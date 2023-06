Brno nabídne druhý červnový víkend k ochutnání například krevety, chobotnice nebo ústřice. Chystá se totiž další ročník oblíbené akce Slavnosti moře. Nad Brněnskou přehradou se zase bude blýskat. Tradiční soutěžní přehlídka ohňostrojů - Ignis Brunensis předvede velkolepou světelnou show spojenou s hudbou.

Tipy na víkend na Brněnsku. Ochutnávka chobotnice i rozzářená Brněnská přehrada | Video: Deník/Eliška Pospíšilová

BRNĚNSKO:

Slavnosti moře

Kdy: sobota 10. června, neděle 11. června od 11.00

Kde: Brno, Slovanské náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Druhý červnový víkend nabídne Slovanské náměstí v Brně Slavnosti moře. Pořadatelé zvou na dny plné smíchu a zábavy, dobrého jídla a přátelské atmosféry. Na návštěvníky čekají pochoutky jako například krevety, chobotnice, ústřice, ryby a další mořská stvoření. Akce odstartuje v jedenáct hodin dopoledne a přesně v pravé poledne ji pořadatelé oficiálně zahájí. Nebudou chybět aktivity pro děti nebo soutěž poznávání ryb a darů moře. Večer se lidé mohou těšit na přichystanou afterparty, kterou se završí sobotní program.

Zdroj: Youtube

Mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů – Ignis Brunensis

Kdy: sobota 10. června od 21.50

Kde: Brněnská přehrada

Proč přijít: Světová soutěž uměleckých ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS rozzáří Brno v sobotu 10. června. U Brněnské přehrady se tentokrát mohou návštěvníci těšit na ohňostroj v podání českých ohňostrůjců s názvem Hra s ohněm. Kromě toho rozzáří nebe od 21:50 také mimořádné dronové představení. Světelné show spojená s hudbou vykouzlí nad hladinou poutavé animované obrazy pojmenované jako Tanec dvou. „Kromě ohňostrojů, dronů, lunaparkových a zábavných atrakcí nebo bohatého občerstvení si přijdou na své také milovníci piva," dodávají pořadatelé.

Zdroj: Youtube

Víkend otevřených zahrad ve vile Stiassni

Kdy: sobota 10. června, neděle 11. června od 10.00

Kde: Vila Stiassni v Brně

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V sobotu i v neděli se bude ve Vile Stiassni konat komentovaná prohlídka se zahradníkem v rámci celorepublikové akce "Víkend otevřených zahrad". Lidé mají v tyto dny možnost prozkoumat výjimečné zahrady. „Po celý den vám budou k dispozici deky, zahradní lehátka či lavičky, které doplní posezení u příjemného rodinného pikniku nebo výhled z letní terasy Café Ernst," lákají pořadatelé. Pouze o tomto víkendu bude vstup do zahrady zdarma. Komentovaná prohlídka se zahradníkem bude zpoplatněna symbolicky za 50 korun na osobu.

Kámen mudrců – dílny s pokusy ve VIDA!

Kdy: sobota 10. června, neděle 11. června od 12.00

Kde: VIDA! Science Centrum

Za kolik: dle ceníku VIDA!

Proč přijít: Elixír neviditelnosti, kámen mudrců nebo tajuplný Golem. To vše si budou moct vytvořit lidé, kteří zavítají v sobotu 10. června nebo v neděli 11. června do VIDA! Science Centrum v Brně. Pokusy se tak přenesou do staré Prahy na dvůr Rudolfa II. a objeví magické chemické reakce. Při tvoření využijí také oheň a zkusí si vyrobit vzácné kovy. Za program se účtuje 50 korun k běžnému vstupnému zábavního parku.

Výstava obrazů Kateřiny Sidonové

Kdy: do 19. června, denně 10.00 - 18.00

Kde: synagoga, Dolní Kounice

Městská knihovna ve spolupráci

Proč přijít: Městská knihovna s městem Dolní Kounice připravila ýstavu perokreseb Kateřiny Sidonové, dcery bývalého vrchního pražského rabína, dramatika, spisovatele, scénáristy, náboženského myslitele, bývalého chartisty a disidenta židovského původu Karola Sidona. Předkové rodiny Sidonovy žili v Kounicích více než dvě staletí. Výstava je k vidění v synagoze a od 22. června v knihovně. V neděli 11. června se navíc v Dolních Kounicích koná Antonínská pouť. Ranní mše je naplánovaná ve farním kostele v 7.45 a poutní mše na Antoníčku v 10.00 hodin

