Barevná vajíčka i muzika. V Kuřimi jsou na Velikonoce připravení. Podívejte se

ŠPILBERK. Nový prohlídkový okruh od pátku nabízí návštěvníkům brněnský hrad Špilberk. „Náš celkově čtvrtý okruh je první věnovaný historii samotného Špilberku. I proto jsme ho nazvali Příběh hradu. Návštěvníky provede jak do exteriérů s dosud skrytými nejkrásnějšími pohledy na Brno, tak do dříve nepřístupných částí hradu, včetně jeho nejstaršího gotického sálu,“ lákala Barbora Kachlířová z Muzea města Brna, které na hradě sídlí. Prohlídky s průvodcem začínají denně mimo pondělí v devět a jedenáct odpoledne a v jednu a ve tři odpoledne. Vstupné je 160 korun.

Děs, barvy i radost v jednom chumlu. Připomeňme si, jaké byly Líšeňské ostatky

MIKULOV. Rovněž v pátek představí svůj nový okruhu Regionální muzeum v Mikulově na tamním zámku. „Nejnovější prohlídkový okruh pojednává o historii zámecké zahrady v Mikulově. Na informačních panelech instalovaných v zahradě návštěvníci najdou nejnovější poznatky z oblasti historie a zahradní architektury,“ informovali pořadatelé. Slavnostní otevření nového okruhu začne v pátek ve čtyři hodiny odpoledne na čestném nádvoří mikulovského zámku. Návštěvníci si zatím mohou nový okruh volně prohlížet v otevírací době zámecké zahrady. V letní sezoně plánují pořadatelé pravidelné komentované prohlídky.

DALŠÍ TIPY

Brno a Brněnsko

Vynášení Morany

KDY: neděle od 15.00

KDE: Brno, nábřeží Svitavy

Společné loučení se zimou naplánovali v neděli odpoledne nadšenci z Brna-severu. Sraz je ve tři hodiny u jezu za obchodním domem na nábřeží Svitavy. Následovat bude společná výroba Morany. Sraz účastníků z Černovic je o půl čtvrté na nábřeží naproti veterinární ordinaci. Obě skupiny se pak sejdou o půl páté na černovickém nábřeží u průchodu do pivovaru.

Den ptactva v Zoo Brno a Budkohraní

KDY: pátek a sobota od 9.00

KDE: Zoo Brno

ZA KOLIK: běžné vstupné 147 korun

Den ptactva se rozhodli oslavit v brněnské Zoo. Lidé s ptačím příjmením mají tedy v pátek vstup do Zoo za pouhých deset korun. Na zvýhodněné vstupné se tak mohou těšit třeba Jeřábkovi, Kosovi, Vránovi, Hrdličkovi nebo Sýkorovi. V sobotu čeká na návštěvníky první ročník Budkohraní. Pod vedením zkušených chovatelů zájemci vyrobí budku, která potěší nejednoho opeřence, ale třeba i veverky a jiné malé savce. Nebude chybět vědomostní soutěž, komentované krmení, přednáška a vyhlášení nejhezčí budky.

Sto let od objevu. Výstaviště přivítá Tutanchamona. Slavná výstava míří do Brna

Country bál

KDY: pátek od 19.30

KDE: Brno-Bystrc

ZA KOLIK: 250 korun



Odložená plesová sezona pokračuje i v brněnské Bystrci. Pořadatelé nabídnou v pátek od půl osmé večer ve Společenském centru Country bál. K dobré náladě a tanci bude vyhrávat kapela Zimour, tanečníky budou inspirovat vystoupení skupiny La Quadrilla. Vstupné je 250 korun.

Vynášení Moreny

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kuřim



K tradiční oslavě zve děti v Kuřimi na sobotní odpoledne tamní Dámský klub. Hodinu po poledni si děti vytvoří na zahradě Pivního klubu svou vlastní Morenu. Poté vyjde průvod do lomu nad rybníkem Srpkem, kde děti Morenu spálí. Následovat bude posezení u ohně s opékáním špekáčků. K dobré náladě zahraje příchozím cimbálová muzika.

Vynášení Smrtelnošky

KDY: neděle od 14.00

KDE: Střelice

Jarní tradici připadající na Smrtnou neděli dva týdny před Velikonocemi , vynášení Smrtelošky, obnoví v neděli odpoledne chasa ve Střelicích. Průvod se Smrtelnoškou vyjde ve dvě odpoledne od hasičské zbrojnice a po krátké obchůzce vesnicí zamíří přes les Lotrůvku do údolí říčky Bobravy. Tam děti symbol zimy hodí do vody a přivítají společně jaro.

