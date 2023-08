Brněnsko nabídne i o posledním sprnovém víkendu spoustu zážitkových i kulturních akcí. Zmínit můžeme indické bubnování, které svými pulzujícími a fascinujícími rytmy ovládne Brno. Konat se bude i festival živého umění. Lidé budou mít možnost pod širým nebem vidět desítky divadelních představení.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

BRNĚNSKO:

Na prknech, dlažbě i trávě - festival živého umění v ulicích města

Kdy: čtvrtek 24. srpna - neděle 27. srpna

Kde: Björnsonův sad, dvůr Husy na Provázku a Piazzeta u Janáčkova divadla

Proč přijít: Multižánrový festival Na prknech, dlažbě i trávě opět ovládne Brno. Od 24. až do 27. srpna mohou lidé pod širým nebem vidět a zažít zdarma desítky divadelních představení nebo koncertů. 19. ročník si připravil například vystoupení kapely Furt Rovně, která zahraje v pátek od 20.30 v Björnsonově sadu. V programu najdou návštěvníci také workshopy. „Tím prvním je v pátek Ozvláštnění známého. Půjde o společné výtvarné tvoření pro podpoření příjemné atmosféry v parku," lákají pořadatelé. Nabídka je ale mnohem pestřejší.

Zdroj: Youtube

Dhol Tasha 2023 – indické bubnování

Kdy: sobota 26. srpna od 17.00

Kde: Moravské náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Brno opět ožije pulzujícími a fascinujícími rytmy indických bubnů. Návštěvníci se mohou těšit na energické vystoupení souboru Ramanbaug Ensemble a tradiční taneční kreace. „Tato veřejná akce je oslavou indické kultury, pořádaná s cílem představit její bohaté dědictví, tradiční umění a rozmanité zvyky obyvatelům Brna i dalších měst," popisují organizátoři. Do akce se mohou zapojit i přímo lidé. Stačí, když na Moravské náměstí v 17 hodin přijdou v tradiční indickém oděvu, jako je sárí, kurta-pajama nebo turban.

Zdroj: Youtube

Cabaret 007

Kdy: sobota 26. srpna od 19.30

Kde: Palác Jalta

Za kolik: dospělí 690 korun

Proč přijít: Stát se agentem 007 nebo jeho krásnou dámou? Na téhle akci budou mít zájemci možnost. Pořadatel Cabaret des Péchés zve v sobotu 26. srpna do Paláce Jalta na Dominikánském náměstí. Právě zde se odehraje prázdninový speciál Cabaret 007. „Oblečte se ve stylu některé z postav této kultovní série a zažijte s námi neuvěřitelný večer inspirovaný Jamesem Bondem," láká organizátor. Návštěvníci se mohou těšit na živý zpěv vybraných Theme songů, vyladěné piano i dechberoucí taneční a akrobatické kousky. „Na pořadu večera bude také několik kvízů a her, ve kterých se můžete zapojit a získat tak skvělé výhry," uzavírají.

Teenage summer music party a DJské duo MitVysKdy

Kdy: pátek 25. srpna od 17.00

Kde: Brno - Líšeň Dělňák

Za kolik: na místě 120 Kč

Proč přijít: „Dva dvanáctiletí kluci, které baví současná taneční hudba a posouvají se ve své tvorbě, zvou všechny vrstevníky na taneční party," představují akci pořadatelé. Ta se uskuteční v pátek 25. srpna od 17 hodin v kulturním centru Dělňák Líšeň a je určena především dětem od 10 let a starším. Návštěvníci se mohou těšit na party s několika tanečními sety, Marvel fantasy karneval, na pohádky a možná i dětskou diskotéku.

BLANENSKO:

Gulášový souboj

Kdy: sobota 26. srpna od 12.00

Kde: Újezd u Boskovic před pohostinstvím

Proč přijít: Tady se lidem začnou sbíhat sliny. Újezd u Boskovic totiž zavoní gulášem. V pravé poledne vypukne souboj o ten nejlepší. Ve čtyři hodiny odpoledne přijdou na řadu mlsouni, kteří budou postupně ochutnávat guláš po guláši. Letos se navíc soutěží o nejlepší maďarskou klobásu na maďarech. V této disciplíně se utkají výrobci domácích klobás z Brněnska, Blanenska a Vyškovska. Slavností vyhlášení vítěze je naplánované na sedmou hodinu večer.

Kunštátské kulturní léto

Kdy: sobota 26. srpna od 10.00, neděle 27. srpna

Kde: Panská zahrada, Kunštát

Za kolik: celodenní vstupné na sobotu 250 korun, v neděli od 200 korun

Proč přijít: V Kunštáte si lidé zpříjemní poslední prázdninový víkend akcí s názvem Kunštátské kulturní léto. Rozloučení s letními měsíci se uskuteční na Panské zahradě. Program je nabitý. Hned v sobotu se na podiu představí kapela Trní, Nell nebo Ukulele Troublemakers. V neděli to s mikrofonem v ruce rozjede známá zpěvačka Ewa Farna. Ta své nejznámější hity zazpívá od šesté hodiny večerní.

