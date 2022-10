Cílem nové koalice má být zvládnutí energetické krize a rychlé schválení nového územního plánu. „Široká koalice může vyprodukovat hodně silný odpor a stvořit osobu, která znevěrohodní ostatní strany,“ upozornil na možná rizika děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík.

Z brněnské volební perspektivy se tak sedmičlenná koalice stala jedním z dalších překvapení. Pravděpodobně to největší nastalo teprve před čtyřmi lety, kdy z možných scénářů nakonec vzešla spolupráce ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD. Obešli přitom vítězné hnutí ANO, které ve volbách získalo osmnáct mandátů. Situace tehdy na brněnskou půdu přinesla silné rozhořčení. „Samozřejmě, že v politice je možné vše, ale také myslím, že žádný podepsaný papír by to nezměnil. Dohody jsou o důvěře. Považuji to za obrovský podraz. Za nás je to velké lidské zklamání, ale v politice se to děje,“ reagoval tehdy kandidát na primátora Petr Vokřál.

Brno bude mít širokou koalici: primátorkou zůstane Markéta Vaňková

Poprvé se ANO stalo v Brně vítězem voleb před osmi lety, tedy v roce 2014. Největším překvapením však v té době byl úspěch hnutí Žít Brno. Protože vítěz voleb Petr Vokřál dopředu odmítal spolupráci s tehdejším primátorem Romanem Onderkou, vytvořil koalici se Žít Brno, KDU-ČSL a Stranou zelených. Pro Zelené se toto volební období stalo zatím posledním, kdy se do vládnoucí koalice podívali.

Spolupráci dvou rivalů z devadesátých let prožili Brňané po volbách v roce 2010, kdy si třiatřicet křesel rozdělili vítězní občanští a sociální demokraté v čele s primátorem Onderkou, který na vrcholu setrvával již od předchozích voleb. Právě v těch obešla ČSSD vítěznou ODS, které se povedlo ukořistit devatenáct mandátů, na vytvoření koalice jim však výsledek nestačil. Po volbách v roce 2006 tak Brnu vládli sociální demokraté, Strana zelených, lidovci a hnutí někdejšího rektora Masarykovy univerzity a stávajícího děkana Fakulty informatiky Jiřího Zlatušky. Ještě dřívější komunální volby, ty v roce 2002, znamenaly pro Brno vládu ODS a KDU-ČSL s jednatřiceti křesly.

Koalice v Brně po komunálních volbách napříč léty:



rok 2002: ODS + KDU-ČSL, 31 mandátů



rok 2006: ČSSD + Strana Zelených + KDU-ČSL + Brno 2006 – Tým Jiřího Zlatušky, 31 mandátů



rok 2010: ČSSD + ODS, 33 mandátů



rok 2014 : ANO 2011 + Žít Brno a Piráti + KDU-ČSL + Strana zelených, 31 mandátů



rok 2018: ODS s podporou Svobodných + KDU-ČSL + Piráti + ČSSD, 33 mandátů



rok 2022: ODS + TOP 09 + ANO 2011 + KDU-ČSL + Starostové a nezávislí + Piráti + ČSSD, 46 mandátů