Opuštěná zlatá klec. Zmizeli. Zůstal americký sen, fotky a květované tapety

Výstava minerálů

KDY: sobota a neděle od 9.00

KDE: Oslavany



Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků mohou navštívit o víkendu lidé v Oslavanech na Brněnsku. Připravená bude i tvořivá dílna pro děti. Vstupné je padesát korun. Otevřeno je vždy od devíti ráno, v sobotu akce trvá do šesti hodin v neděli do tří. Současně budou otevřená i oslavanská muzea. Návštěvníci mohou zavítat do muzea na zámku v Oslavanech, otevřené bude Hasičské muzeum Oslavany a Muzeum Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. Zájemci se podívají i do štoly.

Silva Regina

KDY: neděle, až do 6. dubna

KDE: Brno, Výstaviště

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh začíná v neděli na brněnském Výstavišti. Myslivecká část veletrhu se zaměří na prodej potřeb pro myslivost a pobyt v přírodě. V pavilonu Z bude v provozu pódium s lesnickým i mysliveckým programem, počítá se s vystoupeními trubačů, kynologů a sokolníků, návštěvou známých osobností z řad myslivců. SILVA REGINA 2022 je rozšířena o včelařskou výstavu a ukázku hospodářských zvířat. Součástí doprovodného programu jsou také výstavy trofejí.

Krojový ples

KDY: sobota od 19.00

KDE: Přibice



Svého krojového plesu se první dubnovou sobotu dočká i chasa v Přibicích na Brněnsku. Ples v novém kulturním domě začíná v sedm hodin večer, k dobré náladě a tanci bude vyhrávat dechová hudba Ištvánci.

Blanensko

První ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kunštát

ZA KOLIK: 150 korun



Divadelní soubor Lehká mozková dysfunkce připravila v kulturním domě v Kunštátu pokus o založení nové tradice prvním ročníkem svého plesu. K tanci a poslechu zahraje I.U.CH, vstupné je 150 korun.

Za krásami v okolí. Malebné bledulkové údolí u Chlébského potoka vábí

Velikonoční trhy

KDY: sobota od 9.00

KDE: Velké Opatovice

Po dvouleté pauze se lidé opět mohou těšit na přehlídku lidových řemesel spojených s Velikonocemi. Na tradiční Velikonoční trhy se mohou zájemci vydat do Velkých Opatovic. V Moravském kartografickém centru nabídnou prodejci své výrobky s velikonoční tématikou – jarní dekorace, perníčky, malované kraslice , med, medovinu, koření , čaje a mnoho dalšího. Akce se uskuteční v sobotu od devíti hodin.

Společný úklid

KDY: sobota od 9.00

KDE: Rájec a Olšany



Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a Myslivecké sdružení Lenčov zve v sobotu všechny dobrovolníky na tradiční úklid odpadků kolem silnice. Po akci bude jako poděkování připravené malé občerstvení a program pro děti. Sraz účastníků je v devět hodin na parkovišti před restaurací Kopeček. Stejná akce pod záštitou Ukliďme Česko se ve stejný den bude konat i v Olšanech. Dobrovolníci tam společně s místními mladými hasiči začnou uklízet obec v devět hodin. Rukavice a pytle jsou zajištěné, zájemci si mají vzít pevnou obuv.

Břeclavsko

Archeopark v Pavlově

KDY: pátek až neděle, od 9.00

KDE: Pavlov

První jarní návštěvníky přivítá o víkendu i Archeoparku v Pavlově na Mikulovsku. Po celý duben má otevřeno vždy od pátku do neděle mezi devátou ráno a čtvrtou odpoledne. Expozice zavede návštěvníky do časů, kdy pod Pálavou žili lovci mamutů. V pátek pořadatelé nabídnou také doprovodnou hru a od dvou odpoledne komentovanou prohlídku areálu.

Stihněte je, dokud kvetou. Mandloňové sady v Hustopečích jsou opět krásné

Krojová zábava

KDY: sobota od 19.00

KDE: Tvrdonice



Do krojů a na parket zve v sobotu chasa a Slovácký krůžek v Tvrdonicích. Krojová zábava začne v Dělnickém domě v sobotu v sedm večer. K dobré náladě i tanci zahraje dechová hudba Pivoňka.

Ze sklepa do sklepa

KDY: sobota od 10.00 do 19.00

KDE: Velké Bílovice

ZA KOLIK: 1 800 korun



Nejvytrvalejší milovnici dobrých vín mohou v sobotu při putování Ze sklepa do sklepa navštívit dvaapadesát sklepů vinařů ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. „Stovky vytříbených červených, bílých i růžových vín, s přívlastky i bez, vyznačující se vynikající chutí a vůní si lze vychutnat vždy jen jednou na této akci. Putování za skvělými víny po Velkých Bílovicích dokreslí neopakovatelná atmosféra největší vinařské obce,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 1800 korun a zahrnuje poukazy na nákup vín za tisíc korun.

