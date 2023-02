Tipy na víkend na Brněnsku: VIDA centrum ovládnou roboti, hrad Veveří zase uzené

O víkendu na Brněnsku nuda rozhodně nebude. Hrad Veveří nabídne Slavnosti moravského uzeného s dosud nejbohatším programem. I na hradě Špilberk to žije. A to doslova. Akce Špilberk žije! Masopustem nabídne všechny tradice spojené s tímto veselím. Vědecký park VIDA se zase přesune do budoucnosti. Lidé si popovídají s robotem nebo zažijí netradiční recepční.

VIDA centrum ovládnou roboti. | Foto: VIDA! science centrum