Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: Deník Hnutí ANO před čtyřmi lety v Brně volby vyhrálo, ale nakonec pozici v koalici neobhájilo. Kandidát na primátora za hnutí ANO v Brně René Černý si průběžné výsledky pochvaluje. "Zatím to vypadá dobře, jsme těsně za koalicí ODS a TOP 09, uvidíme, co přinese další sčítání," řekl v sobotu večer Černý.

Také uvedl, že v případném povolebním vyjednávání o podobě koalic v městském zastupitelstvu bude otevřený rozhovorům se všemi stranami, které se do něj dostanou. Na dotaz, zda by hnutí obešlo vítěznou stranu, reagoval Černý nesouhlasně. "Budeme vyjednávat se všemi subjekty, které nám to umožní. Chceme naplnit co nejvíce z našeho volebního programu," doplnil lídr kandidátky hnutí ANO.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Třetí místo drží koalice Lidovců a Starostů. Lídr Lidovců a Starostů Petr Hladík považuje průběžný výsledek voleb za úspěch. „Hranice úspěšnosti pro mě byla patnáct procent," sdělil.

Dodal, že by pro město bylo velmi vhodné, kdyby mělo město i kraj stejné vedení. O případné koalici ale zatím nemluvil. „Už jsem pogratuloval ODS k vítězství, takže jsme spolu už krátce hovořili a předpokládám, že případná jednání budou následovat po sečtení všech hlasů," nechal se slyšet Hladík.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Do zastupitelstva by se prozatím dostali také Piráti, ČSSD Vaši Starostové a Zelení a Žít Brno s podporou Idealistů. "Zatím nelze moc říci, jak to dopadne. Stále nemáme sečtenou ani půlku. Zatím ale máme nějaké čtyři mandáty, takže jsme spokojení," uvedl pro Deník lídr Pirátů Marek Lahoda.

Piráti už myslí i na povolební vyjednávání. Koalici by rádi sestavili na vládním půdorysu. "To znamená současná koalice s ODS a KDU-ČSL," potvrdil Lahoda.

Sledujte s námi živě sčítání hlasů od největších měst až po nejmenší obce, včetně senátních voleb - klikněte ZDE, nebo na mapu Jihomoravského kraje.

Sledujte online sčítání voleb ve všech obcích Jihomoravského kraje, klikněte na mapu.Zdroj: Deníks