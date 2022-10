Ředitel příspěvek záhy smazal, nicméně i tak se jím zabývala Česká školní inspekce i vedení Tišnova. „Je to velmi nešťastná situace. S panem ředitelem jsem mluvil a řešili jsme to i na radě,“ uvedl starosta Tišnova Jiří Dospíšil.

Výzvou k volbě kandidáta na oficiální stránce školy totiž Komprs porušil školský zákon, který politickou propagaci v oblasti školství a vzdělávání zapovídá. „Česká školní inspekce považuje za krajně nevhodné, aby ředitel školy prostřednictvím oficiálních komunikačních sítí školy jakkoli propagoval politickou stranu, hnutí nebo i jakéhokoli jednotlivce usilujícího o úspěch ve volbách. Ředitel musí velmi striktně odlišovat, kdy jedná sám za sebe a kdy vystupuje jménem školy. Škola musí být vždy nestranná,“ sdělil ke kauze náměstek ústředního školního inspektora školní inspekce Ondřej Andrys.

Komprs se ke svému přešlapu nicméně postavil čelem. Kromě odstranění příspěvku se také všem omluvil, přičemž nastínil důvody, které jej k podpoře kandidáta vedly. „Nešlo mi o propagaci té či oné politické strany. Bylo to osobní vyjádření vděčnosti panu Semrádovi, který naší škole velmi pomohl během koronavirové krize. Bohužel nejsem úplně zběhlý v používání sociálních sítích. Nedošlo mi, že i facebooková stránka školy, kterou jsem notabene sám založil, je oficiální platforma veřejné instituce a nemohou se na ní objevovat politické postoje. Celá situace mě mrzí,“ omluvil se Komprs.

Díky tomu ředitele tišnovské školy nečeká žádný postih. „Pan ředitel nastínil důvody, které jej ke zveřejnění vedly a omluvil se. Vzhledem k tomu i k rychlému smazání příspěvku jsme se shodli, že takto to stačí. Postavil se k problému čelem. Považujeme to za uzavřené,“ informoval starosta Dospíšil.

Podobně zareagovala i Česká školní inspekce. „Reakce pana ředitele naznačuje, že si nevhodnost svého postupu a příslušné souvislosti uvědomil, a do budoucna se jistě jakýchkoli obdobných kroků vyvaruje,“ doplnil Andrys.

Dle něj tento případ patří spíše mezi ty výjimečné. „Školy, jejich ředitelé a učitelé si zpravidla dávají velký pozor na to, aby škola zůstala nestranná a nemohla být nařčena z propagace politických stran či hnutí. Vždy je třeba rozlišovat - to, co je zapovězeno, je politická propagace, nikoli obecně politika ve smyslu správy věcí veřejných, která do vzdělávání samozřejmě patří,“ uzavřel Andrys.