Mrštíkovo divadelní jaro

KDY: pátek a sobota od 19.00

KDE: Boleradice

ZA KOLIK: 150 korun



O víkendu vrcholí přehlídka Mrštíkovo divadelní jaro v Boleradicích na Břeclavsku. V pátek se mohou diváci těšit na představení s názvem Rocker a dvě staré dámy. V sobotu je na pořadu představení Smíšené dvouhry. Začátky jsou vždy v sedm hodin večer, vstupenky stojí sto padesát korun.

Krása pod Kočičí skálou. U Mikulova vysadili mandloně a oskeruše

Hodonínsko

Koncert Heleny Vondráčkové

KDY: sobota od 19.00

KDE: Hodonín

ZA KOLIK: od 690 korun



Jubilejní tour Helena 2022 zpěvačky Heleny Vondráčkové má v sobotu zastávku v domě kultury v Hodoníně. Stálice české popmusic nabídne při svém vystoupení nejen nestárnoucí melodie oblíbených hitů, ale i písničky ze svých novějších alb. Jako své hosty si zpěvačka pozvala nejen kolegy zvučných jmen, ale také začínající nadějné zpěváky a zpěvačky. Koncert začne v sedm hodin večer, vstupné je od 690 korun.

Jarní Bohuslavice

KDY: pátek a sobota

KDE: Bohuslavice u Kyjova



Tradiční jarní výstavu spojenou s prodejem výrobků i ochutnávkou sladkého a slaného velikonočního pečiva chystají zahrádkáři v Bohuslavicích u Kyjova. Návštěvníci se mohou těšit na živé jarní květiny a inspirativní výzdoby, výrobky dětí z kroužku Tulipánek nebo dílničku pro děti i rodiče. Na akci, která se koná na zahrádkářské Chaloupce v Bohuslavicích, mohou zájemci vyrazit během dvou dnů. V pátek bude výstava otevřená od deseti ráno do pěti odpoledne, v sobotu pak mohou lidé přijít od jedné do pěti hodin odpoledne.

Velkomoravská přehlídka vín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Mikulčice

Pro příznivce bílého, červeného i růžového je určená tradiční Velkomoravská přehlídka vín. Ta se uskuteční v sobotu v kulturním domě v Mikulčicích. Začátek akce je hodinu po poledni a kromě nejrůznějších odrůd vín, se mohou návštěvníci těšit také na zabijačkové speciality. O hudební doprovod se postará cimbálová muzika Slovácko mladší.

Slzy dojetí a Fčeličky. Strážnice podpořila Ukrajinu benefičním koncertem

Létající Rabín

KDY: středa 6. dubna od 19.00

KDE: Hodonín, sál Evropa

ZA KOLIK: 290 korun v předprodeji, na místě 330 korun



Víno, klezmer, jazz, swing a folklor. Netradiční tóny, spojené tradičně s vínem, rozezní sál Evropy v Hodoníně. Hudební událost roku začíná koncertem klezmerové kapely Létající Rabín už 6. dubna. Vstupenky lze zakoupit za zvýhodněnou cenu v předprodeji. K dostání budou také na místě. V cyklu vystoupí CM Harafica, a to 19. května.

Vyškovsko

Karneval na téma Harry Potter

KDY: sobota od 14.00

KDE: Nesovice

ZA KOLIK: vstupné pro dospělé 50 korun



Harryho Pottera s přáteli mohou potkat lidé v Nesovicích. V sobotu se tam totiž koná dětský karneval a spojujícím tématem bude právě Harry Potter. Začátek je ve dvě hodiny, vstupné pro dospělé je padesát korun.

Dětský festival

KDY: neděle od 14.00

KDE: Vyškov-Dědice

V neděli si užijí všechny děti první Dětský festival v Dědicích. Pořadatelé slibují show s Pájou Chabičovským a vystoupení kouzelníka. Malé návštěvníky pobaví i Olaf z Ledového království. Atmosféru umocní spousta písniček pro děti. Akce se koná v sokolovně, začátek je ve dvě hodiny odpoledne.

Smejko a Tanculienka

KDY: neděle od 10.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: 300 korun



Vyškovský Besední dům bude hostit vystoupení oblíbených dětských idolů. Smejko a Tanculienka je pobaví v neděli od deseti hodin dopoledne. Vstupné je tři sta korun.

