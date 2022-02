Romantický nedělní večer si zamilované dvojice mohou užít například v centru Brna. Od pěti odpoledne do osmi večer je pro ně otevřená například radniční věž Staré radnice. „Přijďte vystoupat 173 schodů a políbit se na třiašedesát metrů vysoké radniční věži, která patří k nejromantičtějším místům v Brně. Ke vstupence dostanete pohár medoviny, růži a sladkou odměnu,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 160 korun a pořadatelé slibují slosování o zajímavé ceny. Koho zajímá spíš zábavné poučení, vyrazí na věž už odpoledne. Ve dvě hodiny a v půl čtvrté odpoledne začínají prohlídky věže s Martinem Koplíkem. Vstupné je 120 korun a sraz na nádvoří staré radnice.

Také v neděli, a to po hodinách mezi půl čtvrtou a půl šestou, jsou připravené tematické prohlídky labyrintu pod Zelným trhem. „Speciální limitované valentýnské prohlídky se skleničkou sektu, růží a sladkým překvapením, nabídnou prohlídku tajemných zákoutí středověkých chodeb s valentýnským výkladem,“ uvedli pořadatelé z brněnského turistického a informačního centra. Vstupné je rovněž 160 korun.

Olympiáda v Brně. Verner, brusle i curling. Festival láká na sport i osobnosti

Zavzpomínat na mládí nebo se něco dozvědět o mladých letech rodičů mohou účastníci nedělní odpolední procházky brněnskými osmdesátkami. „Co a kde koupit své tehdejší lásce, kde si posedět bez pohledů ostatních nebo naopak zdůraznit, že na to mám? Čeká vás i romantické zakončení s karafiátem v ruce a úžasným výhledem na město Brno, tak se s námi pojďte vrátit v čase,“ pobízeli pořadatelé. Vycházka začne ve dvě hodiny odpoledne, sraz je na České pod hodinami, povede ji Martin Forentík. Vstupné je 120 korun.

Valentýnskou náladu může mít i víkendová návštěva brněnské zoo. „Od soboty do pondělí je připravená tradiční valentýnská stezka, odpovědní archy a instrukce jsou k dispozici na pokladnách. Vyhlásili jsme také instagramovou fotosoutěž, stačí ke své valentýnské fotce ze zoo na Instagramu přidat hashtag #ValentynvZooBrno2022,“ uvedla mluvčí zahrady Monika Brindzáková. V sobotu i neděli zoo nabídne také komentovaná krmení. V sobotu začínají vždy v celou hodinu mezi desátou dopoledne a druhou odpoledne a návštěvníci se postupně dozví více o pandě červené, levhartu cejlonském, koni Převalského a jeřábu mandžuském. V neděli v půl jedenácté začne komentované krmení rosomáka sibiřského, v jedenáct lachtana medvědího a ve dvě odpoledne soba polárního.

Na romantiku v podzemí lákají v sobotu večer pořadatelé ve Valticích. Valtické podzemí nabízí od sedmi hodin Valentýnský večer s cimbáloou muzikou. Nutná je rezervace na telefonu 723 600 423 nebo e-mailu info@valtickepodzemi.cz.

Letí džínovina s kožískem. Psí krásky i elegáni se ukázali na Výstavišti v Brně

DALŠÍ TIPY

Brno a Brněnsko

Lužánecká zabijačka

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, Lužánky

Zabijačkové speciality i ledacos chutného na spláchnutí mastnoty nabídnou v sobotu pořadatelé při Lužánecké zabijačce v areálu tenisového klubu v brněnských Lužánkách. „Chystáme naše jelítka, jitrnice, tlačenku, ovárek a další dobroty. K ochutnání bude také domácí bábovka a buchty,“ lákali pořadatelé. K zapití, na spláchnutí a pro zahřátí budou v prodeji slivovičky, meruňkovice, svařák a několik druhů piv. Lužánecká zabijačka začne v sobotu v deset hodin dopoledne. Vstup do areálu je zdarma.

