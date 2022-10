O platnosti výsledků voleb musel soud rozhodovat i v případě Brna-Líšně. Stížnost na neplatnost, kterou podal Ondřej Zendulka z uskupení Sousedé z Líšně, Krajský soud v Brně zamítl koncem minulého týdne. Volby v Líšni vyhrálo uskupení Váš starosta a občané pro Líšeň, v čele s Břetislavem Štefanem.

O koalici vítězná strana s těmi ostatními stále jedná. Jasno by měli mít do příštího čtvrtku, kdy bude ustavující zastupitelstvo. Na něm chce Štefan znovu obhájit křeslo starosty. „Máme nejen morální, ale díky výsledkům voleb i legitimní nárok, aby naše uskupení postavilo do čela Líšně svého starostu. Přálo si to šestatřicet procent voličů,“ okomentoval situaci Štefan.

V Brně severu už se ustavující zastupitelstvo konalo a pozici starosty již potřetí získal lídr hnutí SOL Martin Maleček. „Ohlásili jsme spolupráci naší strany, Lidovců a ODS,“ sdělil. Vládnoucí koalice v Brně severu má třiadvacet mandátů z celkových pětatřiceti.

Rozhodnuto už je i v Židenicích, vládnoucí sestava Hlas pro Židenice, ANO a Lidovci s podporou Starostů dosadila do čela radnice Petra Kunce. Ten tak postoupil z pozice místostarosty ještě o stupeň výš. „Pro nadcházející volební období jsme utvořili koalici tří stran, které získaly ve volbách největší počet hlasů,“ uvedl Kunc v programovém prohlášení. Dohromady mají vládnoucí strany v Židenicích jednadvacet mandátů z celkových devětadvaceti.

Změnu ve vedení si zvolení zastupitelé odhlasovali také v Králově poli. Volby zde vyhrálo uskupení Společně – ODS a TOP09. Novou starostkou je lídryně této kandidátky, Andrea Pazderová. V křesle nahradila Karin Karasovou, která je teď náměstkyní primátorky Brna. „Změna určitě souvisí s tím, že jsem se stala náměstkyní. Se Společně jsme v koalici a máme dobré vztahy, bylo to o domluvě,“ sdělila Karasová.

