V radě by tak zasedala ODS s TOP 09 se čtyřmi mandáty, hnutí ANO se třemi, Lidovci se Starosty se dvěma, Piráti a ČSSD každý po jednom mandátu. ODS by měla primátorku a náměstka, ANO a lidovci po jednom náměstkovi. Všechna uskupení nyní mají čas na rozhodnutí. S budoucími koaličními partnery se chce Vaňková znovu potkat v pondělí ráno. „V tuto chvíli nemám plán B," oznámila Vaňková.

Dva týdny jednání o koalici v Brně: po SPD zůstávají mimo i Zelení s Žít Brno

Je si vědomá, že široká koalice může vést k častějším třenicím kvůli jednotlivým tématům. „Na druhou stranu i stávající koalice nebyla úplně úzká. Jsem známá tím, že se snažím najít kompromistní řešení. Nejsem zastáncem vyhrocených konfliktů, a když, tak aby zůstaly za zavřenými dveřmi," poznamenala Vaňková. Podle svých slov o konečném rozhodnutí informovala i premiéra Petra Fialu, který to vzal na vědomí.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity vůbec není jasné, že taková koalice vznikne. „Je otázka, jak moc přijatelné to bude pro další strany, které mají být zastoupené v radě. Myslím si, že ANO s tím bude určitě souhlasit, vzhledem k tomu, že počítalo s tím, že by skončilo v opozici. Pro něj by to bylo výhodné. Ale vůbec si nejsem jistý, jak zareagují lidovci. Od těch bych čekal, že to může být s určitými pochybnostmi, jestli do takového projektu jít, nebo nejít. Redukuje to totiž jejich zastoupení v radě na jediného zástupce, což je dost symbolické zastoupení. Přitom v dosluhující radě mají čtyři, což není zrovna slibný vývoj," komentoval Kopeček.

V navrhované koalici by chtěli mít občanští demokraté s TOP 09 na starosti energetiku,dopravu, kulturu a sport, zdravotnictví a sociální oblast. „Kulturu bych si vzala pod sebe já. Chceme zahájit a dokončit projekt Janáčkova kulturního centra," nastínila. Jako další klíčová témata považuje energetiku a územní plán.

Jak dopadly volby v Brně? Prohlédněte si kompletní výsledky ZDE

Právě územní plán by mělo mít nově na starosti ANO. „Vzhledem k tomu, že jsme kritizovali navržený územní plán, považujeme za logické, že bychom se měli podílet na dopracování. V tomto bodě jsme spokojení," řekl lídr ANO René Černý. Zástupci hnutí dostali nabídku také na gesci investice a implementace evropských fondů, byty a správu majetku a marketing.

Černý také odmítl, že by chtěli obcházet vítěze voleb. „Už jen proto, že s tím máme špatnou zkušenost. Je to i pohrdání rozhodnutí voličů. Na druhé straně i my bychom nebyli rádi, kdybychom vypadli z vedení města," podotkl.

Podle vládní koalice

Lídr Lidovců a Starostů Petr Hladík byl z nabídky od Vaňkové překvapený. Nadále preferuje spolupráci na půdorysu vládní koalice, tedy s ODS a Piráty. „I pan premiér Fiala by si jistě přál, aby ve velkých městech jako Brno a Praha taková koalice vznikla. Vyvoláme další jednání. Pro nás je prioritní, aby stát, kraj a město mělo vedení na stávající platformě," prohlásil. Nynější návrh na koalici od Vaňkové podle něj nedává smysl. Nevidí v tom hodnotu pro budoucí řízení města Brna.

Zároveň přiznal, že pokud jej prezident jmenuje ministrem životního prostředí, on sám v radě města určitě figurovat nebude. „Jsme připravení, pokud se nedohodneme, být silnou a konstruktivní opozicí, nicméně to nepreferujeme," oznámil Hladík. Lidovci a Starostové dostali nabídku na životní prostředí, které bylo jejich prioritou, a dále školství a prorodinou politiku.

Koaliční dohoda v Brně-severu je hotová. Povládnou tam Martinové

Koalici na vládní úrovni preferují také Piráti, i když ani spolupráce s ANO jim výslovně nevadí. „Komunální politika je poředevším o lidech, nejsou to lidé trestně stíhaní, v tomto není problém," vyjádřil se směrem k vyjednávacímu týmu ANO lídr Pirátů Marek Lahoda.

Mrzelo jej ale, že nedostali nabídku na gesci dopravy, o kterou především usilovali. „Dlouhodobě se věnujeme dopravě, rádi bychom v tomto posunuli Brno do 21. století," komentoval Lahoda. Pirátům Vaňková nabídla participativní rozpočet a strategický rozvoj a spolupráci.

Sociální demokraté by měli mít v případě dohody na starosti majetek. „Co se týče gescí, preferovali jsme bydlení. Ale pokud bych měl zastávat gesci majetku, kromě trestního práva jsem dělal jako právník hlavně majetkové věci. Je to významný rezort," naznačil lídr ČSSD Jiří Oliva. Podle svého vyjádření stojí nohama na zemi a nepočítali, že by měli dva členy v radě.

Ustavují zastupitelstvo za týden

Vstřícnější postoj než u lidovců k navrhované radě očekává Kopeček právě u Pirátů a sociálních demokratů. „Je otázka, do jaké míry, by jinak měli šanci vůbec v radě být. U ČSSD to bude určitě vstřícné, u Pirátů asi taky," míní Kopeček.

Ustavují zastupitelstvo Vaňková svolala na čtvrtek 20. října. „Nejpozději ve čtvrtek by mělo být jasno. Byla bych velmi nerada, kdybychom z mé představy ustupovali ve výrazném rozsahu," uvedla.

Kauza s byty na Brně-středu podle náměstka primátorky Roberta Kerndla koaliční jednání neovlivnila. „Informovali jsme o tom, co víme. Nicméně nemáme žádné informace prostřednictvím právního zástupce obviněného pana Bradáče (vedl bytovou komisi - pozn. red.)," sdělil Kerndl.