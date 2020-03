Provozní doba (hodiny pro veřejnost)

Pondělí 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00, 19.00 - 21.00 Úterý 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00, 19.00 - 21.00 Středa 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00, 19.00 - 21.00 Čtvrtek 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00, 19.00 - 21.00 Pátek 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00, 19.00 - 21.00 Sobota 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00, 19.00 - 21.00 Neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00, 19.00 - 21.00

Základní informace

Adresa: Moravské náměstí, Brno

Ceny: 100 korun dospělí,

60 korun děti 6-15 let, důchodci a ZTP,

zdarma děti do 6 let a doprovod bez bruslí

Popis a doplňkové služby: Bruslák pod Joštem, sezónní veřejné kluziště, bude v případě příznivého počasí otevřený do konce února. U kluziště se nachází občerstvení. V půjčovně jsou k dispozici brusle, helmy, nebo pomůcky pro začínající malé bruslaře, jako tučňák.

Kluziště Vodova

Provozní doba (bruslení pro veřejnost)

Pondělí 15.30-17.30, 18.30-20.30 Úterý 15.30-17.30, 18.30-20.30 Středa 15.30-17.30, 18.30-20.30 Čtvrtek 15.30-17.30, 18.30-20.30 Pátek 15.30-17.30, 18.30-20.30 Sobota 9.00-12.00, 13.00-16.00, 17.00-20.00 Neděle 9.00-12.00, 13.00-16.00, 17.00-20.00

Základní informace

Adresa: Vodova 108, Brno

Ceny: 90 korun dospělí a děti nad 14 let,

50 korun děti do 14 let a důchodci,

30 korun doprovod dítěte bez bruslí,

220 korun rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 14 let)

Popis a doplňkové služby: Venkovní zimní stadion má rozměry 56 x 26 metrů a patří tak k největším umělým otevřeným plochám v České republice. K dispozici je vyhřívaná šatna s uzamykatelnými skříňkami, občerstvení, broušení a půjčovna bruslí.

Kluziště Černovice

Provozní doba (bruslení pro veřejnost)

Pondělí 13.45-15.00, 15.15-16.30, 16.45-18.00 Úterý 13.45-15.00, 15.15-16.30, 16.45-18.00 Středa 13.45-15.00, 15.15-16.30, 16.45-18.00 Čtvrtek 13.45-15.00, 15.15-16.30, 16.45-18.00 Pátek 13.45-15.00, 15.15-16.30, 16.45-18.00 Sobota 9.45-11.00, 13.45-15.00, 15.15-16.30, 16.45-18.00 Neděle 9.45-11.00, 13.45-15.00, 15.15-16.30, 16.45-18.00

Základní informace

Adresa: Kneslova 1a, Brno

Ceny: 50 korun/hodina dospělí,

30 korun/hodina děti do 15 let a důchodci

Popis a doplňkové služby: Černovické kluziště se nachází v tamním Areálu zdraví. K dispozici je půjčovna bruslí a jejich broušení.

Bruslení za Lužánkami

Provozní doba (bruslení pro veřejnost

Pondělí 15.00 - 17.00, 18.00 - 20.00 Úterý 15.00 - 17.00, 18.00 - 20.00 Středa 15.00 - 17.00, 18.00 - 20.00 Čtvrtek 15.00 - 17.00, 18.00 - 20.00 Pátek 15.00 - 17.00, 18.00 - 20.00 Sobota 9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00, 15.00 - 17.00, 18.00 - 20.00 Neděle 9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00, 15.00 - 17.00, 18.00 - 20.00

Základní informace

Adresa: Sportovní 347/2, Brno

Ceny: 80 korun dospělí,

50 korun děti do 14 let, důchodci a ZTP,

zdarma děti do 5 let,

30 korun doprovod bez bruslí

Popis a doplňkové služby: U venkovního kluziště lidé najdou šatnu se skříňkami, občerstvení, WC, půjčovnu a brusírnu bruslí a dokonce ošetřovnu. Všude jsou natažené gumové koberce, tudíž se v bruslích bez přezouvání mohou bruslaři pohodlně dostat tam, kam je potřeba.

