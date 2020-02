Proč přijít:

Kníničská chasa z.s. ve spolupráci s ÚMČ Brno-Kníničky Vás srdečně zve na Ostatky, které se budou konat v Kníničkách dne 29.2.2020.

Program:

► od 13:00 hodin PRŮVOD MAŠKAR OBCÍ

Zvány jsou libovolné masky všech věkových kategorií, sraz před tělocvičnou ve 12:45

Vyhlášení nejlepší masky průvodu!

(směr bude přibližně ulicemi --► K Bukovinám, Nová, K Lesu, U Památníku, Rekreační)

► od 15:00 hodin KARNEVAL PRO DĚTI

Karnevalovým plesem aktivně provází zábavný Klaun, který má na programu maškarní rej, veselé tanečky, modelování balónků, hudební hry a soutěže, dětské kouzlení apod.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

- občerstvení zajištěno pro děti i rodiče

► od 19:30 hodin OSTATKOVÁ ZÁBAVA

k tanci a poslechu zahraje světová kapela MELODIKUM,

https://www.melodikum.cz/ - energická kapela s nabídkou aktuálních i zlatých hitů z domácí i zahraniční scény na které je radost tančit …

těšit se můžete mimo skvělou hudbu také na tradiční pochovávání basy, vyhlášení nejlepší dospělácké masky a plno dalšího …





Komínské ostatky

Základní informace Kdy sobota 29.2. od 10.00 Kde Brno-Komín, komínská sokolovna Za kolik zdarma (večerní zábava s maskou za 100 korun, bez masky za 130 korun)

Proč přijít:

Komínské ostatky s průvodem masek a večerní zábavou.

V 10.00 hod. vychází průvod od ZŠ Pastviny,

ve 14.00 hod. průvod masek bude u kostela sv. Vavřince,

ve 14.30 hod. bude pro děti připraveno divadlo v Sokolovně,

v 19.00 hod. večerní ostatková zábava v Sokolovně.

Vstupné s maskou 100 Kč, bez masky 130 Kč.

Hrají GALÁNI z Přibyslavic

Masopust a žebětínská zabijačka

Základní informace Kdy sobota 22.2. od 13.00 Kde Křivánkovo náměstí, Brno-Žebětín Za kolik zdarma

Proč přijít:

PROGRAM masopustního odpoledne:

ve 13 hodin Vyjde MAŠKARNÍ MASOPUSTNÍ PRŮVOD z náměstí od Katolického domu.

od 15 hodin ŽEBĚTÍNSKÁ ZABIJAČKA – na náměstí ve venkovních prostorách u Žebětínského dvora budou nachystány zabijačkové hody. Zveme Vás společně s Žebětínským dvorem na teplé i studené zabijačkové dobroty, které můžete ochutnat přímo na náměstíčku nebo si je zakoupit a odnést i domů. Pro zahřátí budou připraveny i horké voňavé nápoje. Zabijačkové hody budou probíhat přibližně do 18 hodin.

mezi 16 a 17 hodinou Příchod masopustního průvodu a slavnostní „POCHOVÁNÍ BASY“ na náměstíčku u Katolického domu.

Masopust bude!

Základní informace Kdy sobota 29.2. od 14.30 Kde Brněnský Bronx, káznice na Cejlu Za kolik zdarma

Proč přijít:

MASOPUST alias bláznivé dny, ostatky, fašank, šibřinky, končiny BUDE!

29. únor je sice již po Popeleční středě, tedy v postním období, ale U NÁS, V BRONXU, se budem veselit výjimečně až do soboty!

Přijďte v sobotu za námi, s maskami i bez nich!

Ovládneme celý Bronx, budeme hýřit, radovat se, tančit a bez urážky si říkat do očí to, co se jindy nesmí…

O občerstvení se postarají úžasné Romani kucharki.

Od 14.30 hod - zahájení - sraz maškar na Náměstíčku pod platany, kde se můžete ještě dolíčit, namaškařit, popít a rozjuchat se

Od 15.00 hod - průvod po Bronxu, hudební, divadelní a taneční zastavení.

Akci pořádá spolek Barvy brněnského Bronxu.

Líšeňské ostatky

Základní informace Kdy sobota 22.2. od 13.45 Kde Brno-Líšeň, Kubelíkova ulice, náměstí Karla IV., zámek Za kolik zdarma (vstup na večerní veselici 100 korun)

Proč přijít:

Líšeňské ostatky mají neopakovatelnou atmosféru, kterou tvoří unikátní propojení průvodu maškar a krojovaných, ve kterém se setkává maškarní rozpustilost s mnohaletou folklórní líšeňskou tradicí předávání hodového práva.

13:45 – 15:45 - Tradiční průvod maškar a krojovaných se zastaveními (Kubelíkova – nám. Karla IV.)

zastavení první „U křížku“, křižovatka ulic Šimáčkova a Střelnice

zastavení druhé U Švehlů, křižovatka ulic Šimáčkova a Klajdovská

zastavení třetí “ Na městečku“, náměstí Karla IV.

16:00 – 18:00- Ostatkové odpoledne na zámečku – nádvoří a obřadní síň líšeňského zámku

národopisný soubor Líšňáci

Líšeňská ostatková kapela

Divadlo Marvánek (hraje pohádku Přehádané peklo)

komentovaná domácí zabíjačka

občerstvení zajištěno

19:00 – 3:00 - Ostatková veselice – líšeňský Dělňák

vystoupení národopisných souborů Stará Líšeň a Líšňáci

vystoupení dětského souboru Do tance s radostí

tradiční pochování basy

veselá ostatková tombola

Kuřim

Kuřimský masopust

Základní informace Kdy sobota 22.2. od 8.00 Kde centrum Kuřimi Za kolik zdarma

Proč přijít:

Tradiční masopustní průvod, rej masek a večerní zábava s Kuřimským dámským klubem.