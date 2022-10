V Líšni vyhrál s náskokem stávající starosta. Nyní hledá silného partnera

Dvanáct zastupitelů získala kandidátka Váš starosta a občané pro Líšeň v jedné z největších brněnských městských částí. „Je to nejvíce, co kdo získal od prvních svobodných voleb v roce 1990. Takový výsledek u nás nikdy nebyl. Předpokládám, že voliči ocenili nejenom naši práci, ale i kandidátku, kterou jsme poskládali z osobností i odborníků. Byla vyvážená i co se týká žen," komentoval lídr a stávající starosta Břetislav Štefan.

Starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan. | Foto: Jindřich Špaček