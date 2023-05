V Brně se bude poslední dubnový víkend konat pálení čarodějnic. Tradiční akce proběhne například v pátek v městské části Žabovřesky nebo v neděli v Králově Poli. V podvečerních hodinách nebude chybět symbolické zapálení vatry s čarodějnicí, kdy se vyhání zlé síly a loučí se zimou. Nad plápolajícím ohněm si pak mohou návštěvníci opéct špekáčky.

Pálení čarodějnic v Brně. | Video: DENÍK/Monika Krylová

BRNĚNSKO:

Pálení čarodějnic Brno - Královo Pole

Kdy: neděle 30. dubna od 16.00

Kde: park na Slovanském náměstí, Brno-Královo Pole

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Poslední dubnový víkend se bude nést v Králově Poli jak jinak, než ve znamení pálení čarodějnic. Akce se uskuteční 30. dubna na Slovanském náměstí. Děti se mohou od čtyř hodin odpoledne těšit na čarodějnický rej pod taktovkou Divadla Netratrdlo. Stát se mohou i vynálezcem robotů v robokoutku Základní školy Košinova. Očekávané vzplanutí vatry s čarodějnicí je naplánované na 18.30. K příjemnému poslechu a doplnění večerní atmosféry zahraje od 19.00 kapela Cech. Pořadatelé vzkazují, že opékání špekáčků a občerstvení bude na místě zajištěno.

Žabovřeské čarodějnice

Kdy: pátek 28. dubna od 16.30

Kde: náměstí Svornosti

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Čarodějnice se slétnou také do Žabovřesek. Účastníci akce - malí i velcí, se mohou těšit na uliční slavnost s tvořivými dílnami, stanovišti a záludnými soutěžemi. Ta proběhne poslední dubnový pátek od 16.30 na náměstí Svornosti. V průběhu dne nebude chybět tradiční opékání čarodějných dobrot nad plápolajícím ohněm. Program bude také obohacen kulturním vystoupením. Návštěvníci mohou využít i připraveného občerstvení, kde si v průběhu dne zakoupí to, na co dostanou zrovna chuť.

Harry Potter orchestra live

Kdy: neděle 30. dubna od 17.00

Kde: Sono centrum Brno

Za kolik: od 890 korun

Proč přijít: Sono centrum ožije nejznámějšími melodiemi z čarodějnického světa Harryho Pottera. Při poslechu známých skladeb se fanoušci duchem přemístí do školy Čar a kouzel v Bradavicích, kde Harry spolu se svými kamarády prožívali velkolepá dobrodružství. „Zažije tu nejlepší hudbu za všech filmů o Harry Potterovi od pětinásobných oscarových skladatelů Johna Williamse, Patricka Doyla, Nicholase Hoopera, Alexandra Desplata,“ lákají pořadatelé. Jedinečný kouzelný večer se uskuteční v neděli 30. dubna od 17 hodin večer.



UKÁZKA:



Zdroj: Youtube

Filipojakubská noc v Polárce

Kdy: neděle 30. dubna od 15.30

Kde: Divadlo Polárka, Brno

Za kolik: za program po představení 50 korun/dítě

Proč přijít: Večer plný čar, magie a ohňů. Na takovou akci zvou do Divadla Polárka v Brně organizátoři. Akce začne o půl čtvrté odpoledne, kdy se účastníci mohou těšit na představení Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze. O hodinu později se budou všichni, kteří se něčeho bojí, moci svému strachu postavit. „V Polárce si společně na své strachy posvítíme, možná se pod světlem táborového ohně rozplynou, nebo alespoň nebudou tak velké a děsivé," lákají pořadatelé. V 17:30 proběhne Slavnostní zapálení ohně a zájemci si budou moci opéct špekáčky.

BLANENSKO:

Pálení čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna od 15:30

Kde: Rekreační oblast Palava, Blansko

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Blansku, konkrétně v Rekreační oblasti Palava, se tradičně uskuteční další ročník pálení čarodějnic. Akce odstartuje o půl čtvrté odpoledne, a chvíli poté se pro děti spustí dobrodružná stezka plná úkolů. Všechny čarodějnice a čarodějové se v šest hodin slétnou pod pódiem, kde se ocení ty nejlepší kostýmy letošního roku. Následně přijde jedna z nejdůležitějších činností celého dne - zapálení vatry s čarodějnicí. Nad ohněm si poté návštěvníci za poslechu kapely Akcent opečou špekáčky. Občerstvení ve formě piva, limonád a dalších dobrot bude na místě zajištěno.

JAK TO NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC V BLANSKU VYPADÁ?



