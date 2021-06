Evropský den národních parků (24. května) poprvé vyhlásila federace EuroPark v roce 1999. Ta v letošním roce připomíná problémy, kterým národní parky čelí v současné době.

„Rok 2020 představoval pro evropské národní parky velkou výzvu. Zažily období bez návštěvníků i přehlcenost jimi, záplavy i sucha, rozšíření invazivních druhů na straně jedné a zmenšení biodiverzity na straně druhé. Výzev je nyní opravdu mnoho. Covid-19 jen zdůraznil potřebu Evropy nabídnout chráněné zelené plochy," uvedli zástupci federace na webu.

Deník přináší přehled sedmi nejzajímavějších evropských národních parků.

Nejstarší

Zatímco Američané měli své národní parky již v poslední třetině 19. století, Evropané si na jejich vznik počkali až do století dvacátého. Průkopníkem bylo Švédsko. „Již v osmdesátých letech 19. století švédský polárník Adolf Erik Nordenskiöld navrhl, aby i v jeho zemi vznikla místa požívající takovou formu ochrany přírody, jaká byla v amerických národních parcích. V roce 1909 se tak Švédsko stalo první evropskou zemí, která ustanovila hned devět národních parků," uvádí na oficiální stránce Sveriges Nationalparker, tedy správa švédských národních parků.

Kdo tedy má chuť vyrazit do vůbec nejstarších území s takovou formou ochrany na starém kontinentu, může si vybrat z parků Hamra, Garphyttan Ängsö, Gotska Sandon, Abisko, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet a Sonfjället. Třeba národní park Sarek označují správci za nejgrandióznější. „Nabízí hory vyšší než dva tisíce metrů a téměř stovku ledovců. Také dlouhá a hluboká údolí i divoké vody," popsali správci oblast na oficiálním webu.

Národní park Sarek

- vyhlášen: 1909

- země: Švédsko

- přístupný: celoročně, vzhledem ke geografické poloze je ale důležité zvážit roční období

- informace pro plánování návštěvy: jeden z nejnepřístupnějších švédských národních parků, určen pro zkušené lezce/lyžaře/turisty, v parku nejsou turistické stezky, je potřeba kvalitní výbava

Největší

Kdo nerad troškaří a chtěl by vyrazit do nejrozsáhlejšího evropského národního parku, musí si koupit letenku směr Island. Právě tamní park Vatnajökull je totiž největším v Evropě. „Zahrnuje oblast jihu Islandu. Vznikl v roce 2008 spojením parků Jökulsárgljúfur a Skaftafell. Tím dosáhl současných rozměrů," uvádí turistický portál Iceland Travel. Po vyhlášení měl park dvanáct tisíc kilometrů čtverečních, po připojení dalších oblastí nyní dosahuje rozlohy více než čtrtnáct tisíc kilometrů čtverečních. To je jako Středočeský a Karlovarský kraj dohromady.

Většinu parku tvoří stejnojmenný ledovec. Jednou z hlavních atrakcí jsou ledové jeskyně, ty je nejlepší objevovat s průvodcem. „V parku lze vidět rozmanitou krajinu. Tyčí se nad ním sopky Askja, Kverkfjoll a Snaefell, společně se sopečnou horou Herdubreid. Té Islanďané přezdívají Královna hor," popisuje server Iceland Travel. Návštěvníci také mohou obdivovat mohutný vodopád.

Na některých webech lze najít informaci, že Vatnajökull je až druhým největším evropským národním parkem. Je to způsobeno tím, zda je Rusko vnímání jako součást Evropy nebo ne. Pokud ano, rozlohou větší je ruský národní park Yugyd Va.

Národní park Vatnajökull

- vyhlášen: 2012, spojením dvou národních parků do jednoho

- země: Island

- přístupný: celoročně, vzhledem ke geografické poloze je ale důležité zvážit roční období

- informace pro plánování návštěvy: kvůli poloze je nutné zainvestovat do kvalitního oblečení a vybavení, vzhledem k rozloze nabízí každá část národního parku různou obtížnost, vjezd do parku i kempování zpoplatněno

Mezistátní

Přírodní krásy ne vždy respektují hranice, které si určili lidé. I proto se stává, že se jeden národní park rozkládá na území dvou států, nebo je naopak jedna celistvá oblast rozdělená formálně na dva národní parky. Pro příklad lidé z České republiky nemusí chodit daleko. Stačí se podívat na Šumavu, na kterou plynule navazuje německý národní park Bavorský les.

I další sousedsnístáty ČR mají "sdílené" národní park. Takovým příkladem je park Pieniny. Dělí se o něj Slovensko a Polsko. „Slovenská strana parku, rozkládajícího se na stejnojmenném pohoří, je ve Slovensku považována za tamní nejmenší národní park. Jednou z oblíbených atrakcí je lezení či raftování na řece Dunajec," uvádí server Get by Bus.

Podle oficiálních webových stránek národního parku Pieniny je oblíbenou turistickou atrakcí rovněž splavování Dunajce na vorech se zkušenými "pltníky".

