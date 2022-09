Vidíte ve výsledcích voleb do brněnského zastupitelstva nějaké překvapení?

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB V BRNĚ NAJDETE ZDE

O překvapení bych úplně nemluvil. Když se člověk podívá na volební výsledky ODS a TOP 09 z posledních komunálních voleb, kdy kandidovaly samostatně, tak to prakticky přesně odráží výsledek současný. Totéž se týká koalice Lidovců a Starostů. Když se jejich minulé výsledky sečtou, je odchylka od letošního výsledku minimální, o jeden až dva procentní body. Nejzajímavější na tom asi je, že se dá docela debatovat o tom, jestli ANO ve stávající situaci v brněnských poměrech nemohlo dosáhnout výrazně lepšího výsledku.

Seznamte se: podívejte se na nově zvolené zastupitele v Brně

Proč tak usuzujete?

Narážím hlavně na to, že když se dívám ať už na vítězství před čtyřmi lety v komunálních volbách nebo na to, kolik dosáhlo ve sněmovních volbách loni, je výsledek ANO na brněnské poměry výrazně slabší. A to straně nahrává stávající atmosféra konkrétně ekonomická nejistota nebo vysoká inflace, která naopak nepřeje vládním stranám.

Co říkáte na volební výsledek ČSSD nebo Zelených s Žít Brno, kteří získali jen pár mandátů?

Když se podíváme na výsledky ČSSD napříč Českem, je vidět, že v brněnských poměrech dopadla ještě docela dobře. To znamená, že se pod svou značkou dostala do zastupitelstva. Když se dívám po republice, je to u krajského města spíše výjimka, a proto bych výsledek místní ČSSD hodnotil jako solidní. Splnili si cíl, v něco navíc doufat nemohli.

Žít Brno a Zelení s podporou Idealistů měli strategii vytvořit volební koalici a vyhnout se tak neúspěchu, který je postihl v minulých volbách při samostatné kandidatuře. Zjevně jim to pomohlo, dostali se přes potřebných pět procent hlasů. Na druhou stranu platí, že když si sečteme, kolik hlasů dostalo Žít Brno a Zelení v minulých volbách a podíváme se na výsledek této koalice, vidíme výsledek slabší, takže to zjevně je za očekáváním.

Co by mohla být příčina tohoto poklesu?

Zjevně funguje vliv atmosféry, kdy tu máme ekonomickou nejistotu, vysokou inflaci a energetickou krizi, což pro tento druh ekologicko-liberálních stran není příznivá situace. Hodně takové strany řeší témata, jako jsou kvalita života, ekologie, participace lidí, a tak dále. V situaci, kdy většinu lidí zajímají spíš materiální otázky, mají menší šanci při oslovení voličů. Totéž platí pro Piráty. Když se podíváme na jejich vyšší výsledek před čtyřmi lety, je to vidět. Spousta voličů v tuto chvíli řeší jiné věci, než jestli budeme mít digitalizovanou ekonomiku. Piráti, zelení a Žít Brno jsou profilově v mnohém blízcí, takže je jim společný zřetelný mírný pokles související s aktuální situací.

Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkJak by mohla vypadat v Brně koalice pro následující volební období?

Co se týče možných koalic ve městě, opravdu nevím, jaká podoba je pravděpodobnější. Je tady trojice, která není sice stejně silná, ale je vidět, že dvě z nich budou muset být v koalici, aby poskládaly většinu. Plus asi další menší politický subjekt nebo subjekty. V tuhle chvíli je to hodně otevřené. Na sobotních reakcích Petra Hladíka bylo vidět zklamání, na druhou stranu působil velmi konstruktivně v tom, že si uvědomuje, že je šance na primátorský post pravděpodobně pryč a je potřeba se takříkajíc adaptovat na situaci a hledat společnou řeč s ODS, což poslední půlrok nevypadalo úplně reálně. Může to být signál, že šance na dohodu mezi ODS a lidovci je nyní větší, než to před volbami vypadalo, ale je to velmi nejistá a otevřená záležitost. Vypadá to ale přece jen o něco pravděpodobněji než před volbami.

Naděje na to, že by Petr Hladík byl primátorem tedy zmizela?

Stále je matematicky možné, že by se lidovci dohodli s ANO, s čímž by museli souhlasit také Starostové, a že by do koalice šli dále s alespoň dvěma menšími subjekty, samozřejmě to těžko může být SPD, která je izolovaná. Možná varianta to pořád je, a ostatně něco podobného se stalo v minulých komunálních volbách, kdy vítěz skončil v opozici. Faktor, který ale hraje proti, je to, jak vypadá vládní koalice na celostátní úrovni. Nemyslím si, že ze strany ODS nebo lidovců na celostátní úrovni je nějaký zájem, aby bylo v Brně ANO vtaženo do radniční koalice. Nemusí to ale být rozhodující, vliv stranických centrál u vládních stran na dění v regionech je omezený.

Koalice v Brně: známe termíny jednání. Dokážu si představit cokoli, říká Vaňková

Například Fakt Brno zůstala v boji o magistrát pod pětiprocentní hranicí. Je to tak, že menší strany ve větších městech mají méně šancí na úspěch?

Netvrdil bych, že malé místní strany nemají ve velkém městě šanci na úspěch, občas se vyskytl případ takto zaměřené formace, která uspěla a dostala se přes pět procent. V roce 2006 to bylo Brno 2006 - Tým Jiřího Zlatušky, což je bývalý rektor Masarykovy univerzity. Těch případů není v historii moc, ale občas se prosadily malé lokální strany i tady. Skočit v rámci Brna nad pět procent je pro lokální formaci klidně možné. Žít Brno je mimochodem stejný případ. Když se nad tím zamyslíme, je tady určitý potenciál pro liberálně zaměřená uskupení s různými akcenty. U Fakt Brno byla jedna ústřední osoba, bývalý člen Svobodných David Pokorný, který dokázal vytvořit poměrně profesionálně vypadající kampaň, osobně se hodně angažoval a nějaký zájem to vyvolalo. Teď to ale nestačilo.

Co potřebovali navíc?

Žít Brno v roce 2014 se hodně zviditelnilo na protestu proti tehdejší koalici na radnici. Právě to byl ten zajímavý paradox, že této původně recesistické akci namířené proti němu tehdejší primátor za ČSSD Roman Onderka věnoval větší pozornost, než měl a přitáhl k subjektu voliče. Zopakovat stejný efekt ale není jednoduché. Někdy to může být spojené i s tím, že se vyskytne charismatičtější postava, která táhne zájem lidí. V případě Žít Brno to byl Matěj Hollan, v případě Brno 2006 Jiří Zlatuška. Lídr Fakt Brno David Pokorný se snažil, uskupení cílilo na něco, co už v brněnských poměrech bylo úspěšné, ale chyběl podobný moment jako u Žít Brno, který by je ještě víc zviditelnil. Navíc měl právě v zelených, Žít Brno či Pirátech velkou konkurenci. Dá se na to nahlížet ale i obráceně, tedy že Fakt Brno, i když neuspělo, jim odebralo některé voliče.