Zdroj: Youtube

BozaCon 2023

Kdy: pátek 28. dubna, sobota 29. dubna od 9.00

Kde: Sokolovna, Boskovice

Za kolik: od 100 korun

Proč přijít: BozaCon je dvoudenní festival, který se koná v pátek 28. dubna a v sobotu 30. dubna. Nabídne nadupaný unikátní program plný sci-fi, fantasy, deskových her, komiksu a gamingu. Na základě úspěchu prvního ročníku, se i letos Kulturní zařízení města Boskovice pustilo s plným nasazením do organizace druhého ročníku této fanouškovské akce. Návštěvníci se mohou především těšit na známé hosty, mezi kterými budou spisovatel a malíř Pavel Čech, tvůrce komiksů Dan Černý, autorka fantasy knih Michaela Merglová, manga znalec Tadeáš „Meon“ Jojko, ale také vtipní spisovatelé František Kotleta a Kristýna Sněgoňová.

BŘECLAVSKO:

Pálení čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna od 16.00

Kde: fotbalové hřiště v Charvátské Nové Vsi, Tyršův sad

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na Břeclavsko, konkrétně do Charvátské Nové Vsi, se slétnou čarodějnice a čarodějové. Pořadatelé Apalušáci Charvátská připravili pro všechny místní i přespolní již čtrnáctý ročník této oblíbené akce. Ta se uskuteční poslední dubnovou neděli od čtyř hodin odpoledne na fotbalovém hřiště v Charvátské Nové Vsi. Celé odpoledne bude vyhrazeno především pro děti, které si užijí odpoledne plné her a zábavy. Pro návštěvníky bude připravené i občerstvení, kde si v průběhu dne budou moct zakoupit to, na co dostanou zrovna chuť.

Valtice ČokoFest 2023

Kdy: pátek 28. dubna od 14.00

Kde: Château Valtice

Za kolik: od 50 korun

Proč přijít: ČokoFest - akce stvořená pro milovníky všech druhů čokolády v jakékoli podobě. Festival se ve Valticích zdrží od pátku 28. dubna do pondělí 1. května. Návštěvníkům nabídne plno zážitků a nových chutí. Těšit se mohou na bohatý program, který zahrnuje například netradiční marmelády od Jany Pavlůskové, křupavé červíky nebo soutěže pro děti. Přítomní si také budou moct připravit lanýže, děti zase upéct čokoládové brownies nebo s foodblogerkou Květou Vondrákovou zažít kreativní a zdravé vaření s čokoládou, a podívat se tak na tuto pochoutku z jiného úhlu pohledu.

Mezinárodní setkání harmonikářů ve Starovičkách

Kdy: sobota 29. dubna od 14.00

Kde: Kulturní dům Starovičky

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Kulturní dům ve Starovičkách ožije v sobotu 29. dubna od dvou hodin odpoledne harmonikáři. Konat se tam totiž bude jejich mezinárodní setkání. Celým programem bude návštěvníky provázet Jožka Panic. Mezi účinkující se představí Šumaváci ze Šlágru, Martina Zavadilová ze Šlágru, Mirka Šubíková z Rakvic nebo i účinkující ze Slovenska Jano Grabec. Pořadatelé informují, že občerstvení je na místě zajištěno a vstupné na akci je dobrovolné.

HODONÍNSKO:

Slet čarodějnic

Kdy: sobota 29. dubna od 15.00

Kde: Areál DDM Kyjov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: „Vezměte kostým, nastartujte koště a připojte se k nám,“ lákají pořadatelé letošního ročníku oblíbeného Sletu čarodějnic v Kyjově. Ten se koná v sobotu 29. dubna od 15 hodin v Domě dětí a mládeže. Návštěvníci se můžou těšit na soutěže, na skákací hrad a samozřejmě na pálení čarodějnice. Organizátoři zároveň vyzývají děti i dospělé, aby doma prohledali svou skříň a přišli v čarodějnickém kostýmu. U ohně si navíc zájemci budou moci opéct špekáčky. Vstupné je dobrovolné, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Jaro s vinaři Strážnicka

Kdy: sobota 29. dubna od 11.00

Kde: Vinné sklepy Plže - Petrov

Za kolik: vstupné na místě 700 korun

Proč přijít: Vinaři Strážnicka vás zvou na degustaci vín do vinných sklepů v historickém areálu Petrov Plže. Akce uskuteční v sobotu 29. dubna od 11.00 do 19.00 hod. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika, na návštěvníky čeká bohaté občerstvení. V každém sklepě budete moci ochutnat až 10 vzorků vín. „Vstupné 700 korun na místě, 550 korun v předprodeji zahrnuje vstup s kulturním programem, neomezenou degustaci vín, skleničku a katalog," uvádí pořadatelé. Účast na degustaci už potvrdilo vinařství Macháček Vnorovy, Klásek Petrov a dalších 11.

