Poslední květnový víkend nabídne Brno akci pro milovníky burgerů. Náměstí Svobody nabídne největší putovní street food festival. Bude se hodně jíst i soutěžit. Brněnské výstaviště zase zve na Den bezspečnosti. Složky integrovaného záchranného systému si pro návštěvníky připraví pestrý program plný ukázek.

Burger Street Festival v Brně. | Foto: Jaroslav Loskot

BRNĚNSKO:

Den bezpečnosti: Záchranáři dětem 2023

Kdy: sobota 27. května od 9.00

Kde: Brněnské výstaviště

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Na brněnské výstaviště jsou poslední květnovou sobotu 27. května zvány nejen rodiny s dětmi, ale i fanoušci vojenské, policejní, hasičské a záchranářské techniky. Složky integrovaného záchranného systému připraví pro návštěvníky pestrý program plný ukázek. „Děti si vyzkouší práci záchranářů, policistů i hasičů. Pro ty, které si úspěšně projdou jednotlivá stanoviště v pavilonu Z, jsou připraveny ceny v odměnárně," lákají pořadatelé.

Májová zábava

Kdy: sobota 27. května od 20.00

Kde: v areálu SK Prace na fotbalovém hřišti

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: S měsícem květnem se mohou lidé rozloučit v podobě Májové zábavy. Ta se koná v sobotu 27. května. „Zveme všechny místní i přespolní na vesnickou akci pod širým nebem," lákají pořadatelé. Ta začíná od osmi hodin večer. Večerem bude provázet rocková kapela Hary Kochr. „Přijďte si zatrsat a pobavit se," doplňují organizátoři.

Den otevřených dveří v Arboretu Křtiny

Kdy: sobota 27. května, neděle 28. května od 9.00

Kde: Arboretum Křtiny

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dny otevřených dveří hlásí Arboretum Křtiny. Ve dnech 27. až 28. května otevře veřejnosti od devíti hodin dopoledne své brány. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky. Uskuteční se i ukázky dravců a nezapomene se ani na ty nejmenší. Pro děti jsou připravené hry a tvoření. Kdo bude mít z přítomných chuť na špekáček, může si ho opéct nad rozdělaným ohněm. Vstupné je dobrovolné. „Čtyřnozí kamarádi jsou také vítáni, jen s sebou nezapomeňte vodítko," doplňují pořadatelé.

Burger Street Festival

Kdy: pátek 26. do neděle 28. května od 10.00

Kde: Náměstí Svobody

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pro milovníky burgerů je poslední květnový víkend jako stvořený. Pořadatelé doplňují, že návštěvníci budou mít možnost ochutnat ty nejlepší burgery široko daleko. Největší putovní street food festival zakotví na náměstí Svobody od desáté hodiny dopolední. Na akci přijedou burgermakeři z celého Česka. Přítomní si také zasoutěží o hodnotné ceny. Žádné vstupné se na festivalu neplatí.

BLANENSKO:

Sraz vozidel značky Trabant

Kdy: sobota 27. května

Kde: Blansko Náměstí Republiky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V sobotu 27.května 2023 proběhne již 15. ročník srazu vozidel značky Trabant. Jsou zváni i ostatní vozidla DDR. V dopoledních hodinách budou účastníci srazu plnit různé dovednostní soutěže v městské části Obůrka za hasičskou zbrojnicí. Tam bude možné si i vystavené stroje prohlédnout. Ve dvě hodiny odpoledne se uskuteční oficiální zahájení 15. srazu trabantů v Blansku na Náměstí Republiky. Dále je na programu prohlídka strojů, jízda městem a společná fotografie ze srazu.

Country festival

Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: Velké Opatovice, hřiště v zámeckém parku

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Spolek Asi tak srdečně zve všechny návštěvníky do Velkých Opatovic, kde se bude konat další ročník Country festivalu. Areál zámeckého parku se otevře ve 14 hodin a na pódiu se postupně předvedou nejrůznější kapely. Vystoupí například Poutníci z Brna, Asi Prak z Velkých Opatovic, Proč ne Band z Moravské Třebové nebo Pružiny z Boskovic. Vstupné na akci je 200 korun, děti do 120 centimetrů ho mají zdarma. Na ně čeká také oblíbený skákací hrad.

BŘECLAVSKO:

Předhodové zpívání v Rakvicích

Kdy: sobota 27. května od 19.30

Kde: Sokolovna

Proč přijít: V sobotu 27. května se od 19:30 na dvoře rakvické Sokolovny uskuteční Předhodové zpívání nazvané „Eště byly štyry týdně do hodů“. Za doprovodu cimbálové muziky Matěje Kůrečky se postupně představí hosté rakvických sborů RACHLAP a RAŽENKY - mužské sbory z Němčiček, Hrušek a Moravského Žižkova. Na úvod programu vystoupí děti ze Základní a Mateřské školy Rakvice a sourozenci Koláčkovi. Po skončení vystoupení souborů následuje Beseda u cimbálu. Po celou dobu můžete ochutnat vína rakvických vinařů. V případě nepříznivého počasí se celá akce uskuteční v sále Sokolovny

Koncert Moniky Bagárové

Kdy: pátek 26. května od 21.00

Kde: Retro Music Club, Zaječí

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Známá česká zpěvačka Monika Bagárová zamíří v pátek 26. května do Zaječí na Břeclavsku. Poprvé zde vystoupí v Retro Clubu na okraji obce. „Nenechte si ujít její hity Viva la vida, Amen, Zůstaň se mnou a další naživo," lákají pořadatelé. Za mixem bude DJ PMC a organizátoři lákají také na dopravu retrokárou přímo do klubu zdarma. „Jezdíme v okruhu 35 kilometrů až k brněnské Olympii," dodávají.

