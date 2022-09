NESPLNĚNO

Nemocnice Milosrdných bratří

O převodu městské nemocnice Milosrdných bratří tamnímu konventu jednají zástupci města Brna už několik měsíců.Zdroj: Deník/Gabriela Pirklová

Rok 2022 spěje do finále a rozhodnutí mělo padnout již dávno. Osud Nemocnice Milosrdných bratří je však stále neznámý. Přestože koalice na počátku volebního období slíbila, že majetkové problémy s řádem Milosrdných bratří vyřeší. Místo toho ještě v červenci letošního roku zaměstnanci zdravotnického zařízení nevěděli, kdo jej bude provozovat.

Značná část komplexu totiž patří řádu, který jej městu pouze pronajímá. Rok 2022 se tak nesl ve znamení tahanic mezi městem a řádem, které uzavřelo až prodloužení nájemní smlouvy do konce roku. Doposud ji řád prodlužoval pouze o měsíc. Problém tak ustrnul na mrtvém bodě a bude jej řešit až vedení, která vzejde z voleb. „Nájem by v případě měsíčního prodloužení vypršel po komunálních volbách. Ty se konají na konci září, teprve poté se bude ustavovat nová koalice. V záměru konventu převzít provoz Nemocnice Milosrdných bratří se poté uskuteční jednání, na kterém by se měly řešit záležitosti možného právního modelu a postupu předání,“ nastínil postup mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

Nesplněno. „Nepodařilo se za celé čtyři roky najít podporu ve vedení města pro jednotný postup. Pro nás je důležité, aby nebyla ohrožena kvalita lékařské péče. Proto chceme, aby nemocnici provozovalo město do té doby, dokud nebudou mít lékaři a pacienti potřebné záruky, že kvalita péče v soukromých rukách nebude ohrožena. Rozhodně nepodporujeme neuváženou privatizaci nemocnice,“ přiblížil Hladík.