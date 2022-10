Právě Suchý se přitom teprve ve středu stal zastupitelem jako náhradník za rezignující starostku Černovic Petru Quittovou. „Beru to s velkou pokorou, protože jsem už nepočítal, že v zastupitelstvu budu sedět. Nicméně situace se tak vyvinula, je to pro mě výzva,“ řekl Suchý.

Připustil, že na pozici náměstka se dostal i díky tomu, že Petr Hladík je kandidátem na ministra životního prostředí a další spolustraník Filip Leder se má stát starostou Žabovřesk. V brněnském zastupitelstvu Suchý načíná své šesté období. „Životnímu prostředí se chci věnovat se stejnou razancí a chutí jako školství a sportu v minulém období," podotkl. Nezastíral, že bude spolupracovat i s dosavadním náměstkem Petrem Hladíkem.

Důležitou oblast investic bude mít pod svou správou první náměstek René Černý z ANO. „Každou možnou investici budeme zvažovat tak, aby neohrozila to, co čeká nás všechny obyvatele města a budeme ji zvažovat vzhledem k rozpočtovým možnostem města,“ přislíbil Černý.

Byty dostalo ANO



Jednou z ostře sledovaných gescí bude v tomto volebním období i vzhledem k policejním zátahům z poslední doby bytová problematika. Na starosti ji dostala další náměstkyně Karin Karasová z ANO. „Myslím si, že je potřeba byty stavět a ty stávající rekonstruovat, ne je privatizovat. Chtěla bych pokračovat s výstavbou startovacích bytů či malometrážních bytů, obecní bytový fond znamená velkou stabilitu,“ řekla Karasová.

Svou funkci radního pro oblast dopravy obhájil Petr Kratochvíl, radní pro sport a informační technologie je Tomáš Aberl, do funkce radního pro majetek zvolili zastupitelé sociálního demokrata Jiřího Olivu. Členem rady pro územní plánování se stal architekt Petr Bořecký. „Mým hlavním a nelehkým cílem bude dokončit léta a léta rozpracovaný územní plán,“ sdělil Bořecký.

Novou radní pro oblast školství je Irena Matonohová. Posledním zvoleným radním se stal Filip Chvátal. Bude mít na starosti participativní rozpočet, Brno bezbariérové, zdravé město a rodinnou politiku.

Na poslední chvíli zamířili do opozice Piráti. Kvůli tomu se mírně měnilo i rozložení gescí v radě. ODS s TOP 09 tam má čtyři místa, ANO tři stejně jako Lidovci se Starosty, jedno místo pak ČSSD. „Nejen vzhledem k teprve začínajícímu vyšetřování kauzy spojené s černovickou pískovnou a byty na Brně-sever nemůžeme aktivně tuto koalici podpořit, natož se stát její součástí,“ uvedl lídr Pirátů Marek Lahoda.

Předsedu kontrolního výboru má SPD

V opozici jsou kromě Pirátů, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno. Předsedou kontrolního výboru se stal chirurg Tomáš Skřička za SPD. Zástupce nejsilnějšího opozičního klubu. „Obdivuji všechny, že jste šli do komunální politiky, nebudete to mít v těchto dnech lehké a věřte, že pokud budu zvolený do funkce předsedy kontrolního výboru, budete to mít o to těžší,“ řekl Skřička ve svém projevu před hlasováním.

Jeho protikandidát Matěj Hollan z Žít Brno před volbou uvedl, že SPD nebude funkci vykonávat dostatečně. „V uplynulých týdnech vidíme, co se děje v trestních kauzách. Šmelení s byty, přihrávání bytů, to jsou věci, na které naše hnutí a hnutí kolegů poukazují dlouhodobě. Bytová problematika bude určitě jednou z nejsledovanějších ve volebním období. Není to jen selhání jednotlivce a není to jen o jednotlivých městských částech. Ve spolupráci s vedením města bude potřeba udělat taková opatření, aby k tomuto zneužívání nemohlo nadále docházet,“ prohlásil Hollan.

V souboji se Skřičkou ale neuspěl. Skřička obdržel třiačtyřicet hlasů, jeden zastupitel byl proti jeho zvolení a tři se zdrželi.