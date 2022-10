V Brně se otevřely volební místnosti, mezi prvními přišel odvolit premiér Fiala

Řada lidí napříč krajem se ke komunálním volbám letos vydala premiérově. Do adamovského kulturního domu přišel mezi prvními mimo jiné Filip Volgemut. Pro osmnáctiletého studenta to byly vůbec první volby, kterých se aktivně zúčastnil. „Vůbec jsem nepřemýšlel, že bych nešel volit. Beru to automaticky. O politiku se zajímám. Ve škole ji se spolužáky občas probíráme. Na celostátní úrovni se ještě úplně neorientuji, na té komunální je to jednoší," řekl Deníku Rovnost mladík.

Podle Českého statistického úřadu by letos k urnám mohlo zamířit až 370 tisíc prvovoličů.