Je to ještě horší, než poprvé. Nebyl jsem si jistý, jestli mí voliči ocení, co jsem dělal. Je to pro mě takové vysvědčení. Zdá se, že jsem to dělal dobře. Vyhrál jsem s větším náskokem než před šesti lety. Jinak to bylo stejné, až takové deja vu.

V čem to kopírovalo minulé volby?

Pamatuji si, že před šesti lety, když jsem chodil nervózně po našem třípokojovém bytě, tak jsem se zavřel v dětském pokoji a děti tam měly televizi, kde zrovna dávali film Škola základ života. A dneska, když začali dávat výsledky, také dávali stejný film. Znovu jsem se na něj díval. Seděl jsem s manželkou, dětmi, mojí maminkou, švagrovou. Říkal jsem, že dokud nebude sečteno padesát procent, nikdo se nepohne z gauče. Pak už ten trend začal být jasný, tak jsme opatrně začali slavit.

Chcete v Senátu navázat na vaši práci v posledních šesti letech?

Pravděpodobně ano. Jsem místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie, který není moc politicky zajímavý, ale byl jsem členem celých šest let, a ač se to nezdá, jdou přes něj všechny materiály z Evropské unie, které ovlivňují naše životy a promítají se do našich zákonů.

Například?

Řeší se tam energetika, ale také velké vědecké infrastrukturní projekty. To člověk musí podporovat, aby u toho byli čeští vědci a české firmy. Samozřejmě obsazení výborů je výsledkem diskuze před ustavující schůzí, ale já bych chtěl setrvat v práci, kterou dělám, protože se v tom už orientuji.

Nyní vás do voleb vyslala ODS s podporou ČSSD a Fakt Brno, přes šesti lety jste byl zvolený za ANO. V jakém senátním klubu budete členem?

Budu členem klubu ODS.

Co je podle vás nyní v Senátu potřeba prosadit i v souvislosti s Brnem?

V Senátu nejsou prosazovací pravomoci moc veliké, důležitější je Poslanecká sněmovna. Na druhou stranu mně se z pozice senátora podařilo prosadit, že v Brně vznikl takzvaný kosmický inkubátor. Evropská kosmická agentura tady založila malou kancelář, která podporuje projekty spojené s kosmickým výzkumem nebo kosmickými programy a dává finanční pobídky firmám, aby se do toho zapojily. Podporuje start upy. Za tu dobu se počet těchto firem zdvojnásobil a jejich obrat ztrojnásobil.

Jak plánujete svůj úspěch oslavit?

Budu spát. Pro mě je to samozřejmě velmi důležitý výsledek. Měl jsem z volby obavy. Chvilku pobudu ve štábu a půjdu zase za rodinou, sledoval a prožíval jsem to před šesti lety s rodinou a budu to prožívat úplně stejně.