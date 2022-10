Soudní dohra voleb: poražení z Fakt Brno si nechají přepočítat hlasy

Do povolební situace v Brně bude vstupovat soud. Politické uskupení Fakt Brno, které se účastnilo voleb do zastupitelstva města Brna i jeho městských částí, se rozhodlo podat návrh ke krajskému soudu, aby přepočítal odevzdané hlasy ve volbách do zastupitelstva městské části Brno-střed. Motivací byl předchozí precedent i složitost volebního systému.

David Pokorný | Foto: Fakt Brno