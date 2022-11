„Jsem rád, že Líšeň získá funkční koalici a že projekty tak, jak byly započaty, budou pokračovat. Pokračovat bude modernizace městské části, rozvoj a údržba zeleně nebo projekty, jako je rokle a nově i projekt veřejného parku Houbalova. Za jednu z největších výzev považuji kontinuitu, o kterou se budeme snažit v projektech týkající se dopravy a školství. Nově budeme také klást důraz na neméně důležitý aspekt fotovoltaiky, která by měla přinášet nejen úlevu a úspory našim občanům, ale i naší energetice a životnímu prostředí,“ uvedl Štefan v úvodním prohlášení.

Vítěznému uskupení připadne i funkce druhého místostarosty, do níž byla zvolena Alena Stejskalová. Na starosti bude mít školství, sociální oblast a nebytové prostory. V sedmičlenné radě uskupení připadnou celkem čtyři křesla. Další dvě obsadí členové hnutí ANO 2011, které získá také funkci prvního místostarosty. Do této funkce byl na druhém ustavujícím zastupitelstvu zvolen Jan Skotal. Na starosti bude mít péči o zeleň, bezpečnost nebo dopravu. Poslední místo obsadí zástupce koalice SPD, Trikolory, Moravanů a nezávislých. Právě koalice vítězné strany s SPD se ukázala být jako kontroverzní. Opoziční zastupitelé poukazovali na to, že se jedná o antisystémovou stranu, která nefiguruje v koalici žádné z brněnských městských částí.

„Velmi mě mrzí, že tato koalice vzniká, protože navzdory výsledku voleb, které uskupení Váš starosta a občané pro Líšeň získalo, a relativně velké snadnosti sestavit koalici s jakoukoli jinou stranou, přičemž tam byly minimálně další tři strany, se kterými bylo možné utvořit většinu, nebyla tato většina utvořena, přestože to byly strany, které v Líšni v minulosti spolupracovaly a zmíněné projekty připravovaly. My jako koalice ODS a TOP 09 jsme nabízeli různé varianty spolupráce, nicméně žádná z variant nebyla akceptována,“ nechal se slyšet opoziční zastupitel Martin Příborský z ODS a TOP09.

VIDEO: Záchrana mazlíčka v Brně. Pes zůstal po nehodě zaklíněný pod autem

Starosta se však bránil, že jeho cílem bylo vytvořit koalici na původním půdorysu, která by zahrnovala ODS a hnutí ANO 2011. Podle něj však koalice ODS a TOP 09 svolila ke spolupráci na poslední chvíli a do té doby usilovala o vytvoření koalice s jinými stranami. Zmíněné ANO 2011 však v koalici bude, i když pouze částečně. Na prospěšnosti předchozí spolupráce totiž nepanovala jednoznačná shoda. V devětadvaceti členném zastupitelstvu si tak koalice vítězného uskupení s SPD zajistila většinu šestnácti křesel podporou dvou zastupitelů z hnutí ANO 2011. „Nemá cenu se vzpírat osudu. Poskládáme to s těmi, kteří byli ochotni v tu chvíli spolupracovat. Po sedmi týdnech čekání jsme se dohodli, že vytvoříme koalici s SPD, Trikolorou, Moravany a nezávislými, což nám umožní nějakým způsobem pokračovat v práci, kterou děláme,“ uvedl Štefan.

Oslovení obyvatelé Líšně se nově vzniklé koalici, která líšeňskou radnici povede následující čtyři roky, nebrání, vinu spatřují spíše na straně ODS. „Za sebe mohu říci, že nejsem fanouškem SPD a je mi líto, že osobní ambice zástupců ODS zablokovaly původní formát, který dle mého fungoval. Jen čas ukáže, zda toto řešení bude dobré, ale věřím staronovému starostovi, že se mu povede vést a rozvíjet Líšeň ve prospěch všech,“ uvedl například Tomáš Vyhnánek. Podle Michala Šmardy některé strany svým jednáním dokonce odmítly respektovat výsledek voleb. „Břetislav Štefan ve volbách drtivě zvítězil. Dosáhl suverénně nejvyššího výsledku od roku 1990. Řada stran to bohužel odmítla respektovat, čímž zpochybnila výsledek voleb a vůli občanů. Je dobře, že se našli zastupitelé, kteří nadřadili respekt k lidem nad osobní zájmy,“ dodal.

Naproti tomu Aleš Kozdera vidí chybu na straně Štefana. "Mohl se spojit s někým z demokratické části spektra, mají dvanáct zastupitelů. Společně mu vadí, Lidovci mu vadí, Sousedé z Líšně mu vadí," je přesvědčený muž.