Kytice

KDY: pátek a sobota od 19.00, neděle od 18.00

KDE: Šlapanice

ZA KOLIK: 150 až 200 korun



Šlapanické ochotnické divadlo si připravilo pro své příznivce nastudování Kytice. Diváci se mohou těšit na gejzír Suchého humoru a Havlíkových melodií v baladách Vodník, Zlatý kolovrat, Polednice a Bludička. Kdo nestihne představení o tomto víkendu, může se těšit ještě na příští pátek a sobotu. Vstupenky za 150 až 200 korun koupí zájemci prostřednictvím portálu goout.net.

RETRO. Dolujeme vzpomínky. Nejhorší bylo, když jsem musel do dolu pro bráchu

Mýcení

KDY: pondělí 19.00

KDE: Divadlo Bolka Polívky, Brno

ZA KOLIK: 330 až 690 korun



Ironickou a zábavnou sondu do života lepší společnosti nabídne inscenace nazvaná Mýcení. Diváci ji uvidí v pondělí 14. února v Divadle Bolka Polívky v Brně. V hlavních rolích se představí Magdalena Sidonová a Jakub Žáček. Vstupenky přijdou na 330 až 690 korun.

Prohlídka káznice

KDY: sobota ve 14.00 a 15.00

KDE: Brno, Cejl



Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru osmnáctého století. Poznat jej mohou zájemci v sobotu odpoledne. Kdo nestihne tento termín, má šanci ještě 26. února, 12. a 26. března.

Olympijský festival

KDY: denně od 9.00, až do 20. února

KDE: Brno, Nová Zbrojovka

ZA KOLIK: 50 korun



Zájemci si mohou vyzkoušet až dvacet nejrůznějších sportů a užít si olympijskou atmosféru u přenosů z her. Nebude chybět curling, snowpark, skokanský můstek, nebo běžkařská dráha a kluziště. Vstup na Olympijský festival je 50 korun.Otevřeno je vždy od devíti ráno, vstupenky je vhodné rezervovat na webu festivalu. Součástí areálu bude stejně jako v létě Olympijská zóna EDA.

Ukulele Orchestra jako Brno

KDY: sobota od 18.00

KDE: Rajhrad



Uskupení Ukulele Orchestra jako Brno vystoupí v sobotu v šest hodin v podvečer v sále Restaurace Na kině v Rajhradě u Brna. Ukulele Orchestra jako Brno je sdružení věkem i hudebními zkušenostmi pestré party hráčů a příznivců ukulele, původně havajského nástroje připomínajícího malou kytaru. V netradičním podání mohou diváci slyšet světové rockové a popové hity od světových interpretů.

VIDEO. Četníci, Labyrint a Rajhrad. Lupiče z vlaku hledali v dávném klášteře

Blanensko

Jeskyně Výpustek

KDY: sobota od 10.00

KDE: Výpustek, Křtiny



Ve zkušebním režimu otevře od soboty 12. února druhá prohlídková trasa v jeskyni Výpustek u Křtin v Moravském krasu. „Něco takového nemá ve zpřístupněných jeskyních v Česku obdoby od spuštění zážitkové trasy Po stopách Nagela ve Sloupsko-šošůvských jeskyních před 10 lety," láká do jeskyně Pavel Gajdoš ze Správy jeskyní České republiky.

Výlet po Křtinách

KDY: bez oemezení

KDE: Křtiny u Brna

Na webu krasik.cz najdou zájemci celou řadu vycházek s tajenkou, které pro ně připravili pracovníci Muzea Blanenska. Na jedné z nich, určené zejména pro rodiny s dětmi, je šnek Krasík provede po Křtinách u Brna. Zájemci si mohou vybrat z tras dlouhých pět nebo deset kilometrů. Podklady ke hře najdou na zmiňovaném webu.

