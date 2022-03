Zpátky v tradičním jarním termínu a zřejmě pod rozkvetlými mandloněmi ve známém sadu nabídnou o víkendu Hustopeče na Břeclavsku oblíbené Slavnosti mandloní a vína.Úvod rozšířeného programu bude v pátek patřit především místním vinařům. „Otevřené sklepy patří k hustopečským slavnostem od samého počátku. Letos sklepy V ulicích Na hradbách a Vinařská poprvé otevřeme i v pátek od šesti večer. Kvetoucí mandloňové sady totiž lákají skutečně velmi mnoho návštěvníků, proto jim chceme dát příležitost zastavit se cestou na sklenku. V sobotu pak budou otevřené od deseti dopoledne do nočních hodin,“ informoval vinař Pavel Košulič. Hlavní program chystají pořadatelé na sobotu. „Mandloně patří spolu s vínem k hustopečským pokladům, proto se celý program točí kolem nich. Zve samozřejmě i do našich mandloňových sadů, které jsou největší ve střední Evropě,“ připomněla šéfka organizátorů slavností Jana Hrádková.

Nejvíce živo bude v sobotu na Dukelském náměstí. „Na své si přijdou milovníci gastronomie. Návštěvníky naladí kuchařská show Markéty Hrubešové, čeká na ně mandlový jarmark, u vybraných restaurací ochutnají mandlové menu, zapít jej mohou mandlovým pivem, mandlovou limonádou a chybět nebudou ani mandlové likéry. Pro ty nejodvážnější je připravená soutěž jedlíků,“ nahlédl do programu spoluorganizátor Pavel Pichler z Travelbakers. Vstupné na hlavní program je dvě stě korun.V sobotu i neděli od devíti ráno do čtyř odpoledne pořadatelé nabídnou také vycházkovou stezku z Centra volného času Pavučina do mandloňových sadů se zajímavými úkoly po trase. V neděli bude v sadech ještě Art plac, kde se představí různí umělci. Pod rozhlednu bude v neděli lákat gastrozóna. Otevřené sklepy a procházka sady jsou bez vstupného, na stezku s úkoly je startovné padesát korun.

DALŠÍ TIPY

Brno a Brněnsko

Běh Lužánkami

KDY: neděle od 9.30

KDE: Brno, Lužánky

ZA KOLIK: 40 až 390 korun



Tradiční závod všech milovníků běhu v různých kategoriích začíná v neděli dopoledne v Brně. Zapojit se mohou žáci, dorostenci, junioři, ženy i muži. Mládežnické kategorie se mohou hlásit na místě, dospělí závodníci se museli registrovat předem. Startovné je 40 až 390 korun. Účastníci poběží 150 metrů až osm kilometrů. Běh Lužánkami má tradici sahající do roku 1946.

Masarykův okruh pěšky

KDY: neděle od 9.00 do 16.00

KDE: Brno, Automotodrom



Poprvé je letos Masarykův okruh mimo motoristickou sezonu otevřen i pro pěší. Ve vybraných víkendových termínech si návštěvníci můžou po svých projít celou trať a užít si ji ze zcela nové perspektivy. „Akce Masarykův okruh pěšky se rychle stala velmi populární a lidé nám na sociální sítě posílají spoustu fotek z procházek. Postupně jsme akci vylepšovali, abychom návštěvníkům zážitek ještě umocnili. Příjemným překvapením je třeba občerstvení přímo ve Schwantzově zatáčce,“ vysvětluje Ivana Ulmanová. Pro velký zájem se dráha pro pěší znovu otevře tuto neděli od devíti do čtyř hodin.

Rodinný den v muzeu

KDY: sobota od 10.00 do 17.0O

KDE: Technické muzeum Brno



Zábavu i poučení slibují správci Technického muzea Brno všem dětem, které baví vynálezy. Tématem hlavní letošní výstavy v muzeu je Leonardo da Vinci a jeho stroje. Génius Leonardo však nebyl jediný, kdo svými myšlenkami posouval lidstvo kupředu. V programu si účastníci vynálezy a jejich tvůrce připomenou.

