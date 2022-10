Koalice složená z SPD, Trikolory, Moravanů a nezávislých kandidátů je současně jediný politický subjekt, který primátorka z účasti na budoucí koalici na brněnský magistrát vyloučila. „Toto setkání se mírně lišilo od těch předchozích, a to z toho důvodu, že jsme zástupcům SPD oznámili, že s nimi nepočítáme do koalice, to znamená nejednali jsme o možném zastoupení v radě a o gescích, které by případně mohli vykonávat,“ uvedla Vaňková. Přiznala však, že na celou řadu témat měli se zástupci této strany stejné názory a na pořadu dne tak bylo jednání o zastoupení jejich členů v komisích, výborech a městských firmách.

Druhé kolo voleb do Senátu v Brně začalo: bojují Töpfer, Semrád, Dušek a Vokřál

Stejného názoru byl i lídr SPD Tomáš Skřička, který doufá, že nulový koaliční potenciál jeho strany se do budoucna změní. Z aktuální situace viní hlavně pražské vedení. Petr Fiala se před pár dny nechal slyšet, že vytváření koalice s SPD by se kolegům ve městech snažil rozmluvit. „Necítil jsem, že by ODS a TOP 09 s námi spolupracovat nechtěli, naopak jsem vycítil, že by s námi spolupracovat chtěli, ale bohužel ne na půdorysu koalice, protože pro vedení těchto stran jsme zatím koaličně nepřijatelní. Věřím však, že se to může v brzké budoucnosti změnit,“ poznamenal Skřička.

Brněnská primátorka se už krátce po volbách nechala slyšet, že by uzavření koalice s SPD nepreferovala a nepřijatelným partnerem jsou i pro Piráty, s nimiž Vaňková v povolebním vyjednáváním o možné koalici i nadále počítá. Kromě SPD má už Vaňková se všemi stranami stanovené termíny jednání na příští týden. V pondělí bude jednat s lidovci a hnutím ANO 2011, v úterý s Pirátskou stranou, ve středu s ČSSD a koalicí Zelených a Žít Brno. S posledními dvěma zmíněnými Vaňková v tomto týdnu jednala ve čtvrtek a v pátek. Zejména u koalice Zelených a Žít Brno její lídryně Jana Drápalová přiznala, že se neshodli na všech tématech, rozdělovalo je například otázka bezpečnosti v dopravě.