Free Jazz Trio Olomouc

KDY: sobota od 19.00

KDE: Boskovice



V boskovickém Prostoru vystoupí v sobotu legendární Free Jazz Trio Olomouc. Jde zřejmě o nejdéle fungující jazzovou kapelu v Evropě, navíc rozšířenou na kvarteto. Kapela koncertuje zřídka, proto je každé jejich vystoupení opravdovým jazzovým svátkem.

Program v galerii

KDY: sobota od 14.00

KDE: Blansko

Jaké je to závodit s barvami v galerii? Vydávají pěnové kolečka zvuk? Na tyto a mnoho dalších otázek odpoví akce Galere města Blanska s názvem Galerijní okruh. Inspirovaní tématem aktuálních výstav si na vlastní kůži návštěvníci vyzkouší fascinaci zážitkem z jízdy a společně dočasně promění výstavní prostor galerie na závodní okruh. Výtvarné pomůcky se stanou kolya zejména děti s nimi pomalují vyznačené rychlostní dráhy. Workshop se uskuteční v sobotu od dvou do pěti hodin a je vhodný pro děti od 2 do 15 let.

RETRO: Bruslení i budování. Co se všecho dělo na břeclavském zimním stadionu

Břeclavsko

Kravihorská stezka

KDY: bez omezení

KDE: Bořetice



I v zimě stojí za procházku okolí Bořetic. Inspirací může být naučná stezka vedoucí po vinařské Kravihorské republice. Námaha spojená se stoupáním na nejvyšší místo v přírodní rezervaci Záznamník odmění výhledem mezi vinohrady a do širokého okolí. Trasa dvanáctikilometrového výšlapu zavede také k památné oskeruši v Němčičkách.

Vinařská zabijačka

KDY: sobota od 10.00

KDE: Němčičky

Vinařskou zabijačku připravilo pro milovníky dobrých vín a zabijačkových specialit vinařství Stávek v Němčičkách. „Těšit se můžete na jitrnice, jelita, tlačenku, černou i bílou polévku, uzené maso, klobásy, čerstvé škvarky i sádlo nebo teplý ovar,“ lákali pořadatelé. Setkání labužníků začne v sobotu v deset dopoledne a potrvá do sedmi večer. K ochutnání budou pivní speciály, lahodná káva a domácí dezerty. Vinaři lákají i na vertikální degustaci Frankovek. K dobré chuti a náladě zahraje harmonikář a zazpívají mužáci.

Po stopách moravských Chorvatů

KDY: bez omezení

KDE: Jevišovka



Procházku s tajenkou po Jevišovce a nejbližším okolí nabízí hledací hra Po stopách moravských Chorvatů. Zájemce provede historií moravských Chorvatů a obcí, která byla střediskem jejich komunity. Podklady najdou zájemci na webu moravstichorvati.cz/sifrovacka. Hra obsahuje šest zastávek a účastníci potřebují k luštění hádanek mobilní telefon s připojením k internetu pro přístup do herního systému.

Unikátní záběry. Od Dyje k Dunaji. Podívejte se na Vranov i Melk z oblohy

Hodonínsko

Košt kysaného zelí

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kuželov

Z Blatničky do Kuželova se přestěhoval oblíbený košt kysaného zelí. Po roční vynucené pauze se v novém místě sejdou milovníci štiplavé chuti už po jedenácté. Vedle samotné ochutnávky mnoha vzorků kysaného zelí nabídnou pořadatelé po celé odpoledne a večer folklorní program, ve kterém se představí cimbálová muzika Jury Petrů, Horňácký pěvecký soubor Chotár a dívčí sbor Svodnica. Lákat bude i doprovodný košt z místní pálenice. Košt začíná ve dvě odpoledne.

