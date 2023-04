O víkendu mají lidé v Brně příležitost vyrazit na oslavy Dne Země, kde zažijí pestrý program plný zajímavých her, kvízů i tvoření. V pátek a sobotu pokračuje na náměstí Svobody Pivní festival, kde se představí okolo dvaceti pivovarů z celého Česka. Ani v Ivančicích o zábavu nouze nebude. V sobotu se do střediaka volného času slétnou všechny čarodejnice široko daleko.

Pivní festival v Brně. | Foto: Deník/Jiří Sláma

BRNĚNSKO:

Den Země

Kdy: sobota 22. dubna od 9.00

Kde: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Hravý den si pro děti i dospělé k příležitosti oslavy Dne Země připravili dobrovolníci z Masarykovy Univerzity. Akce se bude konat čtvrtou dubnovou sobotu od devíti hodin a nabídne účastníkům spoustu zajímavých her, kvízů i tvoření. Nakonec získají milou odměnu. Letošním tématem jsou obiloviny známé i méně známé. Pořadatelé informují, že Den Země se koná ve sklenících i v zahradě. V případě nepříznivého počasí bude celá akce probíhat pouze ve sklenících. Vstupné je 50 korun, děti do šesti let zdarma.

Jarní slavnost v Otevřené zahradě

Kdy: neděle 23. dubna od 10.00

Kde: Otevřená zahrada, Údolní 33

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Jarní slavnost v Brně láká návštěvníky do dob prababiček a pradědečků. Letošním tématem budou totiž jejich tradice a zvyky. Přítomní si mohou vyzkoušet předení na kolovrátku, oblíbené cvrnkání kuliček, skákání panáka nebo sázení bylinek. Pro ty nejmenší pořadatelé připravili tvořivé jarní dílničky. Rodiny s dětmi tak mohou prožít příjemně strávenou čtvrtou dubnovou neděli ve společnosti lidových zvyků a tradic. Na místě bude nachystané i bohaté občerstvení. Vstupné je 120 korun. Děti do tří let zdarma.

Pivní festival Brno

Kdy: pátek 21. dubna, sobota 22. dubna od 11.00

Kde: Náměstí Svobody

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Brně se bude od 18. do 22. dubna konat akce pro všechny milovníky piva. Náměstí svobody tradičně zaplní od odpoledne davy lidí, kteří vyrazí na oblíbený Pivní festival, který je dle slov pořadatelů především o chuti a zážitcích. Představí se tam okolo 20 pivovarů z celé České republiky. Nebudou chybět ani stánky s lahodným občerstvením a regionálními prodejci. Návštěvníci mají možnost si ve vybraném stánku zakoupit zboží od 11 do 22 hodin. Vstupné je zdarma.

Slet čarodějnic

Kdy: sobota 22. dubna od 15.00

Kde: Středisko volného času Ivančice

Za kolik: od 10 korun

Proč přijít: Do Střediska volného času v Ivančicích se 22. dubna slétnou všechny čarodějnice široko daleko. Čtvrtá dubnová sobota tak nabídne, pro všechny malé i velké, čarodějnický den plný soutěží a zábavných her. Pořadatelé také přichystali i tvořivou dílnu. Ten, kdo si na akci donese své vlastní špekáčky, si je pak bude moct opéct nad plápolajícím ohněm. Slet odstartuje ve tři hodiny odpoledne. Vstupné pro dospělého je 10 korun, děti zaplatí 50 korun.

BLANENSKO:

Pouť Velké Opatovice

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00, neděle 23. dubna od 9.00

Kde: Náměstí Míru, Velké Opatovice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Po celý víkend bude ve Velkých Opatovicích na Blanensku živo. Na náměstí Míru se bude konat tradiční pouť. Akce odstartuje v sobotu v deset hodin dopoledne otevřením Moravského kartografického centra. Od dvou hodin bude připravené posezení u hasičárny, kde zahraje Holóbkova mozeka a od 17 hodin skupinu Asiprak. Sportovní fanoušci se dočkají i fotbalového zápasu. Doprovodný program za učilištěm nabídne návštěvníkům známou skupinu Arakain nebo pouťovou zábavu v sokolovně. V neděli bude pestrá akce pokračovat od 9.00, kdy proběhne mše v kostele sv. Jiří.

Folklorní festival lidových chas Blanenska

Kdy: sobota 22. dubna od 15.00

Kde: Kulturní centrum Olomučany

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Kajesan z.s. zve všechny místní i přespolní na první ročník Folklorního festivalu lidových chas blanenského regionu. Akce se uskuteční čtvrtou dubnovou sobotu, kdy se návštěvníkům ve tři hodiny odpoledne otevřou dveře Kulturního domu v Olomučanech na Blanensku. „Kromě olomučanských stárků a stárek tu své umění předvede i krojovaná mládež ze sousedních vesnic, z Rudice a Kotvrdovic," zvou pořadatelé. Celým dnem bude doprovázet cimbálová muzika. Vstupné je 150 korun, děti do 15 let zdarma.

BŘECLAVSKO:

Otevírání Lichtenštejnských stezek

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Prostranství před zimním stadionem Břeclav

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V sobotu 22. dubna se opět symbolicky otevřou Lichtenštejnské stezky. Setkání všech účastníků je na prostranství u zimního stadionu v Břeclavi, kde od 10.00 hodin cyklisté mohou nasednout na svá kola a projet si jednu ze tří připravených tras pro celé rodiny. Nejdelší z nich, trasa C, měří 56 kilometrů a vede od Zimního stadionu po Charvátskou Novou Ves a zpět. Po cyklovyjížďce se můžete těšit na doprovodný program, který je připravený na všech stezkách. Zahraje například hudební skupina ŠARŽE 54, v obci Nový Dvůr zase pořadatelé nachystali program pro děti.

