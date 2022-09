KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE NAJDETE ZDE

Otázkou je totiž také, jak bude vypadat nové vedení města. Do zastupitelstva obce kandidoval i spolek, který se rozhodl návrh na vyhlášení referenda podat. Z jedenácti rozdělovaných mandátů přitom získal pět. Stejný počet mandátů však získala strana Veverská Bítýška - obec nás všech, z níž pochází i dosavadní starosta obce Josef Mifek. Právě minulé vedení návrh na vyhlášení referenda zamítlo. Jeden mandát potom v obci získala Občanská demokratická strana. Mifek se do zastupitelstva obce nedostal. „Posuzovat bychom to měli z jedné strany my jako iniciátoři, jak se vedení obce k otázce postaví a jestli bude aktivně dodržovat to, co referendu stanovuje. Otázkou je, jak my sami budeme zapojení do vedení města. Jestli v něm budeme nějakým způsobem figurovat my, nebo skončíme v opozici. Bylo by to jednodušší, protože potom bychom to byli my, kdo by jednal a konal, a myslím si, že bychom měli i daleko lepší vyjednávací pozici,“ uvedl Zavadil.

Dusno ve Veverské Bítýšce: obavy se zápachu z linky na plasty, bude referendum

Podle rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který posuzoval legitimitu v referendu navrhované otázky, by mohla obec v rámci své samostatné působnosti činit celou řadu kroků od neformálního charakteru, jako je jednání s investorem, předsmluvní vyjednávání, přes případnou regulaci prostřednictvím obecně závazných vyhlášek nebo územního plánu po aktivní vystupování v rámci povolovacích procesů podle stavebního zákona, ve kterých bude město účastníkem. Výsledkem pouhého jednání by totiž mohlo být například vznesení požadavku na instalování účinnějších vzduchových filtrů zamezujících riziku vzniku zápachu.

Předchozí vedení referendum zamítlo z důvodu nejednoznačnosti a obecnosti otázky v tom, co by měla obec dělat. Bylo navíc přesvědčeno, že vybudování laminační linky je soukromým investičním záměrem a není v silách obce, aby vliv na životní prostředí vyloučila. Město také namítalo, že mezi ním a investorem neexistuje žádný právní vztah.