Kluziště Lesná

Provozní doba (bruslení pro veřejnost)

Pondělí 15.00 - 18.30 Úterý 15.00 - 18.30 Středa 15.00 - 18.30 Čtvrtek 15.00 - 18.30 Pátek 15.00 - 18.30 Sobota 10.00 - 11.30, 13.00 - 18.30 Neděle 10.00 - 11.30, 13.00 - 18.30

Základní informace

Adresa: Milénova 14, Brno

Ceny: 60 korun dospělí,

40 korun děti 4-15 let, důchodci, studenti, 50 korun ZTP,

zdarma děti do 3 let,

20 korun nebruslící doprovod,

150 korun rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)

Popis a doplňkové služby: Na Lesné si zájemci užijí zimní bruslení na mobilním kluzišti s umělým povrchem.

Kluziště Kraví hora

Provozní doba (veřejné bruslení)

Pondělí 15.00 - 17.00 Úterý 15.00 - 17.00 Středa 15.00 - 17.00 Čtvrtek 15.00 - 17.00 Pátek 15.00 - 17.00 Sobota 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00 Neděle 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00

Základní informace

Adresa: Údolní 76, Brno

Ceny: 80 korun/časový blok dospělí

50 korun/časový blok děti 6-15 let, důchodci a ZTP

zdarma děti do 6 let

Popis a doplňkové služby: Venkovní kluziště na Kraví hoře je otevřeno v závislosti na počasí. U sportoviště se nachází tradiční zázemí na přezutí a odložení obuvi a také mobilní WC.

Kluziště Salesko - Brno-Líšeň

Provozní doba (veřejné bruslení)

Pondělí 16.00 - 17.30, 18.00 - 19.30 Úterý 16.00 - 17.30, 18.00 - 19.30 Středa 16.00 - 17.30, 18.00 - 19.30 Čtvrtek 16.00 - 17.30, 18.00 - 19.30 Pátek 16.00 - 17.30, 18.00 - 19.30 Sobota 12.00 - 13.30, 14.00 - 15.30, 16.00 - 17.30, 18.00 - 19.30 Neděle 12.00 - 13.30, 14.00 - 15.30, 16.00 - 17.30, 18.00 - 19.30

Základní informace

Adresa: Kotlanova 2660/13, Brno

Ceny: 70 korun dospělí

50 korun děti a studenti do 18 let

170 korun rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti)

zdarma děti do 5 let

10 korun doprovod bez bruslí

Popis a doplňkové služby: Venkovní kluziště v Líšni funguje v závislosti na počasí. V areálu jsou skříňky na odložení obuvi. Pro zájemce je připravená půjčovna bruslí.

Ice Arena Olympia

Provozní doba (bruslení pro veřejnost)

Pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.00, 15.45 - 18.00, 18.30 - 21.00 Úterý 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.00, 15.45 - 18.00, 18.30 - 21.00 Středa 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.00, 15.45 - 18.00, 18.30 - 21.00 Čtvrtek 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.00, 15.45 - 18.00, 18.30 - 21.00 Pátek 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.00, 15.45 - 18.00, 18.30 - 21.00 Sobota 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.00, 15.45 - 18.00, 18.30 - 21.00 Neděle 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.00, 15.45 - 18.00, 18.30 - 21.00

Základní informace

Adresa: Nákupní centrum Olympia, Brno

Ceny: 100 korun/blok, 70 korun/hodina dospělí

180 korun rodinné vstupné

zdarma děti do 4 let a ZTP

30 korun doprovod

Popis a doplňkové služby: Již tradičně lidé najdou na parkovišti za obchodním centrem Olympia venkovní kluziště. K dispozici je půjčovna i bruslení bruslí. U kluziště je rovněž stánek s občerstvením.

Kluziště Pavillon

Provozní doba (bruslení pro veřejnost)

Pondělí 15.00 - 19.00 Úterý 15.00 - 19.00 Středa 15.00 - 19.00 Čtvrtek 15.00 - 19.00 Pátek 15.00 - 21.00 Sobota 10.00 - 21.00 Neděle 10.00 - 19.00

Základní informace

Adresa: Jezuitská 6, Brno

Ceny: 90 korun/osoba

zdarma děti do 3 let (v doprovodu platícího dospělého)

Popis a doplňkové služby: Zastřešené kluziště se nachází přímo v centru Brna, kousek od Janáčkova divadla, u restaurace Pavillon. Otevírací doba se může lišit v závislosti na rezervacích arény, rozpis je pravidelně aktualizován na webových stránkách. Pro děti jsou připravené trenažéry na bruslení.

