V novém zastupitelstvu budou mít sociální demokraté tři zástupce. „Důvěra i hodně zavazuje. Záleží, jak dopadne koalice na Brně. Jsme připraveni se na ní podílet. Velmi bychom chtěli pokračovat v družstevním bydlení. Bylo by to pro nás velké ocenění," řekl Štefan Deníku Rovnost.

Díky vyššímu počtu hlasů postoupili na vyšší pozici také někteří kandidáti koalice Spolu - ODS a TOP 09. Například majitel hokejové Komety Libor Zábranský nebo ředitel gymnázia na třídě Kpt. Jaroše Jiří Herman. Na kandidátce Lidovců a Starostů zase zaznamenal vzestup starosta Brna-severu Martin Maleček. Čtverka u Zelených a Žít Brno s podporou Idealistů Jasna Flamiková se pro změnu dostala do zastupitelstva na úkor původně výše postaveného Matouše Vencálka.

Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkNaopak možná oproti původním předpokladům nijak neposkočila ze třicátého místa kandidátky hnutí ANO bývalá ministryně financí Alena Schillerová. „Jde o to, jakou strategii zvolili voliči ANO. Je zjevné, že do městského zastupitelstva křížkovali jenom stranu a nic dalšího neřešili. To u komunálních voleb ve velkém městě není špatná strategie, podle mě je to naopak to nejrozumnější, co člověk může udělat," sdělil brněnský politolog Lubomír Kopeček.

Přeskočit někoho na kandidátce strany, která má ve velkém městě třeba dvacet procent, je podle něj složité. „Je-li strana malá, je požadavkem volebního systému, že kandidát musí skočit aspoň o deset procent průměru kandidátky, což lze mnohem snadněji naplnit u malé strany, tedy někoho, kdo dostane ve volbách šest procent, a ne dvacet," přiblížil Kopeček.