VYŠKOVSKO:

Čarodějnický rej

Kdy: pátek 28. dubna od 10.00

Kde: hřiště MC Radost

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Chcete se naučit kouzlit nebo jen zažít kouzelné odpoledne? Přesně na to se ptají pořadatelé Čarodějnického reje ve Vyškově. Ten se bude konat už v pátek 28. dubna od deseti hodin na hřišti Mateřského centra Radost. „Budeme čarovat, plnit úkoly a užijeme si plno zábavy. Spolu uvaříme tu nejlepší bramborovou polévku,“ lákají pořadatelé. Účastníci by si proto s sebou měli přinést misku a lžíci. Zároveň se mohou těšit na hudební doprovod, ten si ale nechávají organizátoři jako překvapení. Čarodějnický poplatek činí sto korun za jednoho.

Den Země v Zoo Vyškov

Kdy: sobota 29. dubna od 14.30

Kde: Zoo Park Vyškov

Za kolik: dle ceníku Zoo Vyškov

Proč přijít: V sobotu 29. dubna se od 14:30 uskuteční v ZOO Parku Vyškov akce s názvem Den Země. Speciální program bude věnovaný naší modré planetě. Pořadatelé lákají na aktivity hravé i poučné pro děti i dospělé, dále na opékání špekáčků a na komentované prohlídky. Ty se uskuteční u výběhu dvouhrbých velbloudů a oslů. Od 15 hodin bude možné usednou do sedla a projet se v areálu Zoo na koni. Chybět nebude ani malování na obličej. „Jste všichni srdeční zváni,“ těší se zaměstnanci zoo.

Zdroj: Youtube

To nejlepší z Moravy - festival jídla a řemesel

Kdy: sobota 29. dubna od 9.00

Kde: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

Za kolik: od 100 korun

Proč přijít: V pořadí již druhý ročník festivalu, který oslavuje umění řemesla a tradic Moravy se uskuteční 29. dubna v parku zámku Slavkov – Austerlitz. Návštěvníci se mohou těšit na moravské výrobce jídla, pochoutek nebo nápojů, ale také na folklorní vystoupení a ukázky řemesel jako například stloukání másla. Program odstartuje v deset hodin dopoledne. Moderátorské role se chopí Luděk Savana Urbánek. Pořadatelé vzkazují, že obrovského pikniku pod širým nebem se mimo jiné opět zúčastní i Maxijedlík Jaroslav Němec. Ten v loňském ročníku vyhrál obě soutěže v pojídání svatebních koláčků.

Chovatelské trhy exotického ptactva, králíků, holubů a drůbeže

Kdy: neděle 30. dubna od 7.00

Kde: Chovatelský areál u vlakového nádraží Vyškov

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Chovatelské trhy exotického ptactva, králíků, holubů a drůbeže se budou konat v neděli 30.dubna od sedmi do deseti hodin v chovatelském areálu u vlakového nádraží Vyškov. Dále zde bude prodej chovatelských potřeb, budek a přenosek pro exoty, různé druhy krmiv, zahrádkářských potřeb, včelařských produktů a jiné. Bude zde také zajištěný i výkup exotického ptactva a králičích kožek. Pořadatelé připravili zároveň i Bleší trhy. Zájemci zde mohou prodat nebo i nakoupit zachovalé oblečení, boty, hračky, známky, telefonní karty, odznaky a další věci.

ZNOJEMSKO:

Expozice pivovarnictví

Kdy: sobota 29. dubna od 10.00

Kde: Expozice pivovarnictví, Znojmo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Znojmo letos při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel nabídne zdarma prohlídku Expozice pivovarnictví včetně jinak nepřístupných ležáckých sklepů. K akci se připojí i Jihomoravské muzeum ve Znojmě, které přidá komentovanou prohlídku minoritského kláštera a program pro rodiny s dětmi v Domě umění. To vše na návštěvníky čeká poslední víkend v dubnu. V letošním roce si budou moci prohlédnout Expozici pivovarnictví a po ní nahlédnout do části pivovaru, která jinak zůstává před zrakem veřejnosti uzavřená - do ležáckých sklepů.

Čarodějnice na zámku v Moravském Krumlově

Kdy: neděle 30. dubna od 16.00

Kde: Zámek Moravský Krumlov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V neděli 30. dubna se budou v areálu zámku v Moravském Krumlově pálit čarodějnice. Začátek akce je plánovaný na 16 hodin. Pro děti budou připravené výtvarné dílničky a soutěže v podání Domu dětí a mládeže. Pořadatelé zároveň nabádají všechny účastníky, aby doma prohledali své skříně a zkusili si vymyslet kostým čarodějnice. „Ti, kteří se obléknou do nejlepších masek a kostýmů, budou moci soutěžit o výhry a získat hezké odměny,“ dodávají. Tým z penzionu Pastouška připraví dobroty a pochutnat si můžete i na opečeném špekáčku. K dobré náladě zahraje skupina Town band.