Teepee na ledě

Provozní doba (bruslení pro veřejnost)

Pondělí 14.00 - 16.00, 17.00 - 19.00 Úterý 14.00 - 16.00, 17.00 - 19.00 Středa 14.00 - 16.00, 17.00 - 19.00 Čtvrtek 14.00 - 16.00, 17.00 - 19.00 Pátek 14.00 - 16.00, 17.00 - 19.00 Sobota 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00 Neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00

Základní informace

Adresa: Přístavní 1179/5, Brno

Ceny: 80 korun/2-hodinový blok dospělí a děti nad 15 let

50 korun/2-hodinový blok děti do 15 let

zdarma doprovod bez bruslí

zdarma (malé kluziště) děti do 5 let

Popis a doplňkové služby: Kromě většího kluziště je k dispozici zdarma malé kluziště pro děti do pěti let. U kluziště se nachází občerstvení, lidé mohou za poplatek využít šatnu. K dispozici je půjčovna i broušení bruslí.

Veřejné bruslení v Rondu (DRFG Aréna)

Provozní doba (bruslení pro veřejnost)

Pondělí nekoná se Úterý nekoná se Středa nekoná se Čtvrtek nekoná se Pátek nekoná se Sobota rozpis se mění Neděle rozpis se mění

Základní informace

Adresa: Křídlovická 911, Brno

Ceny: 60 korun dospělí

40 korun důchodci

40 korun děti 6-14 let

Popis a doplňkové služby: Na ledě, kde trénují a vyhrávají zápasy hokejisté brněnské Komety si v pravidelných intervalech mohou zabruslit i ostatní zájemci. Veřejné bruslení se koná každý měsíc, vždy o víkendu dle aktuálního rozpisu, který je k dispozici na webových stránkách.

Brno - kryté bazény

Bazén za Lužánkami

Otevírací doba (hodiny pro veřejnost)

Pondělí 6.00 - 22.00 Úterý 6.00 - 22.00 Středa 6.00 - 22.00 Čtvrtek 6.00 - 22.00 Pátek 6.00 - 22.00 Sobota 6.00 - 22.00 Neděle 6.00 - 22.00

Základní informace

Adresa: Sportovní 486/4, Brno

Ceny: 110 korun dospělí (pondělí až pátek od 6.00 do 19.00)

120 korun dospělí (pondělí až pátek 19.00 až 22.00, víkendy a svátky)

zdarma děti do 5 let

65 korun děti 6-14 let, důchodci a ZTP (pondělí až pátek od 6.00 do 19.00)

70 korun děti 6-14 let, důchodci a ZTP (pondělí až pátek 19.00 až 22.00, víkendy a svátky)

Popis a doplňkové služby: V areálu lidé najdou 50-metrový plavecký bazén se skokanskými můstky a relaxační bazén. K dispozici je rovněž wellness, relaxační vířivý bazén s teplotou 34 °C, parní aroma kabina, 50m bazén, šatny, Aquabar.

Aquapark Kohoutovice

Otevírací doba (hodiny pro veřejnost)

Pondělí 6.00 - 21.30 Úterý 6.00 - 21.30 Středa 6.00 - 21.30 Čtvrtek 6.00 - 21.30 Pátek 6.00 - 21.30 Sobota 8.00 - 21.30 Neděle 8.00 - 21.30

Základní informace

Adresa: Chalabalova 946/2a, Brno

Ceny: 130 korun/1,5 hodiny dospělí (pondělí až pátek)

145 korun/1,5 hodiny dospělí (víkendy a svátky)

zdarma děti do 5 let

65 korun/1,5 hodiny děti 6-14 let

105 korun/1,5 hodiny důchodci

35 korun/1,5 hodiny důchodci nad 80 let

Popis a doplňkové služby: V jediném brněnském aquaparku lidé najdou 25metrový krytý plavecký bazén hloubky 1,8 – 2,0 m, o teplotě vody 27 – 28oC, krytý rekreační bazén s vodními tryskami, perličkovými rošty a vodními chrliči a vířivku. Nejmenší návštěvníci využijí dětské brouzdaliště s vodním hřibem. V létě je otevřen rovněž střešní bazén. Nejoblíbenější atrakcí je tobogán dlouhý 90 metrů. V pravidelných intervalech spouští v aquaparku divokou řeku. K dispozici je rovněž wellness - sauna, posilovna a občerstvení.

