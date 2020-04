Nový typ filtru může zjednodušit práci zdravotníkům, hasičům či policistům a navíc ušetřit peníze. Novinářům to dnes řekl vedoucí projektu Roman Fojtík. Vedoucí vývojové skupiny společnosti Brano v Hradci nad Moravicí na Opavsku Libor Kuděla řekl, že firma chystá sériovou výrobu masek s tímto filtrem.

"Pod pojmem reaktor si můžete představit nějaké záření, kterým dezinfikujeme vzduch. Reaktor je ve filtru, který se našroubuje na jakoukoliv masku," popsal Fojtík.

Oproti rouškám, které fungují jako zábrana nepropouštějící vzduch a hůř se pod nimi dýchá, reaktorový filtr vzduch vydezinfikuje a propustí. "Naším reaktorem zabíjíme veškeré živé organismy a vy potom dýcháte naprosto čistý vzduch. Můžete s tím klidně běhat, dělat namáhavou práci, to je hlavní výhoda," řekl vedoucí projektu.

Pro uživatele je podle něj filtr naprosto neškodný. "Je schopen likvidovat prakticky jakékoliv biologické organismy ve vzduchu, z čehož vyplývá, že by se tento filtr dal používat i jako ochrana například proti biologickým zbraním," řekl Fojtík.

Díky dlouhé životnosti filtru lze podle něj ušetřit miliardy korun za jednorázové roušky, respirátory nebo filtry pro masky. U standardních vyměnitelných filtrů nebo filtračních materiálů u masek či polomasek, které se dovážejí, se uvádí životnost osm hodin.

"Životnost je závislá na reaktoru, kde se současnou technologií je teoretická životnost zhruba 10.000 hodin. Samozřejmě je potřeba jednou za den vyměnit nebo nabít baterie. Nic víc se s tím nemusí dělat," řekl Fojtík. Nyní jsou u filtru tužkové baterie, ale kvůli zajištění co největšího komfortu a výdrže se zkoušejí i jiné typy.

Tým CPIT na vývoji filtru pracuje tři týdny. "Dokončili jsme veškeré testy a nyní to připravujeme na export do Zdravotního ústavu v Ostravě, kde by měli ověřit závěry, ke kterým jsme v našich podmínkách došli," řekl vedoucí projektu.

Maska, do které se bude filtr usazovat, se vyvíjela v Branu. Kuděla řekl, že cena masky i s filtrem by neměla přesáhnout 1000 korun a jejich váha nedosáhne ani půl kilogramu. "Samotné filtrační zařízení není potřeba čistit, ale masku, kterou budete mít na tváři, je potřeba dezinfikovat. Životnost se předpokládá stejná jako u filtru," řekl Kuděla. Jeden filtr tedy může sloužit i pro více lidí, kteří si například jen vymění nebo vydezinfikují masky.

Brano je předním českým výrobcem automobilových dílů a ochranné pomůcky dosud nevyrábí. "Brano je dostatečně vybaveno, co se týče výrobních kapacit. Máme vlastní konstrukci, vývoj, máme zkušenost s materiály," řekl Kuděla.

Brano bude vyrábět masky i filtrační jednotky. "Masku budeme zkoušet se standardním filtrem a pak budeme připojovat reaktorový filtr. Mezitím budou probíhat testy. Plánujeme i výrobu klasických filtrů minimálně do doby, než rozjedeme výrobu reaktorového filtru. Nechceme mít jenom holou masku," řekl Kuděla.

Masky podle něj Brano může vyrábět do měsíce s dodávanými a do dvou měsíců s vlastními filtry. Zahájení výroby masek s reaktorovými filtry záleží na testech. "Až budou dokončeny všechny testy, tak se budeme snažit co nejrychleji dodělat všechny komponenty, aby to bylo možné sériově vyrábět," řekl Kuděla.