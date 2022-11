V reakci na proslov Vojtěcha Mencla se o slovo přihlásila poslankyně, členka KDU-ČSL a bývalá radní Brna-středu Marie Jílková. „Když se nedějí správné věci, tak není dobré mlčet. Myslíte si, že když voliči na Brně-střed volili ODS tak předpokládali, že budete dál vládnout s ANO? Považujete to za dobré řešení?" dotazovala se Jílková starosty.

Ten oponoval tím, že v minulém volebním období byli s ANO v koalici také, stejně jako s Lidovci. „Myslím, že koalice byla dobrá a osvědčila se. Voliči to vnímali a kdyby měli výhrady, nedali by nám tolik hlasů," hájil se Mencl. Zvolen byl devětadvacetičlennou většinou nových zastupitelů.

První místostarostkou se stala Ludmila Oulehlová za ANO.

Druhým místostarostou je v novém volebním období Martin Vrubel za Lidovce a Starosty. V gesci bude mít oblast školství a bytovou politiku. „Co s týče bydlení, je mým hlavním cílem prosadit nová a transparentní pravidla v oblasti městských bytů a domů. Nechci pokračovat v privatizaci. Chci zavést elektronické žádosti a část bytů vyčlenit pro seniory, samoživitele, rodiny s dětmi a zdravotně znevýhodněné," sdělil Vrubel. Zmínil také, že by chtěl zřídit pozici bytového poradce, který bude lidem radit o jaký byt požádat a jak. Rád by také zavedl bytového ombudsmana.

Třetím místostarostou je Roman Kotěra za ODS, zabývat se bude rozpočtem městské části a kulturou. Jako čtvrtého místostarostu vybrali zastupitelé Zdeňka Machů za ANO, v jeho gesci bude informatika a doprava.

O pozici předsedy kontrolního výboru se utkal Leoš Prokeš z SPD s Monikou Lukášovou Spilkovou z Pirátů. Předsedou kontrolního výboru se nakonec stal Prokeš, což se setkalo s hlasitým nesouhlasem některých občanů, kteří na zastupitelstvo přišli a i samotné Lukášové Spilkové. „Udělala jsem maximum pro to, abych odhalovala korupci na Brně středu a to, že to koalice není schopná podpořit je přinejmenším divné. Možná to znamená, že souhlasíte s tím, co se tady dělo," odkazovala se lídryně Pirátů na své dřívější čtyřleté působení v kontrolním výboru. Zvolena byla jako místopředsedkyně kontrolního výboru.

Volbu starosty a členů rady měli na programu jednání nově zvolení zastupitelé městské části Brno-střed. Ustavující zastupitelstvo se konalo později kvůli napadení volebních výsledků stranou Fakt Brno. Stížnost na platnost výsledků ale Krajský soud v Brně na konci října zamítl. Těsně po volbách utvořilo koalici vítězné Společně - ODS a TOP09 se stranou ANO 2011. Získali tak těsnou většinu třiadvaceti hlasů z celkových pětačtyřiceti. V dalším vyjednávání se potom k této koalici připojili také Lidovci a Starostové se svými sedmi mandáty.

Bez připojení Lidovců se Starosty by přitom koalice většinu při hlasování ve čtvrtek neměla. Zvoleným zastupitelem za Společně - ODS a TOP09 je totiž také Otakar Bradáč, který je momentálně vazebně stíhaný v souvislosti s nekalým přidělováním bytů v Brně-středu. Mandátu se Bradáč zatím nevzdal, a tak je jeho místo na zastupitelstvu, a s tím i jedno místo pro Společně, neobsazené.

V opozici stojí dvě uskupení. Jedním je spojení SPD, Trikolory, Moravanů a NK, druhým pak Piráti, Zelení a Žít Brno.