámek obsadily pohádkové bytosti, večer však patřil dospělým a hudbě

700 let Skoronic

KDY: pátek – neděle

KDE: Skoronice

Tři dny potrvají oslavy sedmistého výročí založení Skoronic na Hodonínsku. V rámci těch se uskuteční i sedmý Sjezd rodáků a přátel obce Skoronice. Program odstartuje v pátek pietní vzpomínkou na místním hřbitově, po které bude následovat vzpomínkový pořad Pocta našim rodákům. Sobota nabídne fotbalové utkání, divadelní představení pro děti, hudební vystoupení a večerní zábavu v podání Skoroňáků a cimbálové muziky Staroratíškovská. Neděli odstartuje v půl deváté krojovaný průvod obcí a v jednu hodinu začne Jízda králů, které bude předcházet žehnání. Večer rozezní muzika Jury Petrů. Připravený je také bohatý doprovodný program.

Zlatá sobota v Žarošicích

KDY: sobota

KDE: Žarošice

Hlavní pouť o Zlaté sobotě oslaví věřící v Žarošicích na Hodonínsku. První bohoslužby začnou už v sedm hodin ráno, hodinu po poledni je na pořadu žehnání pramene ve Zdravé Vodě a průvod do Žarošic. Hlavní poutní mši bude v šest večer sloužit pomocný pražský biskup Zdeněk Wasserbauer a po ní průvod se sochami a svátostné požehnání, následují noční poutní zpěvy a půlnoční mše.

Vyškovsko



Hasparty

KDY: pátek od 16.00 a sobota od 9.00

KDE: Vyškov, letiště

Velké mezinárodní setkání hasičů, záchranářů, policie, Armády České republiky a jejich příznivců se v pátek od čtyř odpoledne a v sobotu od devíti hodin uskuteční na letišti ve Vyškově. Návštěvníci uvidí například ukázky činnosti integrovaného záchranného systému a armády, výstavu historické i současné techniky včetně největších hasičských aut z Česka a Slovenska, chybět nebude ani noční soutěž v požárním útoku nebo siláci v akci při tahání techniky.

Dny památek

KDY: pátek - neděle

KDE: Vyškov, Masarykovo náměstí, zámecká zahrada

Bohatým kulturním a historickým programem oslaví od pátku do neděle Dny památek ve Vyškově. V pátek od půl sedmé večer na Masarykově náměstí vystoupí kapela 3T PROJEKT a poté No Limit/Led Zeppelin tribute. V sobotu začne program v deset hodin v zámecké zahradě. Návštěvníci se mohou těšit například na vystoupení sokolníků, historickou hudbu, šermířské, jezdecké i žonglérské představení či maňáskové divadélko. Na čtvrt deset večer je naplánované závěrečné vystoupení s ohňovou show. V sobotu i v neděli v době od devíti hodin do šesti odpoledne bude volný vstup na výstavu Bylo tu moře… ve Hřbitovním kostele Panny Marie.

Chcete vědět, jak se ty houby v lese jmenují? Podívejte se do naší fotogalerie

Dny evropského dědictví

KDY: sobota a neděle od 9.00 do 17.00

KDE: zámek, kaple svaté Anny

Muzeum Vyškovska chystá pro návštěvníky v sobotu a v neděli od devíti hodin do pěti odpoledne mimořádné prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví. V zámku ve Vyškově si lidé zdarma prohlédnou všechny stálé expozice, zámecké sklepení, výstavu Historické fotografie a pohlednice Vyškova a na nádvoří uvidí historický šerm. Pro děti bude v sobotu připravená tvořivá dílna a středověká herna. V kapli svaté Anny zájemci navštíví výstavu Náboženství a rituály, na zahradě u špitálku mohou děti tvořit pod pergolou.

Znojemsko



Tři sestry a Vypsaná fixa

KDY: sobota od 18.30

KDE: Moravský Krumlov

Letní tour nestárnoucí party rockerů z kapely Tři sestry se zastaví v sobotu na nádvoří zámku v Moravském Krumlově. Jako hosté vystoupí Vypsaná fixa a E!E. Koncert začne v půl sedmé večer, vstupné je 550 korun.

Dva tisíce bochníků. Slup voněla a zpívala, užívala si slavnosti chleba

Rozmarýnové hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Vedrovice

Tradiční slavnost odstartuje ve Vedrovicích na Znojemsku v pátek od půl páté stavění máje. V sobotu vyjde chasa od devíti ráno zvát na hody, v jednu vyjde průvod obcí, odpoledne pak ve tři následuje zavádění pod májou a vystoupení krojovaných dětí z Vedrovic. Sobotní večer bude patřit hodové taneční zábavě. V neděli hody pokračují odpoledním zaváděním a strécovským zaváděním. Jako doprovodný program nejen pro děti budou na místě pouťové atrakce. K poslechu a tanci hraje dechová hudba Bojané.