Národní park Pieniny (slovenská část)

- vyhlášen: 1967

- země: Slovenská republika

- přístupný: celoročně

- informace pro plánování návštěvy: i pro nezkušené turisty, nacházejí se zde turistické chodníky a různé atrakce, největší je sjezd vorem po Dunajci (vor řídí pltník, vhodné pro všechny věkové skupiny)

Nejzalesněnější

Les, kam se člověk podívá. I když jsou lesy přirozenou součástí každého národního parku, na některých místech je krajina zalesněná víc, než jinde. Příkladem je rakouský národní pak Kalkalpen.

„Až čtyři pětiny jsou pokryté lesy. Díky tomu park patří k souvisle nejzalesněnějším oblastem ve střední Evropě. Hustý porost protínají řeky a kaňony. Dechberoucí pohled na poměrně neznámý park nabízí jednadvacet metrů vysoká vyhlídková věž Wurbauerkogel," uvedl server Guardian. Ten zařadil rakouský Kalkalpen mezi deset nejlepších národních parků v Evropě.

Národní park Kalkalpen (Vápencové Alpy)

- vyhlášen: 1997

- země: Rakousko

- přístupný: celoročně

- informace pro plánování návštěvy: i pro nezkušené turisty, nacházejí se zde turistické chodníky, možnost prohlídek s průvodcem (pouze v němčině)

Jediný

Země jako Česká republika nabízí národních parků hned několik. Jsou ale i takové, kde je národní park pouze jediný. Takovou zemí je například Portugalsko a jeho Peneda-Gerês, oblast známá vodopády a malebnými vesničkami. Jen jeden jediný národní park má rovněž Slovinsko. Tamní Triglav si ale návštěvníci jen pochvalují. „Krásná alpská oblast vyplňuje severozápadní cíp země. I když je snadné prozkoumat jej z nedalekého známého letoviska Bled, které se nachází při jezeře hned za hranicemi parku, kdo touží po klidu, vychutná si jej spíše v jeho vnitru," doporučil server Guardian.

Kromě krásných zelených údolí se právě v národním parku nachází stejnojmenný nejvyšší slovinský vrch, Triglav. Zřejmě nejznámější součástí národního parku je jezero Bled. V jeho srdci se nachází malý ostrov s kostelem.

Národní park Triglav

- vyhlášen: 1997

- země: Slovinsko

- přístupný: celoročně

- informace pro plánování návštěvy: i pro nezkušené turisty, nacházejí se zde turistické chodníky, v rámci parku se lze pohybovat veřejnou dopravou

Filmová hvězda

I když se příběh legendární apačského náčelníka Winnetoua odehrává v Americe, tvůrci legendárních filmů ze šedesátých let zamířili s kamerami do dnešního Chorvatska. Konkrétně do národního parku Plitvická jezera. Nejnavštěvovanější národní park na jihu Evropy nabízí dechberoucí scenérie dodnes. Návštěvníci do oblasti míří nejen kvůli přírodním krásám, ale právě i z nostalgie.

Zapsaný je i na seznamu světového dědictví UNESCO. „Systém Plitvických jezer vyniká v nádherné krasové krajině, kde se střídají louky a lesy. Jezera jsou vzájemně propojená vodními toky a vodopády," uvedli zástupci UNESCA na webu.

Národní park Plitvická jezera

- vyhlášen: 1949

- země: Chorvatsko

- přístupný: celoročně

- informace pro plánování návštěvy: i pro nezkušené turisty všech věkových kategorií, vstup do parku je zpoplatněn a během dne je park pŕístupný pouze ve stanovených otevíracích hodinách, doporučuje se předchozí rezervace vstupenek

Ostrovní

Jeden ostrov, jeden národní park. Na malém francouzském ostrůvku Port Cros je příroda tak nádherná, že celý jeho povrch je národním parkem. A nejen to. Na kontě má i jedno prvenství. Port Cros je totiž vůbec prvním parkem v Evropě, který zkombinoval pevninské a mořské chráněné území. „Ostrov nabízí nejen přírodní, ale i kulturní dědictví. O něm svědčí zejména početné vojenské pevnosti," uvádí se na oficiálních stránkách národního parku.

Na ostrov lze doplout lodí, následně se už ale návštěvníci musí spolehnout pouze na vlastní nohy a kvalitní trekovou obuv. Po ostrově je totiž zakázané se pohybovat v autech i na kolech. Odměnou ale lidem je nejen příjemná fyzická únava, ale i dechberoucí výhledy na moře a okolité ostrůvky. Jde o poměrně netradiční panoramu, jelikož drtivá většina evropských národních parků je vnitrozemská.

Národní park Port Cros

- vyhlášen: 1963

- země: Francie

- přístupný: celoročně

- informace pro plánování návštěvy: ostrovní národní park, lze se na něj dostat pouze lodí, po ostrově nelze jezdit autem - možné jsou pouze pěší túry, nutná je vhodná obuv