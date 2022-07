Spotřebitelé ale po včelách požadují zejména jejich med. V tomto směru pro ně mají včelaři v tomto roce dobré zprávy. Mělo by ho totiž být dost, rozhodně více než v uplynulých dvou letech, kdy včelám počasí nepřálo. „Zima byla velice příznivá, včely přezimovaly dobře,“ řekla předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

Loňský výnos medu byl nízký, zato letos by měl být přinejmenším na dlouhodobém průměru. Ten činí 9000 tun medu za rok. A stabilizovaná je i členská základna aktivních včelařů. Na 10 tisíc obyvatel u nás připadá téměř 60 včelařů, což je podle Machové nejvíc v celé Evropské unii. „U nás je to tradice, která se dědí v rodinách, takže nemám strach o to, že by včelařství zahynulo,“ prohlásila.

Prázdné regály

Jak by to vypadalo, kdyby včely z přírody zcela zmizely, si mohli včera vyzkoušet zákazníci supermarketu Penny v pražské Uhříněvsi. Odcházeli z něj často s prázdnými nákupními košíky a uštěpačnými poznámkami o „snědeném krámu“. Řetězec totiž na pár hodin z tohoto obchodu vyřadil zboží obsahující rostliny opylované včelami. „Naši zaměstnanci tak museli vyskladnit 60 procent produktů, protože přímo anebo nepřímo závisí na produkci včel,“ uvedl generální ředitel Penny Jens Krieger. Firma tak chtěla v praxi ukázat nezastupitelnou roli včelstev v potravinové soběstačnosti.

Z regálů obchodu tak zmizelo ovoce i zelenina. Zákazníci nemohli nakoupit ani ořechy, koření, kávu, kakao nebo džusy. S výběrem zboží, jež obsahuje rostliny opylované včelami, obchodníkům radil vedoucí zkušební laboratoře Výzkumného ústavu včelařského Dalibor Titěra. „Sám jsem byl překvapen tím, jak vysoké procento výrobků z těch regálů musíme vyndat,“ řekl Titěra. Nejde přitom zdaleka jen o tradiční včelí produkty, jimiž jsou med, vosk či mateří kašička. „Co nám chybí nejvíce, je práce těch včel,“ vysvětlil vědec.

Prodavači přitom podle Titěry vyřadili pouze výrobky, v jejichž složení je složka, která by bez opylování včelami nemohla vzniknout. „Příkladem je maková houska,“ konstatoval Titěra. Mák podle něj totiž opylují pouze včely. Zůstat v obchodě proto mohly například masné výrobky, neboť krmné rostliny bývají samosprašné. „Maso jsme nechali, pokud nebylo marinováno v bylinkách nebo koření,“ dodal Titěra.