Metoděj Hanák (1903 – 2023) – 120. výročí narození

Kdy: pátek 21. dubna od 19.00

Kde: Sokolovna Kobylí

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Dechová hudba Lácaranka zve se svými sólisty všechny místní i přespolní na slavnostní koncert Metoděj Hanák ke 120. výročí narození (1903 – 2023). Ten se uskuteční v pátek 21. dubna v sedm hodin večer v místní sokolovně Kobylí. Celou akci bude moderovat Štěpánka Kachyňová z Velkých Pavlovic. Hudební doprovod zajistí svým vystoupením Dechová hudba Galánka z Klobouk se svými sólisty a také Mužáci z Kobylí. Vstupné na akci je 150 korun.

HODONÍNSKO:

Výstava vín Trojzemí v Hodoníně

Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: Kulturní dům Hodonín

Za kolik: 480 korun

Proč přijít: V sobotu 22. dubna se uskuteční 1. mezinárodní výstava vín Trojzemí, kterou připravují dvě místní občanská sdružení, na níž budou soutěžit špičková moravská, slovenská a rakouská vína. „Zdaleka nejde jen o víno. Díky této akci chceme více provázat a prohloubit vztahy s našimi nejbližšími sousedy," vzkazují pořadatelé. Akce se uskuteční v Domě kultury v Hodoníně, který začne vítat hosty od druhé hodiny odpolední. Vstupné na akci na místě stojí 480 korun.

Ždánický jurský park

Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: Sraz ve Ždánicích nad starým hřbitovem

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na putování Ždánickým lesem zve všechny malé i velké Dům dětí a mládeže Ždánice. Na několika zastaveních se účastníci dozví spoustu zajímavostí o dinosaurech a různých druhohorních potvůrkách. Start je v zatáčce nad starým hřbitovem a cíl na hvězdárně, kde čeká na účastníky odměna ve formě 3D filmu o malém dinosauříkovi. „Vezměte si s sebou propisku na zatržení správných odpovědí záludných dinosauřích otázek," doplňují pořadatelé. Účast je zdarma, poslední promítání filmu bude v 17.00 hodin.

VYŠKOVSKO:

Muzikálová pohádka - Čertův švagr

Kdy: sobota 22. dubna od 15.00

Kde: Besední dům Vyškov

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Muzikálová výpravná činoherní pohádka Čertův švagr na motivy slavné spisovatelky Boženy Němcové zavede návštěvníky za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu a na každém místě ho posílají k čertu. Po sedmi letech se Petr vrátí na zem, kde poznává dobré i zlé, ale nad vším nakonec zvítězí láska. Pohádka pro malé i velké diváky se bude hrát 22. dubna v besedním domě ve Vyškově. Společně s přestávkou potrvá přibližně hodinu. Vstupné je od 150 korun.

O jídle vesele i vážně

Kdy: pátek 21. dubna od 19.00

Kde: Besední dům Vyškov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Městské kulturní středisko Vyškov zve na humorné povídání nejen o jídle s herečkou Zlatou Adamovskou, hercem Petrem Štěpánkem, poslancem EP, členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, panem Martinem Hlaváčkem a paní profesorkou Janou Hajšlovou z Ústavu analýzy potravin a výživy. V rámci besedy se pokusí herci zábavnou formou vtáhnout diváky do diskuse k otázkám zdravého způsobu života, ale i problematiky výživy nebo dvojí kvality potravin. „Při setkání s osobnostmi z televizní obrazovky se diváci zasmějí při vzpomínce na mnoho hereckých historek při natáčení,“ zvou pořadatelé.

ZNOJEMSKO:

Otevřené sklepy Hnanice

Kdy: sobota 22. dubna od 11.00

Kde: Hnanice

Za kolik: vstupné zdarma (100 korun za skleničku)

Proč přijít: Hnaničtí vinaři zvou všechny milovníky dobrého vína na Otevřené s klepy a koštování v Hnanicích, které se koná ve sklepní uličce. Součástí akce bude i svěcení vín panem farářem, které proběhne v jednu hodinu odpoledne na náměstí Sv. Wolfganga. „Letos budete moct ochutnat mladá vína přibližně od 10 vinařů nebo také ochutnat výběr z minulých ročníků," lákají pořadatelé. Vstupné na otevřené sklepy se nevybírá, stačí si zakoupit skleničku za 100 korun na ochutnávku vín.

Argema

Kdy: sobota 22. dubna od 19.00

Kde: Kulturní dům Práče

Za kolik: na místě za 500 korun

Proč přijít: Moravská rocková hudební skupina Argema míří na Znojemsko, konkrétně do obce Práče. V místním kulturním domě zahraje čtvrtou dubnovou sobotu své největší a nejznámější hity. Složení kapely se několikrát obměnilo, ze současné sestavy Argemy vydržel celých 36 let od založení až do současnosti jen srdcař Pepa Pavka. Součástí večerní akce bude i speciální host kapela INÊS. Sobotní program odstartuje od sedmi hodin a vstupné přímo na místě stojí 500 korun.