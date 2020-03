Pobočka Koliště 7, Brno

Otevírací doba Pondělí 7.00 - 16.30 Úterý 7.00 - 16.30 Středa 7.00 - 16.30 Čtvrtek 7.00 - 16.30 Pátek 7.00 - 16.30 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

Kontaktní údaje

Non-stop svoz zemřelých: 603 11 33 00

Telefon - objednávky pohřbů: 545 422 121

Adresa: Koliště 7, Brno

Sídlo společnosti, hlavní objednávková kancelář a půjčovna smutečních oděvů.

V přízemí a prvním podlaží budovy jsou objednávkové kanceláře, pokladna a informace.

Parkování pro zákazníky ve dvoře, bezbariérový přístup.

Pobočka Lužánecká 2a, Brno

Otevírací doba Pondělí 7.00 - 15.00 Úterý 7.00 - 15.00 Středa 7.00 - 15.00 Čtvrtek 7.00 - 15.00 Pátek 7.00 - 15.00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

Kontaktní údaje

Nepřetržitá služba odvozu zesnulých: 545 212 740, 603 11 33 00

Adresa: Lužánecká 2a, Brno

Převozy zesnulých a objednávková kancelář.

Parkování pro zákazníky ve dvoře.

Krematorium, Jihlavská 1, Brno

Doba provozu Pondělí 8.00 - 16.00 Úterý 8.00 - 16.00 Středa 8.00 - 16.00 Čtvrtek 8.00 - 16.00 Pátek 8.00 - 16.00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

Kontaktní údaje

Telefon: 543 212 816

Adresa: Krematorium Jihlavská 1, Brno

Smuteční obřadní síň, krematorium a objednávková kancelář.

Pobočka Vídeňská 9, Brno

Otevírací doba Pondělí 8.00 - 17.00 Úterý 8.00 - 17.00 Středa 8.00 - 17.00 Čtvrtek 8.00 - 17.00 Pátek 8.00 - 14.30 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

Kontaktní údaje

Telefon: 515 917 103

Adresa: Vídeňská 9, Brno

Objednávková kancelář - objednávky pohřbů.

Pobočka Pekařská 52, Brno

Otevírací doba Pondělí 8.00 - 17.00 Úterý 8.00 - 17.00 Středa 8.00 - 17.00 Čtvrtek 8.00 - 17.00 Pátek 8.00 - 14.30 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

Kontaktní údaje

Telefon: 513 034 969

Adresa: Pekařská 52, Brno

Objednávková kancelář - objednávky pohřbů.

Otevírací doba Pondělí 8.00 - 14.00 Úterý 9.00 - 13.00 Středa 9.00 - 13.00 Čtvrtek 9.00 - 13.00 Pátek 9.00 - 13.00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

Kontaktní údaje

Nonstop telefonní linky: 543 239 250, 547 230 107, 602 737 718

Telefon pobočky: 543 239 250, 545 217 338

Adresa: Pekařská 36, Brno-střed

Mimo pracovní dobu otevřeno po domluvě.

Provádí veškeré druhy pohřbů a převozů zemřelých, včetně převozů zahraničních. Organizuje smuteční obřady v brněnském krematoriu na Jihlavské ul., v brněnských smutečních síních - na Ústředním hřbitově na Vídeňské ul., či na hřbitově v Brně - Líšni, v kostelech a církevních modlitebnách, a to jako součást pohřbu žehem, nebo pohřbu do země, či do hrobky. Pohřeb či obřad zajistišťuje i jinde v České republice. Společnost nabízí i vlastní obřadní síň v Rajhradě.

Společnost vyřizuje veškeré formality, tisk parte, dodávku smuteční květinové vazby, hudebníky pro obřad, autobus pro smuteční hosty.

Pobočka Lidická 44, Brno-střed

Otevírací doba Pondělí 7.30 - 15.30 Úterý 7.30 - 15.30 Středa 7.30 - 15.30 Čtvrtek 7.30 - 15.30 Pátek 7.30 - 15.30 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

Kontaktní údaje

Telefon: 545 573 804, 723 283 290

Adresa: Lidická 44, Brno-střed

Pohřební služba nabízí různé varianty pohřbu (zpopelnění bez obřadu, kremace - zpopelnění s obřadem, pohřeb do země). V kancelářích lze telefonicky domluvit sjednání pohřbu doma.

Služba dále nabízí převozy zesnulých a organizuje smuteční obřady v brněnském krematoriu na Jihlavské ul., v brněnských smutečních síních - na Ústředním hřbitově na Vídeňské ul., či na hřbitově v Brně - Líšni. Rovněž pozůstalým pomůže se zajištěním smuteční hostiny, přistavením autobusu pro smuteční hosty, vybráním vhodné reprodukované i živé hudby k obřadu, zajištěním fotografa nebo zprostředkováním oznámení o úmrtí v denním tisku.

Pobočka Mikuláškovo náměstí 1, Brno-Starý Lískovec

Otevírací doba Pondělí 8.00 - 15.30 Úterý 8.00 - 15.30 Středa 8.00 - 15.30 Čtvrtek 8.00 - 15.30 Pátek 8.00 - 15.30 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

Kontaktní údaje

Telefon: 547 210 465

Adresa: Mikuláškovo náměstí 1, Brno-Starý Lískovec

Pohřební služba nabízí různé varianty pohřbu (zpopelnění bez obřadu, kremace - zpopelnění s obřadem, pohřeb do země). V kancelářích lze telefonicky domluvit sjednání pohřbu doma.

Služba dále nabízí převozy zesnulých a organizuje smuteční obřady v brněnském krematoriu na Jihlavské ul., v brněnských smutečních síních - na Ústředním hřbitově na Vídeňské ul., či na hřbitově v Brně - Líšni. Rovněž pozůstalým pomůže se zajištěním smuteční hostiny, přistavením autobusu pro smuteční hosty, vybráním vhodné reprodukované i živé hudby k obřadu, zajištěním fotografa nebo zprostředkováním oznámení o úmrtí v denním tisku.