Maškarní odpoledne

KDY: neděle od 14.00

KDE: Velká nad Veličkou



Nedělní odpoledne plné zábavy, tance a soutěžní v maskách si užijí děti ve Velké nad Veličkou. Pořadatelé slibují bohatou tombolu. Vstupné pro děti je 50 korun, pro dospělé 80 korun. Akce začíná ve dvě odpoledne.

Výprava na Výchoz

KDY: neděle od 13.00

KDE: Čejč

Prožít nedělní odpoledne na čerstvém vzduchu a navíc se dozvědět spoustu zajímavostí mohou lidé v Čejči na Hodonínsku. Hnutí Brontosaurus Čejkovice pořádá procházku s výkladem na přírodní památku Výchoz. Cesta povede kolem přírodní památky Špidláky. Nutná je teplá bunda a nepromokavá obuv.

Zapomenuté životy ze Slovácka: Šohaj z Mikulčic zažil války i kolektivizaci

Vyškovsko

Africké trhy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vyškov



Nakoupit si čerstvé ovoce z Afriky mohou lidé v sobotu přímo v srdci Vyškova. „Přijďte na Masarykovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie,“ lákali organizátoři.

O chytrém Honzovi

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: 120 korun



Pohádku O chytrém Honzovi a krásné Madlence uvidí dětí v sobotu odpoledne ve Vyškově. Honza se vydá do světa nejen s ranečkem buchet, ale pomáhat mu bude i medailonek s nadpřirozenou mocí. Jak vše dopadne, zjistí diváci v Besedním domě. Vstupné je 120 korun.

Léčivé stromy

KDY: od úterý 15. února

KDE: Vyškov, Muzeum Vyškovska

ZA KOLIK: 20 nebo 60 korun



Nová výstava představí návštěvníkům tři desítky našich původních i pěstovaných stromů a keřů využívaných v lidovém léčitelství i v současné fytoterapii. Výstava v Muzeu Vyškovska potěší nejen milovníky lesa a zájemce o přírodní léčitelství. Nebudou chybět fotografie doplněné o perokresby, větvičky s pupeny, lisované listy, ukázky dřeva i plodů. Část výstavy bude věnována také domácímu zpracování. K vidění budou tinktury, masti, likéry a další léčebné prostředky získávané ze stromů a keřů. Děti čeká interaktivní lesní koutek.Výstava začíná 15. února a potrvá do 24. dubna. Plné vstupné je 60 korun, snížené 30 korun.

Bez chleba a rohlíků. Zbylo jen prázdno. Vydejte se s námi do opuštěné pekárny

Život v bavlně

KDY: od pondělí 14. února

KDE: Vyškov, Hanácký statek

Výstavu fotografií nazvanou Život v bavlně uvidí lidé od 14. února v prostorách Hanáckého statku ZooParku Vyškov. „Prostřednictvím fotografií od lidí, napojených na systém Fairtrade můžete nahlédnout do života pěstitelů bavlny a společně s námi se zamyslet nad možnostmi udržitelné produkce – bez plýtvání vodou, bez genetické modifikace bavlníků, s minimem pesticidů a bez dětské práce,“ pozvali pořadatelé. Fotografie budou k vidění do 30. dubna.

Znojemsko

Putování po dobšických sklípcích

KDY: sobota od 11.00

KDE: Dobšice

ZA KOLIK: 100 korun



Už po sedmnácté lákají vinaři v Dobšicích u Znojma na oblíbené zimní putování po sklípcích. Letos jich pro milovníky dobrých vín otevřou šestadvacet. Mezi sklepy potkají návštěvníci muzikanty, masopustní maškary i stánky s chutným občerstvením. Sklepy otevřou hodinu před polednem, vstupné je sto korun.

Chutnání mladého vína

KDY: sobota od 12.00

KDE: Jaroslavice

Po roční epidemickými omezeními vynucené přestávce chystají vinaři v Jaroslavicích na Znojemsku zimní chutnání mladých vín. „Otevřeme pro milovníky dobrých vín rekordních šestnáct sklepů a budeme doufat, že počasí vyjde stejně skvěle, jako vyšla naše vína,“ lákali pořadatelé. Vstup je letos volný, degustační skleničku si návštěvníci zakoupí v kterémkoliv ze sklepů, hotově budou platit i za vzorky.

