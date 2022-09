Na kandidátce Brno Plus a Svobodných se objevuje například lektor rétoriky, pilot nebo protikrizový poradce. „Kandidátka je výsledkem nominací politických orgánů našeho hnutí a Svobodných. Nevybírali jsme lidi takovými metodami, aby tam byli zastoupení ti či oni," reagoval lídr kandodátky Robert Kotzian.

Za uskupení Restart pro Brno kandiduje kromě důchodců nebo podnikatelů také nožíř, loutkař nebo písničkář. Podle jedničky Martina Říhy dali dohromady rozumný mix s dostatkem odborníků. „Naši kandidáti se dokáží pohybovat ve více oblastech, ať už je to sociální péče, zdravotnictví, doprava, ekonomika, bytová výstavba," poznamenal.

Hnutí ANO 2011 má jednom z předních míst René Novotného, který má v kolonce povolání trojnásobný mistr světa v krasobruslení. „Rozumí sportu, financování sportu, sportovním aktivitám mládeže a byl i starostou Židenic. Máme na kandidátce i lékaře, odborníky na dopravu a na územní plán, což je důležitá věc. Ten se musí dopracovat," vysvětloval kandidát hnutí na primátora René Černý.

Právě lékaři patří k tradičním povoláním na kandidátkách. Podle Karla Komínka z Institutu politického marketingu se dříve objevovalo i nadstandardní zastoupení právníků. „Ale to se bavíme spíše o volbách do Poslanecké sněmovny. Obecně se jedná o lidi, kteří už mají kredit. Co se týká komunálních voleb, tam je velmi důležité si uvědomit, že je strašně těžké někoho vykřížkovat nebo vykroužkovat. I kdyby tam povolání hrála roli, je hodně těžké někoho posunout nahoru nebo dolů," komentoval.

Například pro Antonína Zábranského je při pohledu na kandidátní listiny důležité vzdělání kandidáta. „Ale není to naprosto zásadní, sympatičtí jsou mi kandidáti s ekonomickým vzděláním," svěřil se mladý muž.

Komínek upozornil, že záleží i na tom, na jakou voličskou skupinu jednotlivé kandidátky cílí. „Není nic zvláštního, že třeba u kandidátky komunistů je většina lidí starobní důchodci nebo lidé, kteří pracují manuálně. Naopak na kandidátkách středopravicových stran je spousta lidí, kteří mají jeden nebo dva tituly," nastínil politolog.

U sociálních demokratů jsou důležitější než profese zkušenosti. „Proto na prvních místech jsou starostové městských částí a na dalších místostarosté a až na dalších další osobnosti. Velká většina starostů jede už druhé třetí období. Máme i rekordmany, kteří jsou ve funkci už čtvrté nebo páté volební období. Lidé je tam znají osobně, museli něco předvést," řekl lídr kandidátky ČSSD vaši starostové Jiří Oliva.

O přízeň voličů v boji o brněnský magistrát se ucházejí i kandidáti s netradičními povoláními.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková

MICHAL HRABAL

MARIE BRÝŽOVÁ