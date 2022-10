Dušek vyhrál se zhruba třiašedesáti procenty hlasů. Ředitel brněnské hvězdárny byl doposud místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie i člen Stále komise Senátu Voda - Sucho. "Nebyl jsem si jistý, jestli mí voliči ocení, co jsem dělal. Je to pro mě takové vysvědčení.Vyhrál jsem s větším náskokem než před šesti lety," komentoval Dušek.

Jeho konkurenta Vokřála konečný rozdíl překvapil. "Je zásadní. Voliči rozhodli, mně nezbývá než poblahopřát vítězi a výsledek respektovat. Myslel jsem si, že to bude vyrovnanější," oznámil.

Töpfer: četník Arazím i ředitel Divadla na Vinohradech

Na hodnocení volební kampaně je podle Vokřála brzy. "Vždycky je co zlepšit. V posledním měsíci jsem byl pět až šest hodin mezi lidmi. Nevím, jestli to jde udělat ještě intenzivněji," poznamenal Vokřál. Zda bude kandidovat i v dalších volbách nevyloučil, musí si však vyhodnotit, zda by to bylo přínosné, či ne.

V dalším brněnském obvodu 55 se raduje z vítězství herec Tomáš Töpfer, který kandidoval s podporou koalice Spolu. Ve druhém kole porazil ředitele tišnovské nemocnice Bořka Semráda. Töpfer získal necelých třiapadesát procent hlasů. "Musím poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas. A dali tím najevo, že se nenechali zmást opoziční rétorikou. Senát zůstane proevropský a euroatlantický, což v této době považuji za nejdůležitější," řekl Töpfer.

Sledovali jste s námi živě sčítání hlasů v obvodu 55 ZDE a v obvodu 58 ZDE

Kompletní informace o senátních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: Deník

Jeho soupeř si i přes porážku váží přízně voličů. "Skončil jsem na druhém místě jako ředitel malé neznámé nemocnice na jižní Moravě za celostátně známým hercem, který navíc po celou dobu kampaně běžel v hlavním vysílacím čase. Já to beru jako obrovský úspěch," podotkl Semrád.

Nyní cítí obrovský závazek vůči lidem, kteří jej volili. "Chci objet i malé obce, kde jsem dostal třeba sedmdesát procent hlasů, z toho byl člověk málem naměkko," doplnil Semrád, který bude pokračovat jako ředitel tišnovské nemocnice, což je pro něj srdeční záležitost.

V Senátu Töpfer naváže na svou předchozí práci mezi lety 2006 a 2012. Tehdy ale bylzvolený za obvod Praha 4. Právě v Praze žije.

Senátor Jiří Dušek: o astronomii se zajímal od dětství