Poklady špilberské zbrojnice

KDY: denně od 9.00 do 17.00 kromě pondělí

KDE: Brno, hrad Špilberk

ZA KOLIK: 55 nebo 90 korun, rodinné vstupné 210 korun



Novou výstavu připravili na hradě Špilberk. Gotický sál ukazuje předměty ze středověku, renesance, třicetileté války s výzbrojí mušketýra nebo také starověké zbraně z archeologických nálezů. Další část této výstavy se zaměřuje na historii, současnost, a především výzbroj Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru založeného v roce 1798. Výstava nazvaná Poklady špilberské zbrojnice bude k vidění do konce roku. Otevřeno je od úterý do neděle, prodej vstupenek končí vždy o půl páté. vstupné je 55 nebo 90 korun, rodinné vstupné je 210 korun.

Výstava ve Vaňkovce

KDY: do 12. dubna

KDE: Brno, Vaňkovka



Ještě do 12. dubna potrvá v brněnské Galerii Vaňkovka výstava chystaného projektu multifunkční haly Arena Brno. Vystavené 3D modely jsou doplněné o řadu informačních tabulí, které zájemcům nabídnou odpovědi k budoucí stavbě. Hala poskytne moderní a pohodlné zázemí pro až 13 300 diváků při koncertech a 12 714 diváků při hokejových a jiných sportovních kláních

SWAP v Tišnově

KDY: sobota od 8.30 do 12.00

KDE: Tišnov



Ve velkém sále Městského kulturního střediska Tišnov se koná burza nejrůznějších věcí. Lidé, kteří se chtějí zbavit oblečení, bot, doplňků a drobných domácích předmětů, mohou vše přinést a nabídnout ostatním. Hodí se i deky, ručníky a povlečení. Na oplátku si vyberou zboží od dalších nabízejících Za přinesené věci nic neplatí. Co zůstane v nabídce po skončení burzy, poputuje charitě, která věci rozdělí potřebným.

Babická písnička

KDY: 18.00

KDE: Babice u Rosic

Už dvaapadesátý ročník tradiční jarní přehlídky trampských kapel Babická písnička připravují na sobotní odpoledne pořadatelé v Babicích u Rosic. Vystoupí kapely a muzikanti Adamivo, Béďa Šedifka, Tak to je band, Sychravo a živá legenda trampské písně, brněnská kapela Karabina. Muzikanti ze skupiny Tak to je band během večera pokřtí své nové album.

O statečném kováři

KDY: neděle od 10.30

KDE: Městské divadlo Brno

ZA KOLIK: zdarma pro ukrajinské uprchlíky



Jako výraz solidarity a podpory se rozhodli nabídnout vstupenky ukrajinským běžencům v Městském divadle Brno. Ukrajinským rodičům a jejich dětem věnují představení muzikálové pohádky O statečném kováři. Představení se koná v neděli o půl jedenácté dopoledne.

Benefiční koncert Slun-ko

KDY: úterý 29. března od 18.00

KDE: Brno-Bystrc

ZA KOLIK: 250 korun



V úterý 28. března se ve Společenském centru Bystrc uskuteční benefiční koncert Slun - ko. Vystoupí Jakub Děkan a Pavel Čadek. Výtěžek z koncertu bude použitý na volnočasové aktivity v objektu Stará pošta Bystrc i mimo něj, konkrétně pro ubytované ukrajinské maminky a děti. Předprodej vstupenekje na smsticket.cz

Blanensko

Vítání jara

KDY: sobota od 13.00

KDE: Blansko

Blanenský park u Zborováka užije v sobotu pestrým programem k přivítání jara. „Ukážeme zvyky a tradice, které naši předci udržovali při oslavách jarní rovnodennosti. Byly to slavnosti zasvěcené ohni, novému životu i obecné zábavě. Proto představíme nejen řemesla pracujícími s ohněm, ale dojde i na pečení placek, setí semen a podobně,“ lákali pořadatelé. Program začne hodinu po poledni. Kolem šesté ho uzavře vynášení Moreny.

Ples hospůdky na točně

KDY: sobota od 20.00

KDE: Blansko

ZA KOLIK: 250 korun



Zakroužit parketem při nestárnoucích melodiích mohou v sobotu večer hosté plesu hospůdky Na točně v kulturním domě v blanenském Těchově. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje příchozím kapela Velvet. Vstupné na ples je dvě stě padesát korun.

