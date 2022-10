Svůj současný mandát neobhájilo celkem dvanáct zastupitelů, kteří se v letošních volbách do zastupitelstva Brna znovu ucházeli o hlasy voličů. Z řad lidovců opouští zastupitelské lavice i další dlouholetí členové. Třeba starosta brněnských Bohunic Antonín Crha nebo dlouholetý starosta Žebětína Vít Beran.

Koalice v Brně: lidovce si Vaňková pozvala i na příští týden. A co řešili nyní?

Výsledky komunálních voleb přinesly zklamání i do hnutí Fakt Brno, které kandidovalo letos poprvé. „Výsledky voleb bohužel nenaplnily naše očekávání. Mrzí nás hlavně to, že v městské části Brno-střed nám chybělo pouhých osmadvacet hlasů," okomentoval výsledky lídr hnutí ve volbách do zastupitelstva Brna David Pokorný. Doposud byl zastupitelem za ODS.

Zastupitelé Brna, kteří uplynulé čtyři roky chyběli:

Anna Putnová, Libor Zábranský, Vladan Krásný, Tomáš Alberl, Dagmar Seidlová, Pavel Urubek, Alena Gruberová, Pavel Outrata, Daniel Struž, Pavel Kříž, Miroslav Kubásek, Petr Bauer, Petra Quittová, Radomír Vondra, Jakub Hruška, Irena Matonohová, Michal Marek, Martin Maleček, Leoš Prokeš, Blanka Borovská, Petr Levíček, Tomáš Anderle, Tomáš Skřička, Monika Spilková, Adam Zemek, Marek Lahoda, Břetislav Štefan, Matěj Hollan, Jasna Flamiková, Jana Drápalová.



Dosavadní zastupitelé, kteří v novém složení budou scházet:

Petr Souček, David Pokorný, Jaroslav Suchý, Antonín Crha, Vít Beran, David Aleš, Ivan Fencl, Jiří Ides. Alena Pavlasová, Lucie Pokorná, Jana Bohuňovská, Róbert Čuma, Pavel Dvořák, Jiří Faltýnek, Marek Fišer, Marek Janíček, Pavel Jankůj, Ludvík Kadlec, Šárka Korkešová, Ondřej Kotas, Iva Kremitovská, Lukáš Mamula, Jiří Mihola, Richard Mrázek, Jiří Novotný, Jana Přikrylová, Pavel Sázavský, Pavel Staněk, Lucie Šafránková, Petr Vokřál.

Hnutí Fakt Brno přesto plánuje ve svém programu nadále pokračovat. „Teď si dáme chvíli pauzu, za pár týdnů máme konferenci, kde se zvolí nové vedení a probereme další kroky," doplnil Pokorný.

Do pětapadesátičlenné sestavy na brněnském magistrátu se nedostali ani současní radní za Piráty Róbert Čuma a Marek Fišer. Ze sociálních demokratů po dvanácti letech končí Jiří Ides. „Hodlám nadále pokračovat na úrovni městské části. Komunální volby kopírovaly celorepublikové výsledky, přesto jsem rád, že jsem kandidoval právě za ČSSD," uvedl Ides.

VÝSLEDEK VOLEB V BRNĚ NAJDETE ZDE

Osmnáct dosluhujících zastupitelů se o hlasy voličů už letos vůbec neucházelo. Značně se změnila i sestava zástupců za ANO. Chybí například bývalý primátor Petr Vokřál nebo jeho někdejší náměstek Richard Mrázek.

MARIE BRÝŽOVÁ