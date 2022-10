Už předtím znovu jednala se zástupci hnutí ANO a Lidovců a Starostů. S oběma uskupeními probírali do větších podrobností naše programové priority a zároveň se dohodli, že se ještě v tomto týdnu jednou potkáme. Stejně tak bude primátorka jednat ještě s Piráty, Zelenými a ČSSD. „V tuto chvíli jednáme se všemi subjekty i o možnosti, že by byly v radě. Variant je větší množství. Konečné rozhodnutí určitě nepadne dříve, než po víkendu. Opět o víkendu budeme informovat naše orgány. Žádné jasné doporučení ve vztahu ke konkrétnímu koaličnímu partnerovi nepadlo," doplnila Vaňková. Koalice může být složená podle ní z více stran, ale vyloučená není ani koalice skládající se z méně stran.

Koalice v Brně: lidovce si Vaňková pozvala i na příští týden. A co řešili nyní?

Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkZásadní rozdíly v programu podle Vaňkové s ostatními uskupeními nejsou. Nyní budou projednávat věci do větších podrobností. „S ANO jsme jsme zejména řešili problematiku územního plánu, to má několik různých otázek. S kolegy od Lidovců a Starostů jsme řešili problematiku různých podpor. Podpor v rámci takzvaných voucherů pro rodiny. Z mého pohledu myšlenka není špatná, nicméně nemyslím si, že by z městského rozpočtu měla být vynakládána taková částka na tyto aktivity," podotkla Vaňková.

Podle lídra ANO René Černého našli s ODS a TOP 09 na územním plánu absolutní shodu. „Už na posledním zastupitelstvu jsme s ODS schválili šest pokynů k dopracování plánu, tam neshody nejsou," sdělil.

Potvrdil, že při pondělním jednání se zástupci ANO s primátorkou bavili o podrobnostech, které považují za stěžejní. Ve středu na tuto komunikaci naváží. „Pro nás je podstatné, aby se náš volební výsledek odrážel v postavení v koalici. Respektujeme vítěze. Víme, že má ještě lepší výsledek než my," uvedl Černý.

Politolog Lubomír Kopeček už po volbách řekl, že je obtížné říci, jaká podoba koalice je pravděpodobnější. „Je tady trojice, která není sice stejně silná, ale je vidět, že dvě z nich budou muset být v koalici, aby poskládaly většinu," naznačil. Nejvíce hlasů získaly koalice ODS s TOP 09, ANO a Lidovci se Starosty.

VÝSLEDEK VOLEB V BRNĚ NAJDETE ZDE

Vaňková chce také od všech uskupení znát názor, o jaké gesce v koalici mají zájem. „Pro mě je hodně důležité, aby to byli odborníci. Je tam jedna oblast, o kterou projevily zájem všechny subjekty, ale která to byla, to si nechám pro sebe," poznamenala Vaňková. Na otázku, zda to byla doprava, neodpověděla ani ano, ani ne.

Jednání konzultuje i s premiérem Petrem Fialou. „Vnímám jeho postoj a jeho doporučení jsou pro mě významná. Rozhodně neplánujeme s mými kolegy z ODS udělat jakýkoliv krok, který bychom neměli prokonzultovaný s panem premiérem. Budu mu chtít předložit naše rozhodnutí s odůvodněním, proč tu kterou koalici navrhujeme," nastínila Vaňková. Fiala by podle svého předchozího vyjádření preferoval koalici, jako je na vládní úrovni.

VIDEO: Největší jeřáb klade přes řeku v Brně nosníky nového mostu VMO, podívejte

Vaňková i nadále věří, že se ostatní strany nedohodnou na koalici na brněnském magistrátu za jejími zády. „Pokud by to tak dopadlo, velmi by mě to mrzelo vůči našim voličům. Jistý si člověk nemůže být nikdy ničím, ale věřím, že se nám podaří dovést jednání do takového konce, aby ODS měla post primátora," komentovala Vaňková.

Černý Deníku Rovnost potvrdil, že jiná jednání než s vítězi voleb o sestavení koalice nyní nevedou. „Respektujeme postup, který zvolila paní primátorka, že jedná se všemi. Považujeme to spravedlivé. V tuto chvíli nemáme důvod model jednání nějakým způsobem narušovat, že bychom jednali ještě s někým jiným," komentoval.

Jediné z uskupení, u kterého je už nyní jasno, že zůstane v opozici, je koalice SPD, Trikolory a Moravanů. Lídr SPD Tomáš Skřička doufá, že se nulový koaliční potenciál jeho strany do budoucna změní. Z aktuální situace viní hlavně pražské vedení. „Necítil jsem, že by ODS a TOP 09 s námi spolupracovat nechtěli, ale naopak ano, ale bohužel ne na půdorysu koalice, protože pro vedení těchto stran jsme zatím koaličně nepřijatelní,“ poznamenal minulý týden Skřička.