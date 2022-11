Důvodem, proč některé ze stran pokračování stávajícího starosty nechtějí, je snaha o obměnu. Tamní lídr Pirátů Antonín Trčálek naznačil, že ve hře jsou dvě varianty příští spolupráce. Zatímco jedna by ČSSD zahrnovala, druhá nikoliv. V obou případech se ale s postem starosty počítá pro někoho jiného než pro Haluzu.

„Jednou z možností by byla koalice ODS, Lidovců a Starostů, Občanů Brno Jih a Pirátů. Zatím není nic jisté. Je to poměrně velký počet stran, a tak je na některých problémech složitější dohoda. Myslím ale, že jsou jednání na dobré cestě,“ sdělil Deníku Trčálek.

Informaci potvrdil také stávající uvolněný radní za ODS Lukáš Boula. „Skutečně jednáme o dvou možnostech koalic, nerad bych ale cokoliv potvrzoval se stoprocentní jistotou. Už před pár týdny jsme spolupráci měli skoro domluvenou, zjistili jsme však, že jedna ze stran současně vyjednávala s někým jiným. Teď v sobě ještě nemám pocit, že by šlo o uzavřenou věc, ačkoliv se vše postupně rýsuje,“ komentoval povolební vývoj Boula.

Do konce roku? Nejisté

Protože se strany na koalici nedohodly před ustavujícím zasedáním zastupitelstva na konci října, měly na vyjednávání další dva týdny. Ani v tomto termínu se ale nepovedlo najít shodu, proto je teď termín prodloužený na tři měsíce. Není tedy jisté, zda se nové vedení Brna-jihu do konce letošního roku vůbec povede zvolit.

„Zatím netuším, jestli další zastupitelstvo svolám ještě před svátky, nebo až po nich. Ke koaličnímu vyjednávání se v tuto chvíli nechci vyjadřovat,“ reagoval ve středu starosta Haluza. Jeho nynější koalice složená z ČSSD, ANO a STAN bude na radnici pokračovat až do zvolení nového vedení.

Občanští demokraté i Piráti nicméně doufají, že se další zastupitelstvo povede svolat zhruba do poloviny prosince. V té době je totiž potřeba schválit rozpočet městské části na příští rok. Pokud se to zastupitelům nepovede, čeká by Brno-jih rozpočtové provizorium.

„Shodli jsme se na tom, že příští zasedání zastupitelstva musí být do Vánoc. Poté, co starostovi oznámíme koalici, má tři týdny na to, aby zastupitelstvo svolal. Co se týče naší strany, je v zájmu všech, abychom v koalici zasedli,“ uvedl uvolněný radní za ODS Lukáš Boula.

Pokud se stranám povede složit koalici bez ČSSD, v devatenáctičlenném zastupitelstvu získají těsnou většinu deseti mandátů. Čtyři místa v zastupitelstvu mají Lidovci a Starostové, tři ODS, dva zastupitele nabídnou Piráti, jednoho uskupení Občané Brno Jih. Vítězná ČSSD, hnutí ANO a SPD s Moravany a Trikolorou by pak s devíti křesly skončili v opozici. Nynější starosta Josef Haluza, který je ve funkci už přes dvě dekády, by tak svůj post mohl po letech opustit.

I přes koaliční manévry na radnici Brna-jihu ale politolog Jakub Lysek nemá obavy, že by si strany svým jednáním voliče znepřátelily. „Ve většině případů můžeme pozorovat, že lidem často na personálním složení radnic až tolik nezáleží. Důležité pro ně je, jestli vedení zvládne opravit chodníky, vysadit květiny v parku a další drobnější práce. Spíš se dívají na to, co nového vzniklo a co naopak musí počkat, než aby zkoumali, kdo přesně sedí v zastupitelstvu a s kým mluví,“ zhodnotil Lysek.

Koaliční vyjednávání v Brně-jihu:

* Déle než měsíc po komunálních volbách je radnice v Brně-jihu stále bez koalice.

* Podle Pirátů a ODS mají strany dvě varianty možných koalic, jednu s vítěznou ČSSD, druhou bez ní.

* Mezi uskupeními ale panuje shoda na tom, aby stávajícího starostu Josefa Haluzu nahradil někdo jiný.

* Další zasedání zastupitelstvo by se mohlo uskutečnit teprve v prosinci.