A co na to kandidát na primátora René Černý (ANO)?

"Nepovedl se první řadě územní plán. To je naprostá blamáž. Návrh byl tak špatný, že jsme pro něj hlasovat zkrátka nemohli. U opozice by se to dalo ještě pochopit, ale nehlasovali pro něj ani občanští demokraté. To je jasný doklad toho, že územní plán je kompletní selhání.

Úspěchy a krachy koalice v Brně: nové tratě šalin, blamáž územní plán a další

Čtyři roky koalice promeškala v souvilosti s Nemocnicí Milosrdných bratří. Řád teď hrozí, že neprodlouží smlouvu a mohli bychom tak přijít o městskou nemocnici. To také zanedbali. Pak jsou tu projekty. Atletická hala, která měla stát sedm set milionů, přičemž 150 milionů by přispěl stát. Nestojí. Promarněná příležitost. Další věc, kterou bez výsledku slibovali, je Janáčkovo kulturní centrum. Neděje se tam nic, žádná práce není vidět. Přitom třetinu ceny mohl zaplatit stát. Velká škoda. Nepovedlo se také postavit ani jeden dům s pečovatelskou službou nebo domov důchodců. Přitom žádostí jsou tisíce. A přišli jsme o MotoGP.

Naopak úspěch je tramvajová linka do Kampusu. Nicméně to byl projekt, který jsme rozjeli my a současná koalice v něm pouze pokračovala. Dobře se město vypořádalo s covidem – testovací a očkovací centra. To fungovalo dobře."