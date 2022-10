„Každý se ze své gesce snažíme formulovat zásadní priority. V tuto chvíli se bavíme o tom, jak obsadit místa v komisích. Budeme mít zájem na tom, aby v nich byli i zástupci opozice. Zároveň nám jde o to, aby v nich každý politický subjekt měl svého zástupce. To znamená, abychom skutečně v těch orgánech, které připravují orgány pro radu, respektive zastupitelstvo v případě výborů, byli zástupci všech politických subjektů,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková, která s koaličními partnery probírala i obsazení představenstev a dozorčích rad městských firem.

Brno má nejširší vedení města: připomeňte si historii skládání brněnských koalic

K podpisu koaliční smlouvy mezi pěti politickými stranami by mělo dojít ve středu v jednu hodinu dopoledne. Ve čtvrtek by se pak mělo konat ustavující zastupitelstvo. „Jestli tomu tak skutečně bude, to v tuto chvíli neumím říct,“ nechala se slyšet Vaňková. Na magistrátu v úterý zasahovala policie kvůli aktivitám, k nimž docházelo v souvislosti s činností jedné z městských společností, privatizací městských domů a dotačními podvody. Zasahovala v kanceláři lidoveckého náměstka primátorky Petra Hladíka.

Razie kvůli privatizaci domů v Brně: prohledávali kancelář náměstka Hladíka