Koupaliště Kraví hora - krytá hala

Otevírací doba (hodiny pro veřejnost)

Pondělí 6.00 - 22.00 Úterý 6.00 - 22.00 Středa 6.00 - 22.00 Čtvrtek 6.00 - 22.00 Pátek 6.00 - 22.00 Sobota 8.00 - 21.00 Neděle 8.00 - 21.00

Základní informace

Adresa: Údolní 76, Brno

Ceny: 90 korun/hodina dospělí

80 korun/hodina dospělí (do 17.50)

60 korun/hodiny děti do 15 let, důchodci a ZTP

zdarma děti do 6 let

Popis a doplňkové služby: Na Kraví hoře si lidé zaplavou v 25 metrů dlouhém plaveckém bazénu, který má šest drah. Jejich aktuální obsazenost lidé zjistí na webových stránkách. K dispozici je rovněž dětský hrátkový bazén s bezbariérovým přístupem, vhodný i pro neplavce. Lidé si oddechnou ve vířivce nebo ve wellness.

Sportareál Družstevní

Otevírací doba (hodiny pro veřejnost)

Pondělí dle aktuálního rozpisu Úterý dle aktuálního rozpisu Středa dle aktuálního rozpisu Čtvrtek dle aktuálního rozpisu Pátek dle aktuálního rozpisu Sobota 8.00 - 20.00 Neděle 8.00 - 20.00

Základní informace

Adresa: Družstevní 21, Brno

Ceny: 110 korun dospělí

85 korun děti do 10 let, důchodci a ZTP

Popis a doplňkové služby: Ve Sportareálu Družstevní je k dispozici bazén o velikosti 25 x 12,5 metru, s hloubkou od 1,15 do 1,45 metru a s teplotou vody 28°C. Bazén lze dělit na 6 drah, a to jak na délku, tak i na šířku. Přímo u bazénu je k dispozici regenerační bazének (5,5 x 2 m) s vodou teplou 32°C, ve kterém se mohou návštěvníci ohřát, děti si mohou pohrát. Areál ale není vybavení pro děti do 3 let. K dispozici jsou pro všechny návštěvníky bazénu plavecké pomůcky (plavecké desky). Bazén je otevřen denně, v pracovním týdnu se ale otevírací doba pro veřejnost mění dle aktuálního rozpisu plaveckých tréninků. Aktuální informace jsou zveřejněné na webových stránkách http://www.druzstevni.cz/bazeny/rozvrh-hodin/.

Bazén TJ Tesla Brno

Otevírací doba (hodiny pro veřejnost)

Pondělí dle aktuálního rozpisu Úterý dle aktuálního rozpisu Středa dle aktuálního rozpisu Čtvrtek dle aktuálního rozpisu Pátek dle aktuálního rozpisu Sobota dle aktuálního rozpisu Neděle dle aktuálního rozpisu

Základní informace

Adresa: Halasovo náměstí 7, Brno

Ceny: 70 korun/hodina dospělí (od 6.00 do 15.00)

90 korun/hodina dospělí (od 15.00 do 20.45)

Popis a doplňkové služby: V areálu TJ Tesla na brněnské Lesné lidé najdou 25 metrový plavecký bazén a saunu. Počet drah volných pro veřejnost a rovněž otevírací doba pro veřejnost se každý den mění v závislosti na rozpisu plaveckých tréninků a rezervací bazénu. Aktuální informace pro daný den naleznou zájemci na webových stránkách https://www.tjteslabrno.cz/sluzby-pro-verejnost/bazen.html.