BLANENSKO:

Dny otevřených dveří v jeskyni Býčí skála

Kdy: sobota 10. června, neděle 11. června od 9.00

Kde: Jeskyně Býčí skála, Křtiny

Proč přijít: Nadšenci do jeskyní budou moct o druhém červnovém víkendu nahlédnout do útrob jeskyně Býčí skála. Ta se rozprostírá v Josefovském údolí mezi městy Adamov a Křtiny. Délka prohlídky zabere zhruba hodinu a půl. Akce se koná po celý víkend za každého počasí vždy od devíti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne. „Doporučujeme pevnou obuv a teplejší oblečení, například dlouhé kalhoty a svetr nebo bundu. Také upozorňujeme, že psi do jeskyně nesmí," doplňují pořadatelé.

Zdroj: Youtube

Antonínské hody

Kdy: pátek 9. června od 17.00, sobota 10. června od 9.00, neděle 11. června od 15.00

Kde: Rudice

Za kolik: v kroji na sobotní program vstupné zdarma

Proč přijít: Obec Rudice pořádá po celý druhý červnový víkend tradiční Antonínské hody. Program je rozdělený do tří dnů. V pátek 9. června se od páté hodiny odpolední bude stavět máje u dětského hřiště. Následně návštěvníci zažijí modlitební večer u lesní kapličky svatého Antonína. Noa nakonec se celý páteční nabitý den zakončí přechodovou zábavou. V sobotu hody nabídnou například průvod obcí s dechovou hudbou Blučiňáci nebo tančení rudické chasy. Neděle zve na hodové dozvuky s cimbálovou muzikou Řícmanica.

Zdroj: Youtube

BŘECLAVSKO:

Slavnosti Břeclav

Kdy: pátek 9. června od 15.00, sobota 10. června od 11.00

Kde: Zámecký areál Břeclav

Za kolik: od 899 korun

Proč přijít: 10. ročník Břeclavských Slavností se bude konat 9. a 10. června. Během festivalu vystoupí známe kapely jako je Chinaski, Rybičky 48, Mirai, Tata Bojs, Kapitán Demo a další. Zámecký areál se otevře v pátek v 15 hodin odpoledne a zahájí ho český zpěvák, skladatel a tanečník Pekař na pódium Pivovaru Lednice. Návštěvníci se mohou těšit také na zónu pivních speciálů, která bude čítat celkem 30 druhů piv z celé ČR. Ubytování nabízí na příjemném travnatém povrchu přilehlý kemp.

Zdroj: Youtube

Hudba na kole v Lednicko-valtickém areálu

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Lednicko-valtický areál a region Pálava

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Již 8. ročník akce Hudba na kole se o víkendu koná na Břeclavsku. Celkem na patnácti hudebních zastávkách návštěvníci mohou „ochutnat“ jazz, lidovou hudbu, klasiku, polka-punk, worldmusic, rock, středověké písně a zažijí také hudební překvapení. „Trasu si zvolíte sami podle svého hudebního vkusu, atraktivnosti koncertní destinace nebo podle počtu kilometrů, na který si troufnete v sedle svých bicyklů," vzkazují pořadatelé. Například tři zastávky najdou cyklisté v Mikulově. U Horní Synagogy budou hrát žáci ZUŠ Mikulov, u Galerie Konvent kapela Perfect time a Letohrádek Portz Insel rozezpívá Jan Řepka & Bájsykl Band.

Zdroj: Youtube

HODONÍNSKO:

Otevřené sklepy Kyjovska

Kdy: sobota 10. června od 13.00

Kde: Masarykovo náměstí Kyjov

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Druhou červnovou sobotu se koná 9. ročník Otevřených sklepů Kyjovska. Akce ve 13 hodin odstartuje na Masarykovo náměstí, odkud budou návštěvníky přepravovat koňské povozy do lokality sklepů „Pod Šištótem“ a zpět. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika a vystoupí také Mužský sbor z Kyjova, Mužský sbor z Nětčic a další. Od 16:00 se přítomní mohou těšit na dětský folklorní soubor Kyjovánek. V rámci akce se představí celkem 29 vinařství a vinařů z celého Kyjovska.

