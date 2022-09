Je pravda, že je to už sedmé volební období a Žebětín se rozrostl hlavně o sídliště Kamechy, kde to člověk moc neovlivní, tak až takový nadpoloviční úspěch jsem nečekal, ale člověka to potěší. Je to myslím takové vysvědčení za tu čtyřletou práci.

Jaké jsou vaše priority?

Do dalších čtyř let máme rozdělaný další pavilon základní školy, protože jinak už tam ty děti zase od dalšího školního roku nedáme. Děláme teď územní rozhodnutí. Ve dvou ulicích by se měla dobudovat splašková kanalizace. Na to už máme žádost na stavební povolení. A po dohodě s krajským úřadem projektujeme rozšíření komunikace od staré německé dálnice do Žebětína, protože ta je v katastrofálním stavu. Už je vyprojektovaný i bypass mezi Kohoutovicemi směrem na Bystrc. A pokud se v dalším volebním období podaří schválit územní plán, tak tam je v plánu východní obchvat, který teď stojí na místě.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB V ŽEBĚTÍNĚ NAJDETE ZDE

V letošních volbách jste po sedmé obhájil mandát, baví vás to i po tolika letech?

Kdyby mě to nebavilo a neměl bych za sebou výsledky, tak už bych do toho nešel, protože všechno je čím dál tím více složitější. Přístup lidí začíná být, zvlášť po covidu, trošičku horší, co se komunikace týče. Ale mám štěstí, že ze sedmdesáti procent zůstalo zastupitelstvo ve stejném složení. Budeme tam mít asi čtyři nováčky, ale jsou to všichni, alespoň co vím, příjemní lidé. Myslím si, že budeme zase dělnej tým, aniž bychom si hráli na nějaké koalice. Věřím, že i další čtyři roky potáhneme za jeden provaz.

Koalice v Brně: známe termíny jednání. Dokážu si představit cokoli, říká Vaňková

Už tedy máte představu o zastupitelstvu?

Představu mám, koalici ani skládat nemusíme, protože máme sedm mandátů z jedenácti. Nicméně budu jednat s oběma stranami o výborech a o tom, kde by chtěli mít svoje zástupce ve výborech zastupitelstva. Myslím, že to bude tvořivý a družný tým.

Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkStarostování jste sdělil po vašem otci. Pomohl vám při předávání křesla před čtyřiadvaceti lety?

Otec mi v prvním volebním období hodně pomohl. Předával mi zkušenosti. Ale v devadesátých letech to bylo trochu jinačí, než jak je to teď. Spousta věcí se domluvila na ulici jen podáním ruky a platilo to. Teď musíte mít na vše pomalu čtyřicet razítek.

Co myslíte, že vám dopomohlo k úspěchu?

Myslím si, že je to i tím, že je zastupitelstvo jednotné a za šest volebních období jsme nepotřebovali žádné koalice. Já vždy na začátku volebního období říkám všem zastupitelům bez rozdílu, že když budeme družný a spolupracující tým a nebudeme si hrát na žádnou politiku, protože na tu se hraje až o poschodí výš, tak dokážeme za čtyři roky udělat hodně práce. A opravdu se to osvědčilo, v minulém volebním období jsme měli zastupitelstva třeba jen na hodinu nebo na hodinu a půl. Mám jistotu, že mě nikdo nepodráží, a že máme čas na tvořivou práci.