Brno - Bruslení pod širým nebem v centru Brna, nedaleko vánočních trhů, si lidé užívají od sedmadvacátého listopadu na brněnském Moravském náměstí. Otevřelo tam totiž venkovní kluziště, takzvaný Bruslák. Letošní novinkou je zázemí pro přezouvání s úložnými boxy a pokladna s půjčovnou bruslí.

Bruslák pod Joštěm zahájil provoz. | Foto: Deník / Eliška Koukalová

KDY: denně od 10.00

KDE: Moravské náměstí, Brno

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, děti od 6 do 15 let a důchodci 60 korun, děti do 6 let zdarma