Lázně Rašínova

Otevírací doba (hodiny pro veřejnost)

Pondělí 6.00 - 22.00 (nebo dle aktuálního rozpisu) Úterý 6.00 - 22.00 (nebo dle aktuálního rozpisu) Středa 6.00 - 22.00 (nebo dle aktuálního rozpisu) Čtvrtek 6.00 - 22.00 (nebo dle aktuálního rozpisu) Pátek 6.00 - 22.00 (nebo dle aktuálního rozpisu) Sobota 8.00 - 20.00 Neděle 8.00 - 20.00

Základní informace

Adresa: Rašínova 643/12, Brno

Ceny: 80 korun dospělí

zdarma děti do 5 let

50 korun děti 6-15 let, důchodci a ZTP

200 korun rodinný vstup (2 dospělí + max. 3 děti)

Popis a doplňkové služby: Známý oválný bazén měří na délku 18 m a na šířku 7 m. Je hluboký až 2,20 m, ale u vstupu má hloubku pouhých 0,60 m. Bazén je vhodný i pro začátečníky. V areálu lidé dále najdou wellness, posilovnu a občerstvení.

Bazén Ponávka

Otevírací doba (hodiny pro veřejnost)

Pondělí 6.00 - 22.00 Úterý 6.00 - 22.00 Středa 6.00 - 22.00 Čtvrtek 6.00 - 22.00 Pátek 6.00 - 22.00 Sobota 8.00 - 20.00 Neděle 8.00 - 20.00

Základní informace

Adresa: Ponávka 808/3a, Brno

Ceny: 80 korun dospělí

zdarma děti do 5 let

50 korun děti 6-15 let, důchodci a ZTP

25 korun důchodci od 80 let

Popis a doplňkové služby: Krytý plavecký bazén Ponávka je ideální pro kondiční plavání jednotlivců nebo organizovaných skupin. Bazén se ukrývá v budově lázní za nově opraveným charakteristickým proskleným průčelím. "Pětadvacítka" je rozdělena na tři pohodlné dráhy o šířce ca 2,3 m. Svou hloubkou 1,15 - 1,60 m a teplotou vody 27°C je určena nejen pro neplavce, ale především pro kondiční či relaxační plavání široké veřejnosti. V areálu lidé najdou i saunu a občerstvení.

Brno - fitness centra

Big One Fitness club

Otevírací doba

Pondělí 6.30 - 22.00 Úterý 6.30 - 22.00 Středa 6.30 - 22.00 Čtvrtek 6.30 - 22.00 Pátek 6.30 - 22.00 Sobota 9.00 - 21.00 Neděle 9.00 - 21.00 (platí i pro státní svátky)

Základní informace

Adresa: Benešova 14/16, Brno

Recepce: +420 542 211 903

Mail: info@big1fitness.cz

Ceny: 1900 korun plné členství na měsíc

700 víkendové členství

Pernamentka: 1000 korun 10+1 lekce zdarma

Jednorázové vstupy pro nečleny:

350 korun celodenní vstup – posilovna, wellness a skupinové lekce

250 korun celodenní vstup, posilovna, wellness, lekce – sezónní sleva (jinak 350,-Kč)

100 korun skupinová lekce (kromě Pole Dance)

80 korun skupinová lekce student (kromě Pole Dance)

150 korun Pole Dance lekce

Přijímají také platby kartou Flexi Pass CARD a Multi Pass CARD, možnost osobního trenéra

Big One Fitness "Mendlák"

Otevírací doba

Pondělí 6.30 - 22.00 Úterý 6.30 - 22.00 Středa 6.30 - 22.00 Čtvrtek 6.30 - 22.00 Pátek 6.30 - 22.00 Sobota 8.00 - 20-00 Neděle 9.00 - 21.00 (platí i pro státní svátky)

Základní informace

Adresa: Václavská 6, Brno

Recepce: 543 254 616

Mail: info@big1fitness.cz

Ceny:

Jednorázové vstupy pro nečleny:

posilovna 115 korun (65 korun happy hours po-pá 10.00 – 14.00 + celá sobota)

student posilovna 85 korun (65 korun happy hours po-pá 10.00 – 14.00 + celá sobota)

1 denní vstup (1 x skupinová lekce + vstup posilovna) 155 korun

Pernamentka: posilovna 990 korun měsíc (690 korun happy hours po-pá 10.00 – 14.00 + celá sobota)

student posilovna 850 korun měsíc (590 korun happy hours po-pá 10.00 – 14.00 + celá sobota)

Přijímají také platby kartou Flexi Pass CARD a Multi Pass CARD, možnost osobního trenéra

FIT INN

Otevírací doba

Pondělí 6.00 - 24.00 Úterý 6.00 - 24.00 Středa 6.00 - 24.00 Čtvrtek 6.00 - 24.00 Pátek 6.00 - 24.00 Sobota 6.00 - 24.00 Neděle 6.00 - 24.00

Základní informace

Adresa: Nádražní 681/2A Brno

Recepce: +420 530 506 458

Ceny:

Vstup možný pouze ve formě členství.