Okouzlený poutník nad Dyjí. Procházka okolím Znojma

Krejčovská pohádka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Znojmo, Znojemská Beseda



Na další z pravidelných nedělních pohádek se mohou do sálu Znojemské Besedy na Masarykově náměstí ve Znojmě přijít podívat malí diváci v neděli odpoledne. Ve tři a v půl páté odpoledne bude na pořadu Krejčovská pohádka v podání Divadýlka Mrak.

Setkání v galerii

KDY: neděle od 10.00

KDE: Znojmo, GaP

Tvořivé setkání v inspirativním prostředí chystají každý měsíc pro děti ve věku od pěti do dvanácti let pořadatelky ve znojemské Galerii a Prostoru na rohu Kollárovy ulice a náměstí Republiky. Únorové setkání v galerii začíná v deset hodin dopoledne, děti si vyzkouší různé výtvarné techniky. Vstupné je sto korun, kapacita tvořivé dílny je omezená.

Co se chystá

Michalovi mazlíčci

KDY: 26. února od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům



Oblíbený dětský bavič Michal Nesvadba zavítá za svými příznivci do Vyškova. Vstupenky na pořad nazvaný Michalovi mazlíčci jsou již nyní ke koupi na webu vyškovského kulturního střediska, děti do dvou let mají vstup zdarma.

Zdeněk Junák

KDY: 16. a 18. února

KDE: Moravský Krumlov a Ždánice

Talkshow s názvem Srdcovky pobaví diváky ve Ždánicích na Hodonínsku. Za diváky přijedou v pátek 18. února Zdeněk Junák a Jiří Kokmotos. Nabídnou příchozím spoustu historek z natáčení oblíbeného televizního seriálu Četnické humoresky. Dojde i na vtipná přeřeknutí nebo odpovědi na dotazy diváků. Těšit se mohou i ti, kdo milují společné zpívání s kytarou. Vstupné je sto korun. Předprodej a rezervaci vstupenek je možné domluvit v Kulturním domě Ždánice. Již 16. února zavítá Zdeněk Junák do Moravského Krumlova s pořadem S úsměvem jedu dál…Vstupné na besedu je sto korun.

RETRO. Co bylo a už není. Jako Anděl na horách. Pamatujete vlek v Boskovštejně?

Turistický pochod

KDY: 19. února od 6.30

KDE: Bučovice



Tradiční turistická akce s názvem Pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého se koná v sobotu 19. února. Pro nejdelší trasy je start od půl sedmé ráno od bistra u Draka na autobusovém nádraží v Bučovicích. Účastníci, kteří se rozhodnou zdolat kratší úseky, mohou vyrazit od osmé hodiny ranní od tamního domu dětí a mládeže. Cíl je tamtéž, a to kolem sedmé hodiny večerní. Na výběr jsou trasy od pěti do padesáti kilometrů. Více informací získají zájemci na webu města bucovice.cz. Akci pořádá KT Noha Bučovice.

Tour de Sklep

KDY: 19. února

KDE: Popice

Tradiční putování po sklepech chystají na příští sobotu vinaři v Popicích na Břeclavsku. Za nejen mladými víny vyrazí návštěvníci letos už po čtrnácté. Sklepy budou otevřené od poledne do sedmi hodin večer, vstupenky budou v prodeji na obci od jedenácti hodin. Vstupné je 600 korun a zahrnuje ochutnávku vín ve všech otevřených sklepech, skleničku, nosičku, mapku, propisku a kupony na nákup láhví vín. „Součástí otevřených sklepů bude i vystoupení Mužáckého sboru z Popic. Občerstvení u vinařů je zajištěno,“ pozvali pořadatelé.