HODONÍNSKO:

Muzejní noc

Kdy: pátek 26. května od 17.00

Kde: Galerie výtvarného umění Hodonín

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Galerie výtvarného umění Hodonín zve návštěvníky v pátek 26. května na tradiční Muzejní noc. Ta se koná od 17 hodin, kdy se svou hru Potopa - Noemova archa představí Divadlo Víti Marčíka mladšího. „V šest hodin pokračujeme představením studie Otevřená zahrada galerie. Přítomní budou architekti Jakube Kopec a Klára Zahradníčková," zvou organizátoři. V 19 hodin následuje komentovaná prohlídka výstavy ilustrací z knihy Mařka. Při ní nebude chybět její autorka Adéla Marie Jirků. Od půl deváté program uzavře koncert jazzové formace Funky Selection Band.

HamBurger fest Kyjov

Kdy: sobota 27. května od 11.00

Kde: Masarykovo náměstí

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Do Kyjova míří první první burgerový festival. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku hamburgerů na všechny způsoby a další gastronomické lahůdky od nejlepších českých foodtrucků. V doprovodném programu zahraje na pódiu kapela Křídla nebo The Muzzles. „Součástí bude také relax zóna, dětská zóna a samozřejmostí jsou soutěže," zvou pořadatelé. Moderátorské role se zhostí Ondřej Albrecht. Nejmenší účastníky pobaví Kouzelné hrátky s Jirkou Hadašem, a také spousta atrakcí jako nafukovací balonky, malování na obličej nebo dětské tetovačky.

VYŠKOVSKO:

Běháme srdcem

Kdy: pátek 26. května od 15.00

Kde: Stadion sportovního areálu ve Vyškově

Za kolik: sponzorský dar

Proč přijít: Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov pořádají v pátek 26. května osmý ročník charitativního běhu pro nemocné děti. Jedná se o štafetový běh pro tříčlenná družstva a běžet se bude po dobu jedné hodiny na oválu stadionu ve Vyškově. „Každého běžce podporuje sponzor, který předem potvrdí sponzorský dar na přihlášce. Peníze poputují ve spolupráci s Nadací Archa Chantal na dětské oddělení Nemocnice Vyškov," komentují akci pořadatelé. Prezentace a vydání startovních čísel je naplánovaný na 15. hodinu, po slavnostním zahájení akce odstartuje v 17 hodin samotný běh.

Vlnobraní ZOO park Vyškov

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: ZOO park Vyškov

Za kolik: dle ceníku ZOO

Proč přijít: Čím vším musí projít čerstvě střižená ovčí vlna, než se k vám dostane v podobě teplých ponožek nebo svetru? To se dozví návštěvníci, kteří v sobotu 27. května zavítají do vyškovské zoo. Od deseti hodin zde spolek Teuta Ganna připravil akci z názvem Vlnobraní. Zájemci si zde budou moci vyzkoušet množství technik a vyrobit si tak například vlastnoručně utkaný náramek nebo plstěnou ozdůbku. „Přijďte se podívat, jak tyhle procesy zvládali naši předkové už v pravěku a kam se technologie během let posouvaly," uzavírají organizátoři.

ZNOJEMSKO:

Pivní festival

Kdy: pátek 26. května od 17.00, sobota 27. května od 14.00

Kde: Dobšice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Obec Dobšice a pivovar Dráteník láká všechny nejen milovníky zlatavého moku. Poslední květnový víkend se zde bude konat na první pivní festival. Podle pořadatelé se mohou návštěvníci těšit na piva z celé republiky. Nebude chybět ani bohaté občerstvení a hudební doprovod. Začátek akce je v pátek od 17 hodin, v sobotu od 14 hodin.

Dětský den

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Znojmo, Komenského náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Komenského náměstí nabídne v sobotu 27. května zábavný program s moderátory Láďou Koubkem a Šimonem Králem. Návštěvníci se mohou těšit také na oblíbené ukázky techniky záchranných složek a program pro děti pod názvem My Little Pony. Prostor kolbiště bude věnován pouťovým atrakcím a v Dolním parku připravuje svou část programu Městská knihovna Znojma, Středisko volného času a Agentura Sluníčko, která nabídne například malování na obličej. Rovnou dvě stanoviště nabídne také Hradební příkop u Střelniční věže.