Z Blanenska na osmitisícovku

KDY: úterý 29. března od 18.00

KDE: Boskovice





Filip Vítek je dobrodruh a expediční průvodce z Kunic na Blanensku. Vezl klienty dodávkou přes Západní Saharau, Mauretánii a Senegal až do Gambie, trekoval na Špicberkách, jako druhý na světě přešel zamrzlé jezero Khovsgol v Mongolsku, vystoupil na kopec Muztagh Ata a letos v létě se pokusil zdolat osmitisícovku Gasherbrum 2. Přednášku s názvem Z Blanenska na střechu světa si zájemci budou moci vychutnat v úterý 29. v března v kině v Boskovicích.

Maturitní ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Blansko, Dělnický dům

ZA KOLIK: 250 korun



Do osmé dekády vtančí v pátek od osmi hodin večer tradice maturitních plesů blanenského gymnázia. Studenti maturitních ročníků chystají slavnostní předtančení, jejich pedagogové je odekorují šerpami a pak už bude následovat plesové veselí s kapelou Prorock a diskotékou. Vstupné na akci je dvě stě padesát korun.

Břeclavsko

Obecní ples

KDY: sobota od 19:éé

KDE: Zaječí

ZA KOLIK: 180 korun



Parket znovu otevřeného kulturního domu v Zaječí na Břeclavsku ožije v sobotu plesovým ruchem. K tanci, poslechu a dobré náladě bude hrát dechová hudba Bojané, pořadatelé slibují i bohatou tombolu. Vstupné je 180 korun.

Krojový ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Břeclav

Stárci, chasa a Slovácký krúžek ze Staré Břeclavi chystají v sobotu v tamním kulturním domě krojový ples. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje Zlaťanka. Pořadatelé chystají předtančení českou besedou a slibují bohatou tombolu.

Krojová zábava

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kobylí



Krojovou zábavu chystá na sobotní večer chasa v Kobylí na Břeclavsku. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje dechová hudba Lácaranka, v půl jedenácté večer si chasa zvolí letošní stárky.

Výstava vín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Rakvice

ZA KOLIK: 300 korun



Tradiční výstavu vín pořádají v sobotu vinaři v Rakvicích na Břeclavsku. Sál sokolovny otevřou milovníkům dobrých vín hodinu po poledni. Pořadatelé slibují stovky zajímavých vzorků od vinařů za vinařských firem z Rakvic a okolí. K dobré chuti a náladě bude hrát cimbálová muzika. Vstupné s neomezenou degustací, sklenou a katalogem je 300 korun.

Výstava vín a sýrů

KDY:sobota od 10.00 do 19.00

KDE:Hrušky

Do otevřených sklepů v areálu myslivny zvou v sobotu vinaři z Hrušek. „Otevřeno bude přibližně jedenáct sklepů a k ochutnání budou vedle našich zajímavých vín také sýry z českých a moravských mlékáren,“ lákali pořadatelé. Devatenáctý ročník hrušeckého setkání milovníků dobrých vín nabídne vína zejména malých vinařství. Sklepy budou otevřené od deseti hodin dopoledne do sedmi večer. K dobré chuti zahraje cimbálka. Vstupné je 400 korun a zahrnuje ochutnávku, skleničku a katalog.

Hodonínsko

Country bál

KDY: sobota od 20.00

KDE: Mikulčice

ZA KOLIK: 200 korun



Po dvouleté pauze a už po dvaatřicáté zvou mikulovičtí Junáci na tradiční country bál. „Chystáme živelný večer plný skvělé hudby, tance, tradičních pokrmů a nápojů. Hrát bude Countrio, představí se též taneční skupina La Quadrilla," lákali pořadatelé. Vstupné je 200 korun, výtěžek podpoří obnovu tornádem zničené skautské klubovny.

Zaniklé vesničky

KDY: pátek od 18.00

KDE: Dubňany



Klub českých turistů a sdružení Dubňany srdcem pořádají turistický pochod Zaniklé vesničky na Dubňansku. Pořadatelé chystají dvě trasy v délce deset a patnáct kilometrů. Obě trasy povedou okolím Dubňan, které bylo velmi bohaté na osídlení. Historií okolí hornického města provede amatérský archeolog Miroslav Chludil. Start pochodu je v sobotu v půl desáté dopoledne před pivnicí U Kače.

Slovácká stuha

KDY: sobota od 9.00

KDE: Veselí nad Moravou

Po koronavirové pauze se do Veselí nad Moravou vrací přehlídka mladých zpěváků lidových písní Slovácká stuha. Už v roce 1983 ji založili manželé Smutní, kteří byli dlouhé roky její neodmyslitelnou součástí, když usedali v porotě. I když si letos Jaroslav Smutný už s malými zpěváčky nezanotuje, jeho odkaz pokračuje. Koncert Slovácké stuhy se uskuteční v neděli od půl třetí odpoledne ve veselském Domě kultury. O hudební doprovod mladých zpěváků se postará Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky.