Zdroj: Youtube

BŘECLAVSKO:

Festival MikuLOVE

Kdy: pátek 25. srpna, sobota 26. srpna

Kde: areál letního kina v Mikulově

Za kolik: permanentka na celý festival 1490 korun

Proč přijít: V Mikulově se uskuteční MikuLOVE - festival nepopulární hudby. Ten v areálu letního kina zakotví od pátku 25. srpna do soboty 26. srpna. Letos několikrát připomene desáté výročí od smrti Filipa Topola, zpěváka, pianisty, skladatele, textaře a frontmana Psích vojáků. Festival v sobotu večer zakončí unikátní koncert, na kterém zazní naživo známé písně této legendární kapely v podání osmnáctičlenného hudebního souboru Agon Orchestra s původním zpěvem Filipa Topola ze zvukového sampleru.

Zdroj: Youtube

Hradozámecká noc 2023: Večerní prohlídky na zámku Valtice

Kdy: sobota 26. srpna od 18.00

Kde: zámek Valtice

Za kolik: dospělá osoba 160 korun

Proč přijít: Tradiční akce Národního památkového ústavu, Hradozámecká noc, se letos koná v sobotu 26. srpna. Zámek Valtice nabídne večerní prohlídky zámeckými okruhy, komorní hudební produkci a komentované prohlídky úspěšné výstavy Megabrouci. Lidé mohou zavítat na komentované prohlídky Knížecího bytu, aneb Apartmánu Františka I. z Liechtensteinu, které začínají v 18.00. Speciální prohlídky nabídne také hlavní okruh. První výpravy vypuknou v 18.20. Cena je 160 korun za dospělou osobu, 130 korun za seniory nebo mládež, děti zaplatí 50 korun.

Zdroj: Youtube

HODONÍNSKO:

Setkání harmonikářů a heligonkářů ,,Ostrožské měchy"

Kdy: neděle 27. srpna od 14.00

Kde: Ranč U pálenice v Uherském Ostrohu

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Uherském Ostrohu kousek u hranic s Hodonínskem se bude poslední srpnovou neděli konat setkání harmonikářů a heligonkářů. Akce je naplánovaná na druhou hodinu odpolední v Ranči U Pálenice. Na shledání představí své dovednosti hudebníci z Moravy a Slovenska. Pokud někomu z přítomných vyhládne, může využít připraveného občerstvení, které bude na místě k dispozici. Vstupné je 100 korun.

Bartolomějská pouť

Kdy: sobota 26. srpna od 9.30, neděle 27. srpna od 10.00

Kde: Veselské kulturní centrum, Bartolomějské náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Ve Veselí nad Moravou si lidé poslední prázdninový víkend užijí Bartolomějskou pouť. Ta tradičně nabídne bohatou škálu prodejních stánků s dobrotami včetně bohatého kulturního programu. Okolo pravého poledne se lidé stanou svědky rytířského souboje. Nebude chybět ani tradiční večerní koncert duchovní hudby s názvem Bartolomějská pocta a nedělní zpívání s cimbálovou muzikou Radošov.

Zdroj: Youtube

VYŠKOVSKO:

Vojenský den v Lysovicích

Kdy: sobota 26. srpna od 10.00

Kde: Lysovice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Lysovice ovládne poslední srpnovou sobotu vojenská tematika. Na návštěvníky z blízka i z větší dálky čeká na veronském dni bohatý program. Během celého dne se přenesou hned do několika historických období. Jak vypadala císařská vojska? A jak vojska během II. světové války? To zjistí právě během přehlídky. Nebude také chybět ukázka zásahu HZS i bojová ukázka armád. Vstupné je 150 korun, děti do 15 let zaplatí 50 korun.

Hasičské hravé odpoledne pro děti

Kdy: sobota 26. srpna od 13.00

Kde: Na hřišti nad rybníkem, Olšany

Proč přijít: Poslední prázdninová sobota bude v Olšanech vyhrazena pro děti. Ti si totiž užijí zábavu na hasičském hravém odpoledni. Připravený je bohatý program, který zahrnuje záludné soutěže a hry pro malé i velké. Samozřejmostí bude i bohaté občerstvení pro vyhládlé žaludky i rybí speciality.

ZNOJEMSKO:

Netradiční Den otevřených dveří Emina zámku

Kdy: sobota 26. srpna od 9.00

Kde: Emin zámek, Šanov

Proč přijít: Emin zámek otevře své brány široké veřejnosti. Den otevřených dveří ale bude netradiční, protože se nekoná jen v prostorech sociálního zařízení, ale i v kulturním domě v Šanově. Součástí akce bude také Varieté Sociále. Jedná se o cirkusové představení s účastí dobrovolníků z okolí. Odpoledne se diváci mohou těšit na Dětský folklorní soubor Jarabáček i Božické mažoretky. Chybět nebude ani občerstvení.

Jevišovické pivní slavnosti

Kdy: sobota 26. srpna od 15.00

Kde: v zahradě Starého zámku, Jevišovice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Jevišovicích na Znojemsku to zavoní pivem. Nejen akce pro milovníky zlatavého moku se představí v sobotu 26. srpna v zahradě Starého zámku. Program bude opravdu pestrý. Ve tři hodiny odpoledne se otevřou stánky. O hodinu později vypukne slavností zahájení pod křídly starosty města Pavlem Málkem. Dále bude následovat rodinné představení, středověký rock, nekorektní humor i taneční zábava. Na přítomné čeká více než dvacet druhů piv a vstupné je zdarma.

Zdroj: Youtube