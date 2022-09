Bude chtít jednat s každým, a to v pořadí, v jakém se podle počtu hlasů umístili ve volbách. Koaličních variant je podle ní mnoho. „Poprosila jsem všechny politické subjekty, abychom se potkávali jednotlivě v průběhu následujícího týdne. Postupovat budeme podle výsledku ve volbách. To znamená, že v pondělí začneme s hnutím ANO 2011, v úterý budeme pokračovat s Lidovci a Starosty a na konci týdne se bude jednat o zbývající čtyři subjekty, které ve volbách nezískaly tak výrazně dobrý výsledek. V tuto chvíli žádné preference nemám, dokážu si ale představit různé koalice. Těch možností je skutečně poměrně velké množství,“ uvedla Vaňková.

Při sestavování koalice je pro současnou primátorku zásadní programový průnik, stejně jako to, aby lidé, kteří v koalici zasednou, byli na příslušnou oblast odborníky. Programové priority, které pro ni budou při povolebních vyjednáváních klíčové, ale sdělit odmítla. „Nerada bych je teď říkala, protože budou předmětem interních jednání. Máme ale volební program, který je veřejně známý. Své programové priority jsem navíc opakovaně zmiňovala ve všech médiích a na všech veřejných debatách. Z toho tedy lze vycházet a od toho se nebudu odchylovat. Zmiňovat je konkrétně před jednáními ale nepovažuji za nutné,“ uvedla.

Současná primátorka naopak přiznala obavy, že by ostatní politické strany, které se do zastupitelstva dostaly, mohly vytvořit koalici bez vítězné ODS. „Riziko si plně uvědomuji. Všem přítomným jsem řekla, že jsem si plně vědoma, že mohou vést separátní jednání bez ohledu na stanovený harmonogram. Věřím ale, že tomu tak nebude,“ podotkla Vaňková. Další koaliční jednání už koalice ODS a TOP 09 už v neděli neplánuje.

Lídr kandidátky ANO 2011 René Černý potvrdil pondělní jednání s koalicí Společně. Později Deníku Rovnost nastínil i separátní schůzku. „V pondělí a úterý ale plánujeme jednat mimo jiné s koalicí Lidovců a Starostů, poté s dalšími uskupeními. Koncem příštího týdne bychom mohli mít postupně jasno, s kým se nejlépe shodneme na stěžejních bodech, které chceme řešit,“ řekl Černý.

Stejně jako pro Vaňkovou je pro něj důležité programové protnutí s ostatními stranami. Ohledně konkrétních programových priorit byl ale sdílnější. Zmínil například energetickou krizi, územní plán nebo problematiku městské nemocnice. Naznačil však, že by koaličních partnerů preferoval více. „Chceme znát programové priority ostatních stran a případné shody s námi na řešení problémů, jako je energetická krize, územní plán nebo městská nemocnice. To jsou stěžejní věci, na které budeme chtít znát názory našich případných partnerů a potom také názory na plnění našeho volebního programu. Uvidíme, jaké názory na ta témata se dozvíme a jaké budou shody. Brno má spoustu nedořešených problémů a my bychom se na ně chtěli vrhnout a skutečně je začít řešit. Potřebujeme tedy takového partnera nebo spíše partnery, kteří do toho s námi akceschopně půjdou,“ poznamenal Černý.

Lídr Lidovců a Starostů Petr Hladík další postup svého uskupení v neděli odpoledne odmítl komentovat.