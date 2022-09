Svůj mandát v Senátu bude v nadcházejících volbách obhajovat ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek. Ovšem už ne za ANO, ale s podporou občanských a sociálních demokratů a Fakt Brno. „Obhajující kandidát má vždycky výhodu, ovšem přechod od ANO k ODS nepůsobí v tomto případě úplně nejlogičtěji. I když Dušek nevystupoval zrovna jako levicový kandidát," podotkl už před časem politolog Lubomír Kopeček.

Boj o Senát: Četník Töpfer v televizi? Nefér reklama, kritizuje protikandidát

Za ANO kandiduje do horní komory parlamentu v tomto obvodu bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Přitom v roce 2020 v hnutí skončil. Krok zdůvodnil i napojením organizací na lidi z podsvětí.

Jejich konkurentem v boji o Senát je místostarosta brněnské části Židenice Petr Kunc. Je nezávislým kandidátem hnutí Senátor 21 a kandiduje také na starostu v komunálních volbách v domovské městské části. Na sociálních sítích se označuje za brněnského senátora, ale zatím je pouze kandidátem. „Kdybych napsal kandidát na brněnského senátora, tak to vypadá blbě, kdežto brněnský senátor je jasnější vzkaz v kampani. Přesvědčený o výhře nejsem, to nemůže být nikdo, nicméně věřím si," řekl Kunc. Považuje za výhodu, že je jediný kandidát, který v okrsku bydlí a má zkušenosti z komunální a okresní politiky.

Obvod číslo 55: součástí jsou je tři brněnské městské části, a to Bystrc, Kníničky a Žebětín. Dále do obvodu spadá více než stovka obcí z okresu Brno-venkov, například Ivančice, Modřice nebo Tišnov.

Obvod číslo 58: zahrnuje celkem deset městských částí z okresu Brno-město, mezi nimi například Bohunice, Líšeň, Vinohrady nebo Židenice.

Dalšími vyzyvateli jsou prezidentka spolku Obrození Lucie Zajícová kandidující za Domov a vysokoškolský učitel a právník Zdeněk Koudelka za koalici Trikolora, SPD a Moravané. Má za sebou osmileté působení v Poslanecké sněmovně jako člen ČSSD.

V dalším brněnském obvodě číslo 55 je kandidátem koalice Spolu do Senátu herec Tomáš Töpfer známý svou rolí strážmistra Arazíma v seriálu Četnické humoresky. Právě kvůli tomuto spojení se stal terčem kritiky protikandidáta Pavla Trčaly. Podle něj vysílání seriálu Četnické humoresky těsně před senátními volbami porušuje pravidla. „Fakt, že mu Česká televize dělá takovou reklamu těsně před volbami je v rozporu s pravidly České televize,“ míní horolezec a cestovatel Trčala.

Obvod číslo 55, Brno-město:

Tomáš Kotas, kandidát za SPD, 61 let, Brno

Radomír Pavlíček, kandidát za STAN, 61 let, Železné

Petra Rédová Fajmonová, kandidátka za PRO 2022, 46 let, Brno

Bořek Semrád, kandidát za ANO, 60 let, Lelekovice

Bohumil Smutný, kandidát za KSČM, 43 let, Ivančice

Tomáš Töpfer, kandidát za ODS, KDU-ČSL a TOP 09, 71 let, Praha

Pavel Trčala, kandidát za Moravany a Moravské zemské hnutí, 44 let, Brno



Obvod číslo 58, Brno-město:

Jiří Dušek, kandidát za ČSSD, ODS a Fakt Brno, 51 let, Brno

Zdeněk Koudelka, kandidát za Moravany, SPD a Trikoloru, 53 let, Brno

Petr Kunc, kandidát za Senátor 21, 44 let, Brno

Michal Sedláček, kandidát za KDU-ČSL a TOP 09, 59 let, Brno

Petr Vokřál, kandidát za ANO, 58 let, Brno

Lucie Zajícová, kandidát za Domov, 59 let, Brno

Herec v tom problém nevidí, stejně jako zástupci televize. „Kritiku beru s úsměvem. Je to jako kdyby lékaři neměli v předvolební kampani ordinovat, úředníci úřadovat nebo řidiči autobusů zastavili provoz hromadné dopravy,“ reagoval jednasedmdesátiletý Töpfer, který je nejstarším kandidátem v obvodě 55. Navíc jako jediný má trvalé bydliště mimo jižní Moravu. Bydlí v Praze.

Z Prahy do Brna

Za občanské demokraty už Töpfer působil v Senátu za obvod Praha 4 mezi roky 2006 a 2012, v dalším období svůj post neobhájil. „Má šestiletou zkušenost ze Senátu, může to být výhoda i v kampani. Ve volbách je známé jméno potřeba. Nepodceňoval bych ho. Že není z Brna může být hendikep, ale ne velký," komentoval nedávno Kopeček.

Trčala se prezentuje jako nejmladší československý horolezec, který zdolal Mount Everest, a jako moravský lyžař. Dlouhá léta se snaží o vybudování sjezdovky na Brněnskou přehradou na kopci Chochola, zatím neúspěšně. „Je tam infrastruktura včetně elektřiny, parkoviště a zastávky autobusu. Místo se nachází daleko od obytných zón, je možné čerpat vodu z přehrady,“ zmínil na začátku roku.

Brněnská kampaň ve videích: topící se Hladík i dvojsmyslné poprvé, podívejte se

O mandát v Senátu v obvodu 55 se hlásí také kandidát Starostů a nezávislých Radomír Pavlíček, který je už čtyřiadvacet let starostou Železného na Brněnsku. I on kandiduje také v komunálních volbách. Za komunisty se chce dostat do horní komory parlamentu manažer mikroregionu Ivančicko Bohumil Smutný. Ve třiačtyřiceti letech je pro změnu nejmladším kandidátem.

SPD chce reprezentovat v Senátu architekt Tomáš Kotas, za ANO pak kandiduje ředitel tišnovské nemocnice Bořek Semrád. Sedmičku doplňuje Petra Rédová Fajmonová kandidující za PRO 2022. Loni na podzim na sebe upozornila protivakcinačním videem, ve kterém tvrdila, že vakcinace proti covidu poškozuje imunitu i krev. Fakultní nemocnice Brno jako zdravotnické zařízení se od prohlášení a informací ve videu ihned distancovala.

Dosavadní senátor Jan Žaloudík za ČSSD už se rozhodl nekandidovat.

Senátní volby provází tradičně nižší volební účast. V 1. kole před šesti lety byla v obvodě 55 35,4 procenta, v obvodě 58 39,9 procenta, ve druhém kole pak mezi deseti a patnácti procenty. „Komunální volby jsou obecně navštěvovanější než krajské, a když se společně s nimi konají i senátní, tak je větší pravděpodobnost vyšší volební účasti při těch souběžně konaných s komunálními volbami,“ sdělil politolog Stanislav Balík.