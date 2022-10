Naopak například v adamovském kulturním domě v sídlišti Ptačina přišel odpoledne do volební místnosti mezi prvními také Filip Volgemut. Pro osmnáctiletého studenta Gymnázia Blansko to byly vůbec první volby, kterých se aktivně zúčastnil. „Vůbec jsem nepřemýšlel, že bych nešel volit. Beru to automaticky. O politiku se zajímám. Ve škole ji se spolužáky občas probíráme. Na celostátní úrovni se ještě úplně neorientuji, na té komunální je to jednoduší,“ řekl Deníku Rovnost mladík.