Domy, koně i krásné dámy. Vyškov včera a dnes. Příběhy vypráví dávné fotky

Loučení se zimou

KDY: neděle od 15.00

KDE: Vyškov

Tradiční průvod dětí k řece Hané se koná v neděli ve Vyškově. Akce je v režii dětského folklorního souboru Klebetníček, průvod začíná ve tři hodiny u vyškovského muzea. Přihlížející si užijí tanec i zpěv na Masarykově náměstí. „Minulý rok jsme vynášeli smrtku každý sám, ale tento rok konečně můžeme zase společně. Pojďte s námi, rozloučit se zimou,“ pozvali pořadatelé.

Vítání jara

KDY: sobota od 14.00

KDE: ZooPark Vyškov



Program pro rodiny s dětmi připravili organizátoři ve vyškovském ZooParku. Od dvou hodin jsou v plánu velikonoční dílny s pletením pomlázek, zdobení perníčků a prodejem včelích produktů. Čtvrt hodiny po třetí vynesou příchozí společně s lčeny Dětského folklorního souboru Klebetníček Morenu. Za nepříznivého počasí se akce ve zkrácené podobě koná v Hanáckém statku.

Země tisíců jezer

KDY: pátek od 17.00

KDE: Vyškov, knihovna

V pátek zahájí slavnostní vernisáží výstavu obrazů nazvanou „Fin Entry“ Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. příchozí dostanou šanci obdivovat díla vyškovské malířky Barbory Kachlíkové, která žije ve Finsku. Do Vyškova přiveze projekt Literární obrazy Země tisíců jezer. Návštěvníci se tak seznámí s finskou literaturou, přírodou, společností i životem obyčejných lidí v této severské zemi.

RETRO. Vyškov včera a dnes. Příběhy domů a ulic vypráví srovnávací fotky

Znojemsko

Otevírání Stezky Hroznové kozy

KDY: sobota od 11.00

KDE: Vrbovec



Tradiční jarní otevření Stezky Hroznové kozy a košt vín chystají na sobotu pořadatelé ve Vrbovci na Znojemsku. Už v jedenáct začne na návsi u kostela košt vín. Ve dvě odpoledne vyjde ze vsi na naučnou stezku průvod s Hroznovou kozou. Od půl třetí do pěti bude na zastaveních naučné stezky ochutnávka vín. Ve čtyři odpoledne následuje vypouštění Hroznového kozla do vinice. Od pěti hodin začne u kostela beseda u cimbálu.

Vynášení Smrtolky

KDY: neděle od 15.00

KDE: Jaroslavice

Po dvouleté vynucené přestávce se lidé v Jaroslavicích sejdou na Smrtnou neděli odpoledne k jarnímu obyčeji vynášení Moreny. Jaroslavické setkání pořádané spolkem jaroslavických maminek Jarmínek začne ve tři hodiny odpoledne.

Miroslavský košt

KDY: sobota od 14.00

KDE: Miroslav

ZA KOLIK: 350 korun



K jubilejnímu pětadvacátému koštu se v sobotu sejdou milovníci dobrých vín v kulturním domě v Miroslavi na Znojemsku. „Nabídneme několik stovek vzorků vín ze Znojemské, Mikulovské a Velkopavlovické podoblasti a rovněž i ze Slovenska. Připraveno je také bohaté občerstvení, tombola a chybět nebude ani tradiční cimbálová muzika,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 350 korun.

Scénické čtení

KDY: sobota od 17.00

KDE: Znojmo, GaP

Čaj o páté a scénické čtení knihy s názvem Studovali práva autorů Petra Rittera a Zdeňka Šťastného si mohou užít návštěvníci Galerie a prostoru ve Znojmě na rohu Kollárovy ulice. Užijí si humorné i trochu mrazivé vzpomínky na dobu předrevoluční. Předčítat bude herec a zdravotní klaun Filip Teller. Začátek akce je v pět hodin odpoledne.

Tip na jarní výlet: Nahlédněte do Hardeggu, nejmenšího města v Rakousku

Africké trhy

KDY: sobota od 10.00 do 15.00

KDE: Znojmo



Sobotní procházku po Znojmě mohou lidé spojit s nakupováním pod širým nebem. Nádvoří Minoritského kláštera ve Znojmě bude vonět Afrikou. Příchozí dostanou příležitost ochutnat čerstvé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Ke koupi bude i sušené ovoce, koření, čaj a džemy. Africké trhy provozuje Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, a to letecky přímo ze srdce Afriky. Trhy začnou v deset hodin dopoledne a prodejci se na místě zdrží do tří hodin odpoledne. Muzeum bude otevřené od desíti do pěti.