Nabízí dva typy členství. Basic za 499 korun na měsíc a Pro za 749 korun na měsíc.

Členství je v podobě smlouvy na dobu neurčitou, kterou lze ukončit nejdříve po 12 měsících (– nutné je podat výpověď nejpozději dva měsíce před koncem prvního roku členství). Následně lze smlouvu ukončit vždy každý následující 6. měsíc s doručenou výpovědí opět nejpozději dva měsíce předem.

Jednorázový aktivační poplatek za členskou kartu je 500 korun.

Ladie's Gym

Otevírací doba

Pondělí 7.00 - 21.00 Úterý 7.00 - 21.00 Středa 7.00 - 21.00 Čtvrtek 7.00 - 21.00 Pátek 7.00 - 21.00 Sobota 8.00 - 21.00 Neděle 8.00 - 21.00

Základní informace

Adresa: Palackého třída 16, Brno

Recepce: 541 245 116, +420 777 758 686

Kromě fitness a rozmanitých lekcí nabízí i osobního trenéra nebo stravovací plán.

Ceny:

Fitness:

1 vstup (120 min.) Po-Pá 7.00 až 15.00 90 korun

1 vstup (120 min.) Po-Pá 15.00 až 21.00 110 korun

1 vstup (120 min.) So-Ne 8.00 až 21.00 75 korun

1 vstup studentský (120 min.) Po-Pá 7.00 až 15.00 75 korun

1 vstup seniorský (120 min.) Po-Pá 7.00 až 15.00 75 korun

Permanentky:

10 vstupů 7.00 až 15.00 + so, ne celý den 800 korun

10 vstupů celodenní 1000 korun

1 měsíc – 31 dní, 7.00 až 15.00 + so, ne celý den 800 korun

1 měsíc – 31 dní, celodenní 900 korun

3 měsíce – 92 dní, celodenní 2400 korun

1 rok – 365 dní 8500 korun

City Gym Brno

Otevírací doba

Pondělí 6.30 - 22.00 Úterý 6.30 - 22.00 Středa 6.30 - 22.00 Čtvrtek 6.30 - 22.00 Pátek 6.30 - 22.00 Sobota 8.00 - 20.00 Neděle 8.00 - 20.00

Základní informace

Adresa: Běhounská 22/24, Brno-střed

Recepce: 541 245 116, +420 777 758 686

Ceny:

Jednorázový vstup:

dopolední (6.30 až 14.00) 90 korun studenti 75 korun

odpolední (14.00 až 22.00) 100 korun studenti 85 korun

Permanentky, přenosné:

10 vstupů 880 korun studenti 750 korun

20 vstupů 1 600 korun studenti 1 450 korun

40 vstupů 2 800 korun studenti 2 600 korun

Permanentky, nepřenosné:

1 měsíc 990 korun studenti 920 korun

3 měsíce 2 800 korun studenti 2 600 korun

půlroční 5 200 korun studenti 4 800 korun

roční 8 900 korun studenti 8 400 korun

Fitness Blue Gym





Otevírací doba

Pondělí 7.00 - 22.00 Úterý 7.00 - 22.00 Středa 7.00 - 22.00 Čtvrtek 7.00 - 22.00 Pátek 7.00 - 22.00 Sobota 8.00 - 22.00 Neděle 8.00 - 22.00

Základní informace

Adresa: Kotlářská 51a, Brno

Recepce: 541 213 450

Mail: info@bluegym.cz

Možnost také solária, infrasauny, osobního trenéra nebo indoor cyclingu.

