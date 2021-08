Máte svůj strom? Je to hra, ale možná o vás prozradí něco, o čem začnete přemýšlet.

Splnili jste zadání?

Není to vůbec marná otázka, kdyby vám tenhle test zadal nějaký personalista, zkoumal by to hned. Podle toho, jestli jste splnili zadání, se totiž pozná váš charakter v pracovním (nejen) prostředí.

Namalovali jste opravdu strom, nebo se vám zrovna chtělo malovat domeček? Namalovali jste ho opravdu listnatý, nebo je výsledkem smrk? Vypovídá to o vás, nakolik posloucháte zadání. (A ten personalista si pak může říct, jestli potřebuje lidi, co dělají, co je potřeba, nebo ocení kreativního individualistu.)

Velikost stromu v poměru k papíru

Jestli je spíš malý, jestli jste kolem něj nechali spoustu prázdného místa, budete asi introvert, zatímco velký strom je typický pro extroverty.

Jsou lidé, kteří ho nakreslí tak velký, že se jim nakonec na plochu papíru ani nevejde, ti jsou potom rádi dominantní (a měli by si dávat pozor, aby lidi ve svém okolí neudupávali svou hlasitostí nebo nároky).

Roční období

Teď prozkoumejte, v jakém ročním období jste svůj strom nakreslili. To má totiž návaznost na váš temperament a emoční ladění.

Jarní a letní scenerie prozrazují optimisty, kteří se nebojí změn a hledí na svět a budoucnost s důvěrou (i když třeba až naivní). Strom podzimní může poukazovat na vnitřní zralost, ovšem pokud je třeba ohnutý větrem a deštěm, i životní únavu. A zima? Podle toho, jak se k ní strom staví. Jestli je nádherný ve sněhových peřinkách, pak je to optimista, pokud se láme pod tíhou námrazy, zřejmě to nemá úplně lehké a nevidí budoucnost zrovna nadějně.

Kořeny

Pokud jste je ke stromu nenamalovali, nic to neznamená, všímejte si jich jenom tehdy, když na vašem obrázku jsou. Symbolizují potom rodinu a pocit jistoty nebo zázemí. Zvažte tedy, jak silné a zakořeněné jste je namalovali a proč jste je vlastně malovali.

I když ale na obrázku žádné nejsou, podívejte se, jak pevně váš strom stojí. Má dole kmen rozšířený, což značí stabilitu, nebo se „kinklá“ na nepříliš silném stonku? Vypovídá to o tom, jak pevní se ve svém životě cítíte.

Kmen

Část stromu, která symbolizuje vaše ego. To, jak silní se cítíte a jak silní ve skutečnosti jste. Stejně jako u všeho ostatního ale platí, že nic není dobře ani špatně! Všechno totiž souvisí se vším a silné ego může být ve skutečnosti zrovna tak pozitivní jako méně pozitivní vlastnost.

Tlustší a kratší kmen kreslívají lidé, kteří se zajímají o praktické věci a neradi o něčem dlouze hloubají, radši se rovnou pustí do práce. Kmen moc tenký může znázorňovat, že si člověk není úplně jistý sám sebou a radši by před ostatními vypadal líp, než se cítí. Kmen v poměru ke koruně tak akorát znamená vyvážení rozumu s citem.

(A prý že strom nakloněný doprava značí extroverty, zatímco nakloněný doleva introverty, ale jak se to na to přišlo, to opravdu nevíme.) Pokud jste na kmeni namalovali suky nebo ulomené větve, budou asi symbolizovat smutky a zranění, která jste prožili.

Koruna

A už jsme u koruny. Ta vypovídá o vašich vztazích s okolím i o tom, jak se nám daří žít spokojeně a podle svého.

Pěkná košatá koruna symbolizuje vyrovnanost a také schopnost uhájit si své. Lidé, kteří kreslí kolem větví symbolické obloučky z jedné čáry, si možná podvědomě budují bariéru, která je chrání před okolím. Možná jsou více formální než ostatní. Ten, kdo nechává větve holé a nechráněné, si možná naopak nedokáže své hranice chránit, a můžou proto někdy reagovat až agresivně, když se cítí ohrožení.

Namalovali jste spoustu květů nebo plodů? To je určitě krásné a zároveň to o vás prozrazuje, že máte sklony k romantičnosti i sentimentalitě. A taky že možná někdy trošku moc mluvíte, což nejspíš o sobě i sami víte.

Záleží i na okolí

Teď se podívejte okolo stromu. Je tam prázdno, nebo jste cítili potřebu přidat tam nějakou krajinku, ptáčky, sluníčko? Pokud jste malovali víc, než jste měli, máte rádi svou fantazii a někdy potřebujete utéct od reality.

Promyslete si, co a proč jste nakreslili. Mohl by to být projev smyslu pro humor a vaší hravosti, ale třeba jste potřebovali něco dělat rukama a zaplnit prázdnotu, která je pro vás vnitřní nejistotou.

Větve

A nakonec: co máte na větvích? Spousta lístečků by mohla být velká radost ze života a nekončící pocit mladosti, ale někdy se v nich skrývá potřeba, aby vás někdo chválil, třeba i vy samotní sebe (na čemž ovšem není nic špatného).

Lístečkoví lidé někdy bývají naivní. Pokud jste těch lístků nakreslili stovky, možná vás trápí úzkost, o které ani nechcete mluvit. (Nebo jste výtvarník.) Jestli vaše listí padá, bude to nejspíš melancholie.

Pokud jste strom posázeli květy, máte rádi krásné věci, ale někdy vám možná hrozí sklouznutí k povrchnosti.

A plody? To je vyhledávání potěšení.

Test i hra

Tak co, poznali jste se?

Stromový test jsme si nevymysleli, používají ho i psychologové. Berte ho ale opravdu jako hru s nejlepšími přáteli či s dětmi.