Vyškovsko

Vítání jara

KDY: sobota od 19.00

KDE: Nížkovice

ZA KOLIK: 250 korun



Vítání jara pořádají v sobotu v Nížkovicích. Příchozí se mohou těšit na vystoupení kapely Bokomara trio, zahraje Monty, také Petra Šany Šanclová a Slávek Janoušek s kapelou. Chybět nebude ani Ivo Cicvárek a Velký svět. Vrcholem hudebního programu je Petr Bende Trio. Tradiční akci moderují Slávek Janoušek a Franta Urbanec. Vstupné je 250 korun, začátek je v sedm.

Pochod Drahanskou vrchovinou

KDY: sobota od 7.00

KDE: Rousínov - start a cíl

Zapojit se do turistické akce Pochod Drahanskou vrchovinou mohou zájemci v sobotu od sedmi hodin ráno. Start i cíl jsou v budově Svornost v Rousínově. Účastníci mají na výběr trasy o délce osm až padesát kilometrů. Více informací najdou příznivci turistiky a společných výšlapů na www.dpdv.cz.

Bučovický jarmark

KDY: sobota od 8.00

KDE: Bučovice



Jarmark pořádají v sobotu v Bučovicích. Prodejci nabídnou zájemcům své zboží na náměstí Svobody od osmé hodiny ranní. Na místě se zdrží po celé dopoledne. Zákazníci nakoupí výrobky či výpěstky od místních či regionálních farmářů a podnikatelů. Jarní trhy chystají také ve Slavkově u Brna, konat se budou devátého dubna v zámeckém parku.

Moravský komorní orchestr

KDY: neděle od 18.00

KDE: Bučovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Při příležitosti sedmistého výročí první písemné zmínky o Bučovicích zve město všechny milovníky hudby na koncert Moravského komorního orchestru, který se uskuteční v neděli v Dlouhém sále státního zámku Bučovice. Vstupné je dobrovolné.

Zbojník z Hané

KDY: neděle od 17.00

KDE: Rousínov



Derniéra představení Zbojník z Hané se koná v Rousínově již tuto neděli. Diváci se mohou těšit na herce souboru D.A.V.A. Muzikál Davida Kříže potěší diváky ve velkém sále Záložny.

Návrat tulipánů

KDY: od soboty 9.00 do 16.00

KDE: Bučovice, zámek

Zámek Bučovice již tradičně zahájí návštěvnickou sezónu jarní květinovou výstavou nazvanou Návrat tulipánů. Výstava bude součástí prohlídkové trasy zámku od soboty do 3. dubna, a to denně. V sobotu o půl třetíodpoledne je naplánovaná komentovaná prohlídka.

Znojemsko

Výstava vín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Hodonice

ZA KOLIK: 300 korun



Víno provoní v sobotu odpoledne Hodonice na Znojemsku. Milovníci dobrých vín se sejdou již v jednu hodinu po poledni v kulturním domě a akce potrvá do desáté hodiny večerní. Akci pořádá Spolek vinařů svatého Klementa Tasovice. Pro návštěvníky připravili pořadatelé degustační soutěž Znalec vín. Hrát bude Neoveská cimbálová muzika, vstupné je tři sta korun.

Bigbítový večírek

KDY: pátek od 17.00

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: 30 korun



Dernisáž výstavy Bigbít na konci století nabídne v pátek odpoledne Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Od pěti hodin odpoledne zahrají kapely P.P.D. a Katapult revival. Návštěvníky čeká také komentovaná prohlídka výstavy, bude také příležitost k setkání s muzikanty, včetně těch, kteří jsou na výstavě zmínění. Pořadatelé slibují i chutné občerstvení. Vstupné je třicet korun.

Mistrovství Znojma ve slam poetry

KDY: pátek od 20.00

KDE: Znojmo, GaP

ZA KOLIK: 200 nebo 250 korun



Slam poetry je žánr autorské poezie. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout… stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat.Vítěz může být jen jeden. A rozhodne o něm porota složená z diváků. Neopakovatelnou atmosféru si mohou užít návštěvníci v pátek večer ve znojemském GaPu.