Ceny:

Jednorázové vstupy:

7.00 až 15.00 90 korun

15.00 až 22.00 100 korun

studenti 70 korun

Pernamentky:

Na 10 vstupů 900 korun

Na 20 vstupů 1700 korun

Na 40 vstupů 3000 korun

Měsíční 850 korun

Tenis a squash - Brno

Tenisový areál Komárov

Otevírací doba

dny v týdnu rozmezí cena za hodinu Pondělí až Pátek 7:30 - 13:00 13:00 - 15:00 15:00 - 21:00 21:00 - 23:00 300 korun 330 korun 480 korun 350 korun Sobota a Neděle 7:30 - 15:00 15:00 - 21:00 300 korun 360 korun

Základní informace

Adresa: Kšírova 16Brno-Komárov

Rezervace: +420 777 363 664, 545 221 563

Mail: recepceboby@seznam.cz

Doplňující informace:

Rezervaci minimálně na hodunu lze zablokovat přes internet.

Součástí areálu je také tenisová škola.

Vypletení rakety:

120 Kč + výplet (možné přinést vlastní)

V letní sezóně je denně v provozu i 5 venkovních kurtů:

7.30 - 16.00 150 Kč/hodina

16.00 - 21.00 180 Kč/hodina

Tenis BLTC v Lužánkách

Otevírací doba

dny v týdnu rozmezí cena za hodinu Pondělí až Pátek 6.00 - 13.00 13.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 21.00 21.00 - 24.00 350 korun 380 korun 480 korun 520 korun 350 korun Sobota, Neděle a svátky 6.00 - 8.00 8.00 - 9.00 9.00 - 21.00 21.00 - 24.00 330 korun 350 korun 430 korun 350 korun

Základní informace

Adresa: Lužánecká 7, Brno

Rezervace: +420 728 339 660

Mail: info@tenisbrno.com

Doplňující informace:

Sučástí je řiště pro mini tenis s unikátní tenisovou stěnou.

Možnost využít také tenisovou školu.

Areál má celoročně otevřenou restauraci s letní zahrádkou nebo tribunu s kapacitou 700 míst pro pořádání společenských akcí.

Možnost navštívit tenisovou halu s kurtem pro tenis, minitenis a badminton (ulice Drobného 47).

Tenis Club Classic

Otevírací doba

den v týdnu čas cena za hodinu Pondělí až Pátek 7.00 - 13.00 13.00 - 23.00 340 korun 490 korun Sobotaa Neděle 7.00 - 21.00 390 korun

Základní informace

Adresa: Žabovřeská 3, Brno

Rezervace: +420 725 712 834

Mail: info@clubclassic.cz

Doplňující informace:

V areálu na návštěvníky čeká celkem deset tenisových kurtů. Osm kurtů je antukových a dva kurty jsou se syntetickou antukou.

Možnost zapůjčení tenisové rakety, zakoupení tenisových míčků a dalšího vybavení.

Možnost využit tenisové školy a tenisových kurzů.

Squash Bobycentrum

Otevírací doba

dny v týdnu rozmezí cena za půl hodiny Pondělí až Čtvrtek 8.00 - 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 20.00 - 22.00 110 korun 150 korun 160 korun 100 korun Pátek a Sobota 8.00 - 15.00 15.00 - 18.00 18.00 - 22.00 110 korun 150 korun 100 korun Neděle 8.00 - 15.00 15.00 - 22.00 100 korun 110 korun

Základní informace

Adresa: Sportovní 559/2A, Brno - Královo Pole

Rezervace: +420 514 514 954

Mail: recepceboby@seznam.cz

Doplňující informace:

Zapůjčení rakety - 40 korun

Zapůjčení míčku - 20 korun

Zapůjčení ručníku - 40 korun

Squash ve Sport Balkánu

Otevírací doba

dny v týdnu otevřeno cena za půl hodiny Pondělí až Pátek 6.30 - 23.00 100 korun Sobota a Neděle 8.00 - 23.00 120 korun

Základní informace

Adresa: Jugoslávská 5, Brno

Rezervace: +420 724 744 134

Mail: recepce@sportbalkan.cz

Doplňující informace:

Půjčení squashových raket, míčků, ručníků a vysoušeče vlasů:

rakety za 40 Kč/kus

míčky za 10 Kč/kus.

ručník za 30 Kč/kus

koupě za 130 Kč/kus