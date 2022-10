Senátorský post z kandidátů jako jediný obhajuje Dušek. Jan Žaloudík, který byl jako nestraník za ČSSD od roku 2010 senátorem za obvod číslo 55, se rozhodl znovu nekandidovat. Do druhého kola má Dušek podle svých slov pozitivně bojovnou náladu. “Mám bojovnou náladu, optimistickou. Nevím sice, jak to dopadne, ale mám dobrý pocit z toho, jak se potkávám s lidmi, jsou příjemní a komunikují se mnou,” řekl Deníku Rovnost kandidát, který je od roku 2008 ředitelem brněnské hvězdárny.

Dušek se už v minulosti nechal slyšet, že je na druhé kolo připravený a počítal i s tím, že jeho vyzyvatelem bude právě Petr Vokřál, nad nímž v prvním kolem zvítězil v poměru 29, 3 ku 26, 6 procentům hlasů.

O kandidatuře bývalého brněnského primátora a podnikatele Petra Vokřála, který se před dvěmi lety s hnutím rozešel a teď za něj kandiduje v senátních volbách si myslí své, rozhodnutí však chce nechat na voličích. “To si musí každý zhodnotit sám. Každý má právo kandidovat do senátu a být zvolen. On se musí vypořádat s tím, že vystoupil z hnutí a teď za něj kandiduje, já jsem se s hnutím rozešel a nekandiduji za něj,” uvedl Dušek. Podle politologa z brněnské Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka však přechod Duška od ANO k ODS nepůsobí úplně nejlogičtěji.

Problém se svým protikandidátem má i lékař a ředitel tišnovské nemocnice Bořek Semrád, který je naopak kandidátem, jenž v prvním kole s 26, 2 procenty hlasů skončil jako druhý, a to o deset procentních bodů proti Tomáši Töpferovi. Töpfer totiž není z Brna. Pro Semráda je tak důležité, že vyjma těch, co volili Töpfera, volili všichni ostatní kandidáty z Jihomoravského kraje. "Byl jsem mezi dobrými kandidáty, velké většiny z nich si vážím jako soupeřů. Pro mě je nejpodstatnější, že vyhrál region. Pan kolega z Prahy oslovil třeba pětadvacet nebo třicet procent voličů, ale sedmdesát procent si pořád vybralo kandidáta z regionu. To je pro mě příjemným poselstvím,“ sdělil už v minulosti Semrád.

Jeho protikandidát do druhého kola, herec, režisér a pedagog Tomáš Töpfer zvítězil se 30, 2 procenty hlasů, a to navzdory kauze, která vznikla kolem jeho kampaně. Nebo možná jeho výhra dala za pravdu jeho kritikům. Töpfer je známý svou rolí strážmistra Arazíma v seriálu Četnické humoresky. Právě kvůli tomuto spojení se stal Töpfer terčem kritiky neúspěšného protikandidáta Pavla Trčaly. Česká televize totiž seriál seriál Četnické humoresky vysílá i během senátních voleb. „Fakt, že mu Česká televize dělá takovou reklamu těsně před volbami, je v rozporu s pravidly České televize,“ zmínil už dříve Trčala.

Navzdory tomu, že Töpfer si na postavě Karla Arazíma, kterou v seriálu ztvárnil, postavil z části svoji volební kampaň, kritiku už před prvním kolem senátních voleb odmítl. ”Kritiku beru s úsměvem. Je to jako kdyby lékaři neměli v předvolební kampani ordinovat, úředníci úřadovat nebo řidiči autobusů zastavili provoz hromadné dopravy,“ myslí si Töpfer.

Trčala ve čtvrtek Deníku potvrdil, že po podání stížnosti na Radu České televize v minulém týdnu se již s ostatními protikandidáty obrátili na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a podali žalobu. "Bylo nás asi pět, akorát, že jsme to museli podat tak, aby to tam bylo v termínu před vysíláním, takže zatím je tam podepsaný jen pan Smutný a paní Rédová. Rámcově s tím ale souhlasí všichni. I pan Kotas, Pavlíček a Semrád. Pan Semrád pouze nechtěl stížnost podávat, když ho čeká ještě druhé kolo voleb," uvedl.

I další neúspěšní kandidáti se ve volebním boji dvou protikandidátů s nejvyššími počty hlasů dále angažují. Petr Kunc, který kandidoval za hnutí Senátor 21, vyjádřil podporu Petru Vokřálovi. "Velice děkuji Petrovi Kuncovi za podporu. I když se možná ne vždy politicky shodneme, lidsky si jeho slov velmi vážím. Minulý víkend jsme proti sobě stáli ve volbách do Senátu a já si cením korektního politického boje, který jsme svedli," uvedl ke Kuncově podpoře Vokřál.

Za Duškem zase aktivně stojí starostové městských částí v jeho obvodu. "Pro mě je důležité, že z mých městských částí mě až na jednu vyjímku podpořili všichni starostové a starostky. Považuji za důležité, že lidé, s nimiž šest let spolupracuji, jsou na mé straně a všichni mi postupně vyjadřují podporu,” uvedl Dušek.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek a v sobotu. Volební místností místnosti budou otevřeny první den od dvou ​odpoledne do desíti hodin do večera a druhý den od osmi od rána do dvou hodin odpoledne. Součástí obvodu číslo 55 jsou tři brněnské městské části, a to Bystrc, Kníničky a Žebětín. Dále do obvodu spadá více než stovka obcí z okresu Brno-venkov, například Ivančice, Modřice nebo Tišnov. Obvod číslo 58 zahrnuje celkem deset městských částí z okresu Brno-město, mezi nimi například Bohunice, Líšeň, Vinohrady nebo Židenice.