Zdroj: Youtube

Koncert v oranžérii v milotickém zámku

Kdy: sobota 10. června od 19.00

Kde: Zámek Milotice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Březnický a rožmitálský divadelní spolek uvede hru francouzského dramatika Erica Westphala. Představení se koná v sobotu 10. června od sedmi hodin večer na Zámku Milotice. Hořká komedie pojednává o čtveřici muzikantů, kteří zkoušejí Mozartův Lovecký kvartet. Představení se točí kolem odvěkého tématu rivality a touhy po velkém úspěchu v uměleckém světě.

VYŠKOVSKO:

Rodinný festival Bezva Fest

Kdy: sobota 10. června od 10.30

Kde: Zámek Austerlitz Slavkov u Brna

Za kolik: od 699 korun

Proč přijít: Nejlepší den plný zábavy pro celou rodinu. Takový popis má rodinný festival Bezva Fest, který se v sobotu 10. června koná ve Slavkově u Brna. Na návštěvníky čeká 30 atrakcí a doprovodný program. Vystoupí například zpěvák Ben Cristovao, Sebastian, Jakub Děkan nebo Adam Kajumi. „Těšit se můžete mimo jiné také na počítačovou hernu, virtuální realitu, dorazí youtubeři a vyzkoušet si budete moci i různé netradiční sporty," lákají pořadatelé. Brány zámku se otevřou o půl jedenácté dopoledne a zábava je plánovaná až do večerních hodin.

Zdroj: Youtube

Dětský den s myslivci na Kačáku

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: u rybníku Kačenec u chaty "Hubertka", Vyškov

Proč přijít: Dětský den s myslivci se koná v sobotu 10. června u rybníku Kačenec u chaty "Hubertka". Děti i dospělí se mohou těšit na mysliveckou stezku se zvířátky, která startuje právě u Hubertky. Odtud budou návštěvníci na stanovištích plnit úkoly jako například střelba ze vzduchovky na terč, skákání v pytli nebo poznávání různých předmětů. Myslivci se připravili také ukázku loveckých trofejí nebo zbraní. Vystoupí i trubači. „Jako občerstvení jsme si přichystali kančí guláš, párky v rohlíku a samozřejmostí je pivo a limo," uzavřeli organizátoři.

Babské hody Hodějice

Kdy: sobota 10. června od 13.45

Kde: obec Hodějice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Obec Hodějice a stárky srdečně zvou návštěvníky na babské hody do Hodějic na Vyškovsku, které se budou konat po jedenácti leté pauze. Akce startuje ve 13:45, kdy bude sraz všech krojovaných u sokolovny. Ve 14 hodin návštěvníci uvidí předání práva u obecního úřadu a následně průvod obcí. V 18 hodin je v plánu příchod stárek k sokolovně a následně hodová zábava na sokolovně. Chybět nebude ani trubičková volenka a tombola Po celý den i noc bude hrát k tanci i poslechu dechová hudba Vracovjáci.

Zdroj: Youtube

ZNOJEMSKO:

5. Dobelický sraz auto-moto-legend

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: obec Dobelice, na place před hospůdkou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Již v sobotu 10. června propukne 5. ročník srazu Auto-Moto Legend nejen z Dobelic. Sraz všech účastníků je v 10 hodin dopoledne na place před hospůdkou. Až do dvanácti hodin bude probíhat prohlídka všech vozů a samozřejmě diskuze s majiteli aut. V pravé poledne následuje tradiční vyjížďka po okolí. Občerstvení, posezení i hudba ke zpříjemnění atmosféry je podle pořadatelé zajištěna.

Zdroj: Youtube

Za hradbou v bezpečí

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Pěchotní srub MJ-S3 Zahrada v Šatově

Proč přijít: Druhou červnovou sobotu se uskuteční akce s názvem Za hradbou v bezpečí. Událost pro rodiny s dětmi a milovníky vojenské historie zve návštěvníky do areálu opevnění v Šatově na Znojemsku. „V našem programu chceme jednoduchou a hravou formou dětem přiblížit, jak se opevňování vyvíjelo od dob Římanů po 20. století. Soutěžní aktivity budou určeny nejen dětem, ale i dospělým zájemcům," lákají pořadatelé. Na místě budou k vidění také vojáci v dobových uniformách, zbraně a výzbroj z různých dob.