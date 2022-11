Pro Quittovou hlasovalo dvanáct zastupitelů z jednadvaceti. „Věřím, že Černovice budou dále vzkvétat. Vypracovala jsem se přes řadu funkcí až po tu nejvyšší, to jest po funkci starostky. O pozici jsem znovu usilovala, protože se domnívám, že máme výborný tým, který funguje kvalitně. Chtěla bych pouze říci, že v komunálních volbách vyhrává ten, kdo složí koalici. Společně pro Černovice nezískalo přes padesát procent, umění vyjednávání je složit nadpoloviční většinu. Tento trik se ale povedl mně,“ řekla při ustavujícím zasedání zastupitelstva staronová starostka Petra Quittová.

Mezi kandidáty na starosty byl mimo jiné bývalý starosta Černovic Ladislav Kotík, který byl současně dosavadním opozičním zastupitelem. „Vím, že vyhrát volby neznamená být starostou. Dějí se tady ale věci, se kterými se smířit nehodlám. Určitě se nechci smířit s tím, aby naši městskou část řídili lobbisté nebo majitelé pozemků. Rada městské části je zároveň valnou hromadou pískovny a všichni tedy mají odpovědnost za to, co se tam děje,“ sdělil v pondělí večer Kotík. V hlasování o post starosty získal osm hlasů pro, zdrželo se třináct zastupitelů.

Se svým uskupením Společně pro Černovice zářijové komunální volby vyhrál, ve vládnoucí koalici však nakonec nebude. „Nejspravedlivějším řešením by bylo provést takové manévry, abychom vyhlásili nové volby. Já se toho nebojím, pokud se chce někdo přidat, nemusí se bát mě kontaktovat,“ doplnil Kotík.

Jedním z bodů, o němž nové zastupitelstvo městské části jednalo, byla změna zakladatelské listiny Pískovny Černovice. Dosud byli jejími jednateli lidovec Jiří Hasoň a sociální demokrat Jiří Novotný, oba však po nedávné razii a výzvě starostky Quittové rezignovali na zastupitelský mandát i na funkci jednatele.

Opoziční zastupitelé se bod z jednání pokusili stáhnout, návrh ale zastupitelstvo nepřijalo. „Když to zjednoduším, chcete převést pískovnu na město. Bez toho, aniž byste tento krok diskutovali s opozicí, obyvateli ani nikým dalším. Nemyslíte vážně, že budete takto bezprecedentně převádět pískovnu na město,“ vyjádřil opoziční zastupitel Ladislav Kotík rozhořčení na adresu starostky Quittové a její koalice. Pokud tohle odhlasujete, nezbyde mi nic jiného, než podat trestní oznámení, zaznělo dokonce od jedné ze zastupitelek.

V reakci na dlouhou debatu se Quittová rozhodla změnit jeden z podbodů, formulovala jej jako zahájení jednání o změnách v zakladatelské listině pískovny. Zahájení jednání o možném převedení Pískovny Černovice do majetku města zastupitelé po hodině jednání odsouhlasili.

Podle Quittové se ale jedná pouze o vůli městské části převést Pískovnu Černovice pod město, nikoliv oficiální hlasování o takzvaném odsvěření. „Jsem si vědoma toho, že je pískovna přes současné problémy ve velmi dobré kondici. Jakékoliv jednání ale musí být pro městskou část výhodné tak, aby měla určitou dividendu v této společnosti. Firma nemůže být bez jednatele, nyní hledáme vhodného kandidáta, ale v současné době musí všichni pochopit, že hledáme pouze jednoho jednatele,“ uvedla starostka.

Lidovci rozpustili buňku v Černovicích

Ještě v pondělí večer se členové městského výboru KDU-ČSL postavili za bývalého primátorčina náměstka Petra Hladíka a rozpustili místní organizaci v Černovicích, jejímž předsedou byl vazebně stíhaný lidovec a bývalý jednatel pískovny Jiří Hasoň. Členství ve straně ale lidem nezaniká. Hladík poskytl členům městského výboru informace o důvodech prohlídky své kanceláře policisty, ti mu vyjádřili podporu a důvěru. „Seznámil jsem členy městského výboru s informacemi týkajícími se událostí posledních dní a zodpověděl všechny jejich dotazy. Chci zdůraznit, že nejsem obviněn a policii jsem poskytl veškerou součinnost. Momentálně ode mně policie ale už nic dalšího nepotřebuje,“ sdělil prostřednictvím tiskové zprávy Hladík.

První místostarostkou se s dvanácti hlasy koalice stala Mirka Wildmannová z ČSSD, druhou místostarostkou je se stejným počtem hlasů Lenka Sommernitzová z hnutí ANO. Třetím místostarostou je pak nově Jakub Ostrý. „Jsem logoped, mým předmětem je tedy komunikace. Rád bych přispěl ke zlepšení komunikace v Černovicích, nové výzvy se nebojím,“ řekl na ustavujícím zastupitelstvu Ostrý, jehož gescí bude doprava.

Nové vedení Černovic vzniklo jen krátce poté, co v kauze černovické pískovny a privatizace městských bytů poslal Městský soud v Brně ve čtvrtek sedm lidí do vazby. Případ, jehož hlavním článkem má být brněnský podnikatel a provozovatel taxislužby Michal Horký, se dotýká dvou větví. A to údajné snahy o ovládnutí Pískovny Černovice prostřednictvím její ekonomické diskreditace, a privatizace městských domů, kde měla skupina nakoupit byty pod tržní cenou a následně je rozprodávat s velkým ziskem.

Nové vedení Brna-Černovic:



koalice:



Černovičtí patrioti 4 mandáty

ANO 2011 2 mandáty

KDU-ČSL 2 mandáty

ODS 2 mandáty

ČSSD 2 mandáty



opozice:



Společně pro Černovice 7 mandátů

SPD+Moravané+Trikolora 1 mandát

Černovičtí nezávislí 1 mandát