Kuřimská občanská liga ale zůstane ve městě u moci, koalici uzavřeli se stranou ODS a Spolky pro Kuřim, která obdržely ve volbách dva mandáty. Koaliční většina sedmnáctičlenného zastupitelstva tak bude mít devět členů. „Myslím si, že shoda programu je s němi vyšší, především co se týká dopravy, obchvatu města. To je to nejdůležitější," vyjádřil se starosta města Drago Sukalovský.

V opozici budou již zmínění Kuřimáci - sdružení pro Kuřim spolu s KDU-ČSL. Rozložení sil na kuřimské radnici tak bude těsné, rozhodl pouze jeden mandát. Sukalovský uvedl, že se stranou, která získala stejný počet mandátů, jako ta jeho, jednali. „S Kuřimáky jsme jednali, ale nedomluvili jsme se. O důvodech nechci mluvit," uvedl. Na pozici starosty by měl dle svých slov pravděpodobně zůstat.

V Ivančicích byl vítěz jasný, pět mandátů z celkových patnácti získali Vančáci, které vedl starosta Milan Buček. Ti ale ještě koaliční dohodu nemají. „Hned po volbách jsme se napevno domluvili se Stranou soukormníků, která měla tři mandáty. Budeme tak mít většinu a předejdeme obcházení vítěze voleb," vysvětlil Buček. Koaliční smlouvu by měly strany podepsat v pondělí, s největší pravděpodobností se k nim podle Bučkových slov připojí také ivančické sdružení SPOLU.

Oslovit s nabídkou spolupráce ale chtějí všechny strany, vyjma jedné. O jakou konkrétně se jedná, nechtěl Buček upřesnit. „Nelíbilo se mi, jak se před volbami chovali," nastínil starosta.

Milan Buček je v Ivančicích starostou osm let. Zdůraznil, že za tu dobu nikdy koaliční dohodu nepodepisoval a rád by v podobném duchu na radnici pokračoval. „Dříve jsme si s lidmi podali ruku a nechali jsme je hlasovat tak, jak jim velí ivančické srdce," vzpomínal. Sám by podle svých slov chtěl pracovat bez politiky a tak, aby vedení Ivančic bylo pro město přínosem. I on s největší pravděpodobností v křesle starosty zůstane.